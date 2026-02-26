“Bridgerton”: qué sigue para la serie tras el final de la cuarta temporada

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Es un buen momento en la cultura pop para las historias que mezclan romance y drama en la Inglaterra del siglo XIX. Es el caso de la recién estrenada en cines “Cumbres borrascosas” y de la serie “Bridgerton”, de la Netflix estrenó este jueves la segunda parte de su cuarta temporada.

La cuarta temporada se centra en la historia de amor entre el aristocrático Benedict Bridgerton (Luke Thompson) —quien se niega a sentar cabeza pese a las súplicas de su madre, lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell)— y la misteriosa mujer con un antifaz que conoció en un baile de máscaras y que resultó ser la criada Sophie Baek (Yerin Ha).

A los amores contrariados, sello de identidad de la serie de novelas escritas por Julia Quinn en la que se basa “Bridgerton”, se sumó el elemento de la crítica social al régimen de clases en la Inglaterra de inicios del siglo XIX.

La Parte 1 de la serie, estrenada el 29 de enero, dejó a los espectadores con un mal sabor de boca luego de que Benedict propusiera a Sophie que fuera su amante (y no su prometida). La Parte 2, de cuatro episodios, lidia con las consecuencias del error de Benedict y el arduo camino para recuperar el respeto de Sophie.

Como cabía esperar para un final de “Bridgerton”, la cuarta temporada concluye con un final feliz, al estilo Cenicienta, para los personajes de Benedict y Sophie. Eso sí, los espectadores deben estar atentos a la mitad de la secuencia de créditos del episodio final para ver las escenas de la boda.

La showrunner de “Bridgerton”, Joss Brownell, reveló en enero en Deadline que las tramas de las temporadas 5 y 6 se centrarán en las historias de amor de Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) con Phillip Crane (Chris Fulton) y en la de Francesca Bridgerton (Hannah Dod) con Michaela (Masali Baduza), aunque no indicó el orden. Como se sabe, cada temporada de la serie ha puesto el foco en una pareja de amantes en particular.

Hasta ahora, las parejas protagonistas de temporadas previas suelen aparecer luego como personajes secundarios, si acaso no desaparecen totalmente. Se espera que personajes como Penelope, Colin, Benedict, Sophie, Eloise, Francesca, la reina Charlotte (Golda Rosheuvel), Hyacinth (Florence Hunt), Gregory (Will Tilston) y Lady Whistledown (Julie Andrews) regresen para más episodios.

La matriarca de la familia Bridgerton, Lady Violet (Ruth Gemmell), también seguirá desempeñando un papel importante en la trama.

Los libros que podrían ser adaptados son “To Sir Phillip, With Love”, centrado en Eloise, y “When He Was Wicked” con foco en Francesca. También quedan pendientes “It’s In His Kiss”, sobre el personaje de Hyacinth y “On the Way to the Wedding” sobre Gregory.

Netflix renovó “Bridgerton” para sus temporadas 5 y 6, aunque no ha indicado su fecha de estreno. El plan de Netflix sería, según la autora Julia Quinn, extender la serie hasta una octava temporada.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.