Christina Applegate dice que permanece en cama en gran medida debido a la esclerosis múltiple

La estrella de Hollywood Christina Applegate ha dicho que ahora pasa mucho tiempo en la cama debido a su esclerosis múltiple.

En 2021, la actriz de “Dead to Me” reveló que le habían diagnosticado esclerosis múltiple. Dos años después, dijo a Vanity Fair que era poco probable que volviera a aparecer ante las cámaras debido a las dificultades que le provoca la enfermedad.

La esclerosis múltiple (EM) afecta al sistema nervioso central y se considera una enfermedad autoinmune, en la que el sistema inmunitario ataca sus propias células sanas. La EM, que no tiene cura, afecta la calidad de vida y puede ser discapacitante.

Ahora la actriz, cuyas libro de memorias “You With the Sad Eyes” está previsto que se publiquen el 3 de marzo, ha dicho que el dolor que experimenta le ha dificultado moverse.

Dijo a la revista People, en una entrevista publicada esta semana, que en su mayoría se queda en la cama, excepto cuando intenta llevar a su hija Sadie, de 15 años, a la escuela.

“Quiero llevarla; es mi cosa favorita. Es el único momento que tenemos juntas a solas”, dijo. “Me digo: ‘Solo llévala allí de forma segura y vuelve a casa para poder volver a la cama’. Y eso es lo que hago”.

En una publicación fijada en Instagram el mes pasado, se puede ver a Applegate hablando desde su cama.

Actualmente presenta un podcast sobre vivir con EM llamado “MeSsy”, junto a la también actriz Jamie-Lynn Sigler —más conocida por su papel de Meadow Soprano—, quien también padece la enfermedad.

“Mi vida no viene envuelta con un lazo”, dijo Applegate. “La vida de la gente, perdón por la falta de un término mejor, a veces es una mi**da. Así que estoy siendo tan honesta y cruda como puedo”.

El próximo libro de Applegate recorre su vida desde su temprana y tumultuosa infancia en Laurel Canyon en las décadas de 1970 y 1980 hasta su estrellato en la comedia “Married… with Children” y más allá.

Según los detalles difundidos por el grupo editorial Hachette: “Un diagnóstico de esclerosis múltiple en 2021 la confinó a una cama king size y a la compañía de recuerdos que preferiría olvidar: recuerdos de la inseguridad y la dismorfia corporal que acecharon su ascenso meteórico; de la lucha de su madre contra la adicción y el abuso después de que su padre se fuera; y del precio que la vida le había cobrado a su cuerpo y mente, una factura que de pronto vencía”.

Applegate dijo a People: “Todos venimos de algún lugar; algunos lugares son más dolorosos que otros, y supongo que lo importante es qué haces con eso. Este no es un libro inspirador, ni mucho menos. Pero puede inspirar”.

Al admitir que el libro no fue fácil de escribir, dijo que trata “sobre una niña con ojos tristes que terminó convirtiéndose en Christina Applegate”. Reconoció que los ojos tristes siguen ahí, “pero ella es un ser humano más fuerte, diferente y resiliente”.

