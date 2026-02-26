Por qué la terrible experiencia de los Clinton podría acabar perjudicando a Trump

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Cuando el expresidente Bill Clinton testifique este viernes ante una comisión del Congreso sobre el escándalo de Jeffrey Epstein, quedará sentado un precedente del que el presidente Donald Trump podría llegar a arrepentirse.

La declaración del exmandatario de 79 años sigue al testimonio a puerta cerrada de su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, quien el jueves criticó la investigación de supervisión de la Cámara dirigida por los republicanos como un encubrimiento para proteger a Trump.

Ni los Clinton ni Trump han sido acusados ​​por las autoridades de ningún delito relacionado con Epstein. Sin embargo, tanto el expresidente Clinton como Trump lo conocían y ambos aparecen mencionados en múltiples ocasiones en los archivos del Departamento de Justicia sobre Epstein.

La batalla de los aliados de Trump para involucrar a los Clinton en su investigación siempre estuvo destinada a crear un amargo teatro político, dados sus altísimos perfiles y sus décadas de historias de feroces duelos con los republicanos.

Pero la comparecencia de la pareja ante la comisión también podría ser contraproducente para el Partido Republicano. En primer lugar, su participación está echando más leña al fuego de la saga Epstein, que la Casa Blanca lleva meses intentando acallar sin éxito.

Y el testimonio de los Clinton plantea paralelos incómodos que desagradarán a Trump y a su círculo íntimo.

Por ejemplo, si el estándar requerido para prestar testimonio es ser mencionado en los archivos de Epstein, ¿por qué no se presentan también ante la comisión republicanos prominentes que aparecen en los archivos?

Las descripciones del secretario de Comercio, Howard Lutnick, sobre sus interacciones pasadas con Epstein fueron socavadas por los archivos publicados por el Departamento de Justicia, pero hasta la fecha no ha recibido una citación como las enviadas a los Clinton.

No existe acusación de delito penal contra Lutnick.

El contacto previo de Bill Clinton con Epstein seguramente interesará a la comisión. Pero, ¿no hay un doble rasero si Trump, mencionado en los archivos en numerosas ocasiones, no es también puesto bajo juramento?

Y la comparecencia de la exsecretaria Clinton —aunque, según su versión, desconocía la conducta de Epstein— crea el modelo de una esposa a la que se le pregunta sobre los vínculos de su esposo con el presunto traficante sexual.

Algunos observadores podrían preguntarse si la primera dama Melania Trump podría tener una visión similar sobre las ocasiones en que su esposo y Epstein se movieron en órbitas similares antes y después de su matrimonio en 2005.

Si bien seguramente habría una gran disputa constitucional por un intento de obligar a declarar a un presidente en funciones, la primera dama no tiene una función constitucional formal, y no parece haber obstáculos legales para tal citación.

No es extraño que un expresidente testifique ante el Congreso.

El presidente del siglo XIX, John Tyler, fue citado a comparecer en una investigación sobre el uso indebido de fondos públicos por parte de su exsecretario de Estado, Daniel Webster.

Theodore Roosevelt testificó ante una comisión del Congreso que investigaba cuestiones antimonopolio en la industria siderúrgica en 1911, uno de los varios expresidentes que comparecieron como testigos, según un artículo de 1983 de Stephen Stathis, analista de historia estadounidense del Servicio de Investigación del Congreso.

Trump rechazó una citación para testificar ante la comisión de la Cámara de Representantes que investigó el motín del 6 de enero de 2021 perpetrado por sus partidarios en el Capitolio de Estados Unidos.

El presidente presentó una demanda para bloquear la citación en medio de una feroz disputa constitucional sobre la separación de poderes, y finalmente fue retirada al concluir el trabajo de la comisión.

Los testimonios previos de presidentes anteriores se centraron principalmente en cuestiones políticas, mientras que la declaración de Clinton toca asuntos personales.

Los demócratas ya han anunciado que profundizarán el escrutinio sobre el historial de Epstein si recuperan la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias de noviembre.

Dado el ciclo de represalias que domina actualmente la política estadounidense, no sería sorprendente que intentaran obligar a Trump a declarar antes o después de que deje el cargo.

Trump ha parecido empatizar con los Clinton después de que sus antiguos compañeros de batalla se vieran obligados a declarar.

El precedente de familiares llevados ante una comisión del Congreso podría ser alarmante para él, especialmente dada la posibilidad de una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes el próximo año.

Y el principio que se destacará el viernes —que un expresidente puede ser obligado a declarar sobre un asunto que no presenta problemas evidentes de separación de poderes— podría complicar el futuro de Trump una vez que deje el cargo.

El presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, negó estar llevando a cabo una investigación partidista. “No se trata solo de demócratas”, declaró.

Comer señaló que el panel había escuchado al exsecretario de Trabajo Alex Acosta y al exfiscal general Bill Barr. Ambos ocuparon cargos durante el primer mandato de Trump. Acosta fue el exfiscal federal del Distrito Sur de Florida que firmó un controvertido acuerdo de culpabilidad estatal para Epstein en 2008.

Los demócratas acusan a Comer de dirigir la investigación como una estratagema partidista para proteger a Trump. Sin embargo, los patrones tentadores establecidos por el testimonio de Clinton implican que podría convertirse en un lastre para Trump al exacerbar la intriga sobre Epstein.

Inicialmente, los Clinton se esforzaron mucho por evitar testificar ante la comisión, considerándolo un intento partidista de desviar la atención de Trump sobre los archivos de Epstein.

Pero cambiaron de postura para evitar ser considerados culpables de desacato al Congreso, y se esperaba que algunos demócratas votaran con el Partido Republicano para castigar su incomparecencia.

La declaraciones de los Clinton — realizadas cerca de su casa en Chappaqua, Nueva York— muestra el impulso creciente y autorreforzado de la saga después de años en los que se les negó justicia a mujeres presuntamente traficadas y abusadas por Epstein.

Los pedidos de rendición de cuentas y para que personas poderosas digan lo que sabían sobre su conducta han llevado a importantes ejecutivos del ámbito jurídico, empresarial y del entretenimiento a dimitir de sus altos cargos.

En Gran Bretaña, Andrew Mountbatten-Windsor, examigo de Epstein, y Peter Mandelson, exministro del gabinete, fueron arrestados bajo sospecha de conducta inapropiada en el ejercicio de un cargo público.

Los abogados de Mandelson han declarado que su arresto fue infundado.

Mountbatten-Windsor, expríncipe Andrés, ha rechazado todas las acusaciones previas en su contra y ha negado haber presenciado el comportamiento del que se acusa a Epstein. Aún no ha hecho declaraciones sobre su arresto.

Ambos hombres han sido puestos en libertad y las investigaciones continúan.

La destitución de Bill Clinton marcará otro giro extraordinario en una larga carrera política plagada de escándalos, pero también con múltiples regresos y momentos improbables de redención política.

También reanudará un acalorado enfrentamiento político con los republicanos que se remonta a más de 30 años, en el que se impuso el primer presidente demócrata con dos mandatos desde Franklin Roosevelt.

Seguramente le preguntarán sobre fotos en las que aparece con Epstein; con Ghislaine Maxwell, cómplice del difunto pedófilo, ahora encarcelada; y con una mujer no identificada en un jacuzzi.

Clinton voló en el avión de Epstein al menos 16 veces entre 2002 y 2003, según una revisión de CNN de los registros de vuelo y documentos judiciales.

Pero el expresidente niega tener conocimiento de los delitos de Epstein y afirma haberse distanciado de él mucho antes de que lo acusaran a nivel federal en 2019.

Los demócratas de la comisión esperan que el testimonio del expresidente abarque más temas que el de su esposa. “Creo que mañana habrá más de qué hablar”, declaró el representante de Virginia, Suhas Subramanyam. “¿Avanzará significativamente nuestra investigación? No lo sé. Quizás sí, quizás no”.

La declaración de Clinton, quien fue presidente entre 1993 y 2001, es también el momento embarazoso más reciente en que la vida privada del excomandante en jefe ha sido examinada públicamente.

Esta tendencia poco digna se remonta a cuando Clinton era gobernador de Arkansas y su primera campaña presidencial en 1992, y culminó cuando fue sometido a juicio político durante su segundo mandato por una aventura con la becaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky.

Clinton evitó ser destituido en un juicio en el Senado. Pero en años posteriores, el desequilibrio en la dinámica de poder entre el presidente y la mucho más joven Lewinsky se ha visto a menudo con mayor crudeza, tras el movimiento #MeToo y las revelaciones sobre el círculo de hombres influyentes que conocían a Epstein.

El expresidente es un veterano con múltiples declaraciones y momentos de escrutinio público durante las controversias legales y las disputas políticas que ayudaron a definir su carrera.

Era conocido como un testigo ágil y, en su apogeo, poseía extraordinarias habilidades políticas.

Sin embargo, fue su testimonio bajo juramento lo que casi provocó su caída política. En 1998, Clinton testificó que nunca tuvo relaciones sexuales con Lewinsky. Esta declaración fue posteriormente una piedra angular de los artículos del juicio político en su contra.

Su testimonio del viernes será seguido de cerca para ver si conserva la agudeza lingüística y el olfato político necesarios para repeler los ataques republicanos tras una serie de problemas de salud durante su jubilación.

En la Convención Nacional Demócrata de 2024, declaró a los delegados que no estaba seguro de a cuántas reuniones más de este tipo podría asistir. “¡Dios mío, me estoy haciendo viejo!”, exclamó.

Hillary Clinton testificó este jueves que no tenía información sobre los presuntos delitos de Epstein y acusó a los republicanos de intentar mostrar transparencia en falso. “No tenía ni idea de sus actividades delictivas”, declaró Clinton sobre Epstein y Maxwell.

Y agregó: “No recuerdo haberme encontrado nunca con el Sr. Epstein. Nunca volé en su avión ni visité su isla, sus casas ni sus oficinas. No tengo nada que añadir”.

En su declaración ante la comisión, Clinton también acusó a Comer de atacarla por motivos políticos y pidió al panel que interrogara a Trump. “¿Qué se está ocultando? ¿A quién se está protegiendo? ¿Y por qué el encubrimiento?”, preguntó.

Al lanzar un contrataque contra el escrutinio republicano sobre la vida privada de su marido, Hillary Clinton estaba recurriendo a una táctica familiar a la que ha recurrido frecuentemente en su carrera política que abarca sus dos mandatos en la Casa Blanca como primera dama y sus propias campañas presidenciales en 2008 y 2016.

La exsecretaria de Estado reiteró que no tenía respuestas a las preguntas del Partido Republicano sobre la relación del expresidente con Epstein.

Comer afirmó haber respondido a las preguntas con las palabras: “No sé, tendrá que preguntárselo a mi esposo” más de una docena de veces. Añadió: “Tenemos muchas preguntas para su esposo mañana”.

Se espera que el video del testimonio por separado de la exprimera pareja se publique en los próximos días. Esto permitirá que todos los estadounidenses sean testigos del regreso a la escena política de una de las parejas más cautivadores de la política moderna.

Pero éste fue un regreso a la palestra que ambos Clinton hubieran preferido evitar.

