Kim Jong Un promete fortalecer su programa nuclear y observa un desfile militar con su hija

El líder norcoreano Kim Jong Un prometió el miércoles fortalecer el programa de armas nucleares de su país, antes de presidir un desfile militar nocturno, acompañado por su hija.

Unos 14.000 soldados marcharon por la plaza Kim Il Sung en la capital, Pyongyang, según informaron medios estatales. Se vieron columnas de soldados marchando a paso de ganso bajo los focos, con aviones de combate rugiendo sobre sus cabezas.

La hija adolescente de Kim, cuyo nombre se cree que se llama Ju Ae, volvió a aparecer prominentemente en el desfile junto a su padre. Sin embargo, a pesar de las especulaciones en Corea del Sur sobre su posible preparación como sucesora, no se anunciaron nuevos títulos oficiales al concluir el congreso del partido gobernante, que se celebra cada cinco años.

En sus palabras de clausura en el congreso, Kim redobló sus esfuerzos por ampliar el arsenal nuclear del país. Declaró la “firme voluntad” del partido de fortalecer la energía nuclear nacional y aumentar tanto el número de armas como los medios para desplegarlas.

Pero en su desfile, la mayor parte del material militar brillaba por su ausencia. No se veían procesión de tanques, ni imponentes misiles balísticos intercontinentales (ICBM), ni planeadores hipersónicos, ni transportadores-erectores-lanzadores retumbando ante las cámaras.

Esta moderación es notable porque el régimen de Kim a menudo utiliza desfiles para exhibir sus armas más amenazantes, y la propaganda estatal ha estado recurriendo recientemente a imágenes de armas

La semana pasada, los medios estatales difundieron imágenes de Kim aparentemente al volante de un lanzacohetes múltiple de 600 mm —un sistema que Corea del Norte ha promocionado como “con capacidad nuclear”—, con decenas de lanzacohetes alineados en formación de ataque. Y hace tan solo cuatro meses, Corea del Norte organizó un multitudinario desfile militar bajo la lluvia para conmemorar el 80.º aniversario del partido gobernante, mostrando lo que los medios estatales calificaron como su misil balístico intercontinental (ICBM) más potente y otros nuevos sistemas estratégicos.

El Noveno Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, una reunión política de la élite del país que en gran medida se limita a dar su visto bueno, también trajo consigo cambios de personal en la cima.

La poderosa hermana de Kim, Kim Yo Jong, fue ascendida a directora de un departamento del partido tras años como adjunta, consolidando su posición en el círculo íntimo. Se reorganizaron varios puestos de alto rango en el partido y en el ejército, promoviendo a los leales más jóvenes y reeligiendo por unanimidad a Kim como secretaria general para un nuevo mandato de cinco años.

Entonces, ¿por qué la exhibición militar tan reducida esta vez? Una explicación práctica es el momento oportuno. Los desfiles son costosos, logísticamente complejos y a menudo se utilizan para presentar armamento nuevo y mejorado. Mostrar los mismos misiles tan pronto después de un importante aniversario podría atenuar el impacto de su aparición.

Pero el contexto más amplio sugiere algo más deliberado. Pyongyang parece estar dando señales de disciplina y control político, mientras mantiene en reserva su influencia estratégica.

Además de la promesa de más armas nucleares, Kim también reiteró los planes para misiles balísticos intercontinentales más potentes, capacidades de lanzamiento de submarinos y desarrollos que involucran drones e inteligencia artificial.

Al mismo tiempo, Kim dejó un margen condicional para las conversaciones con Washington, pero solo bajo las condiciones de Pyongyang. Las perspectivas de mejorar las relaciones, dijo, dependen enteramente de la “actitud estadounidense”, lo que implica que Washington tendría que aceptar el estatus nuclear de Corea del Norte y abandonar lo que el régimen ha descrito durante mucho tiempo como una “política hostil”.

La elección del momento podría ser intencionada. El presidente estadounidense, Donald Trump, se prepara para una visita a China del 31 de marzo al 2 de abril, un viaje que podría revolucionar la diplomacia regional. Algunos observadores norcoreanos especulan que una visita a Pekín podría crear una pequeña oportunidad para un renovado diálogo entre Trump y Kim, ya sea directamente o mediante la mediación china.

Cabe destacar que Trump no mencionó a Corea del Norte durante su discurso sobre el Estado de la Unión. Fue una omisión sorprendente dada la frecuencia con la que mencionó al país durante su primer mandato, en particular en torno a la cumbre diplomática de alto perfil con Kim.

Trump reconoció a un veterano centenario de la Guerra de Corea durante su discurso del miércoles, entregando la Medalla de Honor al expiloto de combate Royce Williams ante una ovación bipartidista. El homenaje subrayó el perdurable legado de la guerra, aun cuando las tensiones actuales en la península no se abordaron en el discurso.

La influencia de Pyongyang parece muy diferente a la de la era de las cumbres del primer mandato de Trump, en gran medida debido a la creciente asociación de Kim con Vladimir Putin de Rusia.

Kim y Putin firmaron un acuerdo de “asociación estratégica integral” en junio de 2024 que incluye una cláusula de defensa mutua, consolidando lo que ambas partes describen como una alianza de facto. La relación ha cobrado mayor relevancia a medida que el papel de Corea del Norte en la guerra de Rusia en Ucrania se ha convertido en un elemento central de la propaganda de Pyongyang.

Los medios estatales han mostrado repetidamente a Kim honrando a los soldados norcoreanos que regresaron y que lucharon por Rusia, y consolando a las familias de los caídos. Las ceremonias suelen ser visiblemente emotivas, y Kim se presenta como una figura paterna y benévola. A principios de este mes, otorgó nuevos apartamentos a algunas de esas familias.

En ese contexto, el desfile del miércoles, con un gran número de tropas y poco armamento, podría estar calibrado deliberadamente para la audiencia nacional de Kim. Esta vez, el énfasis se centró en la unidad, la lealtad y la preparación, manteniendo los sistemas más provocativos fuera de la cámara.

La advertencia a los adversarios se hizo efectiva. Los medios estatales citaron a Kim afirmando que cualquier violación de la soberanía del país desencadenaría represalias inmediatas. La ya conocida amenaza se materializó cuando Estados Unidos y Corea del Sur anunciaron que sus propios ejercicios militares, posiblemente moderados, volverán a la agenda el próximo mes.

