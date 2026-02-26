ICE arrestó a 261 beneficiarios de DACA en 10 meses, informa Noem

Por Kaanita Iyer, CNN

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a 261 beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) entre enero y noviembre del año pasado, informó la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en una carta al Congreso publicada el miércoles.

Más del 90 % de los arrestados (241 personas) “tenían antecedentes penales”, según la carta enviada al senador demócrata Dick Durbin el 11 de febrero. Noem indicó además que 86 beneficiarios de DACA también fueron deportados.

Los arrestos y deportaciones se realizaron entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2025, período que incluye las últimas semanas del Gobierno de Biden.

Sin embargo, desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, su Gobierno ha puesto en marcha una agresiva ofensiva contra la inmigración, que ha incluido un aumento de los controles por parte de agentes federales en varias ciudades.

Durante su primer mandato, Trump intentó eliminar DACA, un programa de la era Obama que protege a los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos durante su infancia, pero la Corte Suprema bloqueó la iniciativa en 2020.

Noem compartió las cifras en respuesta a una carta de septiembre de 41 senadores demócratas, liderados por Durbin, Mark Kelly y Alex Padilla, que afirmaban que el DHS estaba “enfocándose en los beneficiarios de DACA”.

El miércoles, Durbin, Kelly y Padilla emitieron un comunicado conjunto en el que pedían a Noem que “proporcionara más información” sobre los arrestos y deportaciones.

“Las noticias sobre el arresto y la deportación de beneficiarios de DACA son profundamente preocupantes. Estos arrestos desestabilizan a las familias, perjudican a las comunidades e infligen costos sociales, emocionales y económicos innecesarios. Además, es un desperdicio del dinero de los contribuyentes”, declararon los senadores en el comunicado.

CNN se ha puesto en contacto con el DHS y ICE para obtener comentarios.

