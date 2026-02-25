México captura a “El Hacha”, supuesto operador clave del CJNG en Tlaxcala, días después de la muerte del Mencho

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Las autoridades mexicanas detuvieron este miércoles a Isaac Moreno Romero, alias “El Hacha”, señalado como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en el estado de Tlaxcala, en el centro de México, y vinculado con secuestros, extorsiones, homicidios y tráfico ilegal de combustibles, confirmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a CNN.

De acuerdo con el comunicado oficial, Moreno Romero fue detenido en la localidad de San Miguel Contla, en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, donde fuerzas federales lo ubicaron a bordo de un vehículo sin placas de circulación.

“Tras marcarle el alto y realizarle una revisión preventiva, se identificó que llevaba consigo diversas dosis de narcótico y un artefacto explosivo tipo granada de fragmentación”, agrega el comunicado.

La SSPC indicó que la captura fue resultado de “trabajos de inteligencia orientados a debilitar las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas sintéticas”. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

El detenido fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación jurídica por delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Según las autoridades, alias “El Hacha” es identificado como uno de los principales operadores del CJNG en la región y también como jefe de una célula con origen en el estado de Nayarit, donde presuntamente coordinaba actividades delictivas como secuestro, extorsión, cobro de piso, homicidio y comercio ilegal de hidrocarburos.

La detención de alias “El Hacha” ocurre apenas días después del operativo realizado en Jalisco en el que murió Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, considerado fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Considerado uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, el Mencho perdió la vida tras la operación de las fuerzas de seguridad mexicanas en el municipio de Tapalpa, ubicado a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara, que desató una ola de violencia en el occidente del país.

El arresto de “El Hacha” también se da en medio de la presión del Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, que ha señalado en diversas ocasiones que gran parte de México está controlada por grupos criminales, algo que el gobierno mexicano niega.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que su gobierno compartió información de inteligencia con Estados Unidos antes de la operación contra el Mencho, pero afirmó que el despliegue en Jalisco fue ejecutado exclusivamente por instituciones mexicanas. Sheinbaum ha rechazado en diversas ocasiones una intervención militar estadounidense en territorio mexicano.

