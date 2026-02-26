Agentes de inmigración entraron con engaños a la Universidad de Columbia para detener a estudiante, dice la universidad

Por Alaa Elassar, CNN

Un estudiante de la Universidad de Columbia en Nueva York fue detenido la mañana del jueves después de que agentes federales de inmigración supuestamente usaron engaños para ingresar a un edificio residencial del campus, según funcionarios universitarios.

Aproximadamente a las 6:30 a.m., agentes del Departamento de Seguridad Nacional entraron en un edificio residencial de Columbia en la Ciudad de Nueva York y tomaron bajo custodia a un estudiante, dijo la presidenta interina de la Universidad de Columbia, Claire Shipman, en una carta. La identidad del estudiante no ha sido revelada.

Funcionarios universitarios dicen que los agentes tergiversaron su propósito para poder acceder al edificio.

“Nuestro entendimiento en este momento es que los agentes federales hicieron declaraciones falsas para entrar al edificio con el fin de buscar a una ‘persona desaparecida’”, escribió Shipman. “Estamos trabajando para reunir más detalles”.

Columbia dijo que está trabajando para contactar a la familia del estudiante y asegurar que el estudiante tenga acceso a apoyo legal.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha respondido a la solicitud de comentarios de CNN. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Lauren Bis, dijo al New York Times que la agencia está preparando una declaración sobre la operación y espera publicarla pronto.

En su carta, Shipman enfatizó que los agentes de la ley deben presentar una orden judicial o una citación judicial para acceder a áreas no públicas de la universidad, incluyendo residencias estudiantiles, aulas y edificios que requieran acceso con tarjeta de identificación de la Universidad de Columbia. Una orden administrativa, escribió, no es suficiente.

“Si los agentes del orden buscan entrar en áreas no públicas de la Universidad, pida a los agentes que esperen antes de entrar en cualquier área no pública hasta contactar a Seguridad Pública. Seguridad Pública contactará a la Oficina del Asesor Jurídico General para coordinar la respuesta de la Universidad”, escribió Shipman.

“No les permita entrar ni acepte la entrega de una orden o citación”.

El incidente ocurre mientras la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha propuesto una legislación que prohibiría a Inmigración y Control de Aduanas entrar en lugares sensibles como escuelas y residencias estudiantiles.

“Seamos claros sobre lo que sucedió: los agentes de ICE no tenían la orden adecuada, así que mintieron para acceder a la residencia privada de un estudiante”, dijo Hochul en un comunicado en X.

El representante demócrata Jerry Nadler, decano de la delegación del Congreso de Nueva York, y el asambleísta Micah Lasher dijeron en un comunicado que estaban “asqueados e indignados” de que agentes de ICE supuestamente ingresaran a una residencia universitaria de Columbia bajo pretextos falsos y sin una orden judicial para detener a un estudiante, calificando la acción de peligrosa, generadora de miedo y prometiendo trabajar para llevar al estudiante a casa.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Sara Smart de CNN contribuyó a este informe.