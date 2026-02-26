Cristiano Ronaldo cumple con su promesa de ser dueño de un club de fútbol y se une a un selecto grupo

Por César López, CNN en Español

Cristiano Ronaldo comenzó una nueva aventura en el mundo del fútbol y en un rol, al menos hasta ahora, desconocido para el astro portugués.

Cristiano, dentro de sus múltiples emprendimientos comerciales, ha tenido un portafolio diversificado que va desde una línea de ropa interior, perfumes, zapatos y hoteles hasta productos de recuperación y desarrollo deportivo. Ahora, el jugador del Al-Nassr tendrá participación accionaria en un equipo de fútbol.

Se trata del Almería de España, de la segunda división, por el que Cristiano adquirió el 25 % de sus acciones junto al fondo de inversión saudí que compró el club el año pasado.

En un comunicado publicado en la cuenta de X, el equipo español anunció a su nuevo socio y citó a Cristiano en su afán de apoyar al crecimiento del equipo.

“La UD Almería es un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento. Estoy deseando trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club”, sentenció la misiva del club citando a su nuevo copropietario, CR7.

Cristiano, el primer futbolista que se convirtió en multimillonario, ha agigantado su fortuna con millonarios contratos de patrocinio de reconocidas marcas como Nike, Armani y Castrol.

La superestrella portuguesa insinuó en el pasado que sería propietario de un club.

“Si puedo ser propietario de un club, ¿por qué iba a ser entrenador, director deportivo o director ejecutivo?”, afirmó Ronaldo en una entrevista con el canal de televisión portugués Canal 11 a principios de 2025.

Cristiano ha seguido la línea de otros exfutbolistas que han decidido poner buen uso de sus fortunas en el deporte que les ayudó a amasar las mismas.

Gerard Piqué con el Andorra, o el brasileño Ronaldo Nazario, máximo accionista y presidente del Valladolid durante siete años, han sido claro ejemplo de quienes emprendieron esta aventura empresarial.

En mayo de 2025, Ronaldo decidió vender el 88 % del equipo, justo después de otro descenso de la escuadra.

Ronaldo había comprado el club en 2018 por una suma cercana a los US $35 millones y vendió su parte por cerca del doble (US $59 millones).

Lionel Messi y Luis Suárez: copropietarios del LSM de Uruguay.

copropietarios del LSM de Uruguay. Kylian Mbappé: compró el 80 % del SM Caen de Francia.

compró el 80 % del SM Caen de Francia. David Beckham: cofundador del Inter Miami y ahora accionista.

cofundador del Inter Miami y ahora accionista. Cesc Fábregas: accionista del Como de Italia.

accionista del Como de Italia. Juan Mata: accionista del San Diego FC de la MLS.

accionista del San Diego FC de la MLS. Didier Drogba: accionista del Phoenix Rising FC de la USL.

accionista del Phoenix Rising FC de la USL. Zlatan Ibrahimovic: accionista del Hammarby de Suecia.

