El Pentágono derriba un dron de la CBP de EE.UU. con un sistema láser, dicen legisladores

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos utilizaron un controvertido sistema láser antidrones para derribar una aeronave no tripulada operada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en Texas, según representantes del Congreso.

“Nos explota la cabeza con la noticia de que, según se informa, el Departamento de Defensa derribó un dron de Aduanas y Protección Fronteriza utilizando un sistema de alto riesgo contra aeronaves no tripuladas”, dijeron en un comunicado tres demócratas de la Comisión de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes.

No está claro cuándo ocurrió el derribo. CNN ha contactado al Departamento de Defensa y a la CBP para obtener más información.

Como consecuencia del incidente, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) implementó una restricción temporal de vuelo la noche de este jueves sobre el poblado de Fort Hancock, Texas, para “garantizar la seguridad”.

El pequeño poblado está ubicado a unos 80 kilómetros al sur de El Paso, Texas, junto a la frontera con México.

El principal demócrata en la comisión de la Cámara, Rick Larsen, junto con los representantes André Carson y Bennie Thompson, fueron notificados del derribo este jueves a través de canales oficiales, de acuerdo con una fuente del Congreso a CNN.

“Dijimos HACE MESES que la decisión de la Casa Blanca de eludir un proyecto de ley bipartidista, de tres comisiones, para capacitar adecuadamente a los operadores de C-UAS (sistemas de contramedidas contra aeronaves no tripuladas) y abordar la falta de coordinación entre el Pentágono, el Departamento de Seguridad Nacional y la FAA era una idea miope. Ahora estamos viendo el resultado de su incompetencia”, decía el comunicado.

El derribo se produce cerca de dos semanas después de que el uso, por parte de la CBP, de un sistema láser militar diseñado para interrumpir drones cerca de El Paso llevó a la FAA a cerrar abruptamente una gran franja del espacio aéreo hasta 5.486 metros (18.000 pies) sobre la ciudad durante 10 días. La medida cerró de facto el aeropuerto de El Paso, pero se revirtió después de unas ocho horas.

Debido a la ubicación de las nuevas restricciones implementadas el jueves, no se espera que tengan impacto en los vuelos comerciales.

La principal demócrata en la Subcomisión de Aviación del Senado, Tammy Duckworth, pidió una investigación sobre la “disfunción” que pone en peligro el sistema de aviación del país.

“La situación es alarmante y exige una investigación exhaustiva e independiente”, dijo la senadora en un comunicado. “Solicitaré que los inspectores generales de los Departamentos de Defensa, Transporte y Seguridad Nacional lancen una investigación conjunta sobre los recientes escándalos en El Paso y ahora en Fort Hancock”.

