Ascienden a tres las víctimas del tiroteo en partido de hockey juvenil en Rhode Island

Un partido de hockey fue violentamente interrumpido la semana pasada cuando el sonido de disparos resonó dentro de una pista de hielo llena en Rhode Island, en un incidente que dejó al menos tres personas muertas y otras dos heridas, según informó la policía.

La persona sospechosa de perpetrar el ataque, que según la policía se quitó la vida tras abrir fuego, aparentemente tenía como objetivo a familiares durante el incidente, dijeron a CNN dos funcionarios de las fuerzas del orden que han sido informados sobre la situación. La policía señaló que la investigación sigue en curso.

Las víctimas mortales fueron un abuelo, su hija y su nieto, según informaron las autoridades el miércoles.

Mientras que los dos más jóvenes, Rhonda Dorgan y Aidan Dorgan, fallecieron en el acto, el abuelo, Gerald Dorgan, se encontraba en estado crítico y falleció este miércoles a causa de sus heridas, según la policía de Pawtucket.

El alcalde de Pawtucket, Donald Grebien, expresó su profunda consternación por la muerte de otra persona a causa del tiroteo.

“Nuestros pensamientos y oraciones acompañan a la familia de la víctima, sus amigos y a todos los afectados por este trágico acto de violencia”, declaró en un comunicado.

La policía identificó al presunto atacante como Robert K. Dorgan, de 56 años, quien de acuerdo con la jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, se hacía llamar Roberta Esposito.

Las autoridades han dicho que el atacante tenía como objetivo específico a miembros de la familia.

La madre de su esposa Rhonda Dorgan, Linda Dorgan, y un amigo de la familia, Thomas Geruso, resultaron heridos.

Las fuerzas del orden dieron crédito a varias personas que intervinieron y detuvieron rápidamente el ataque. Al menos tres transeúntes lograron contener al atacante en medio de las gradas mientras la multitud huía y los rodeaba.

La más reciente oleada de violencia armada se produce apenas dos meses después de un tiroteo en la Universidad de Brown, a unos pocos kilómetros al sur, que dejó a Rhode Island conmocionada y puso de relieve la vulnerabilidad de los espacios comunitarios de confianza.

El tiroteo se habría desarrollado detrás de uno de los banquillos de un equipo en medio del juego, según muestra un video del servicio de transmisión de deportes juveniles LiveBarn. En las imágenes, difundidas por la afiliada de CNN WJAR, se ve a jugadores de ambos equipos resguardándose mientras se realizan al menos una docena de disparos, con jugadores y entrenadores corriendo hacia las salidas que conducen fuera de las bancas de la pista.

Algunos patinadores en edad de escuela secundaria se unieron a los jugadores sobre el hielo, saltando a la pista en medio del sonido de los disparos y avanzando hacia una puerta del lado opuesto que conduce al vestuario, según WJAR. Otra persona intentó desarmar al atacante armado en las gradas, dijo en redes sociales el senador por Rhode Island Jack Reed.

Los esfuerzos del buen samaritano son “probablemente lo que llevó a un rápido final de este trágico evento”, dijo Goncalves en una conferencia de prensa el lunes por la noche.

Este es el mismo centro donde fueron atendidas las víctimas del tiroteo en la Universidad de Brown.

La policía está trabajando para armar una cronología de lo que sucedió antes de que llegaran a la instalación a las 2:30 p.m. de este lunes, dijo Goncalves. La policía aún no está segura de la relación entre el atacante y las víctimas, dijo.

Este fue el tiroteo masivo número 41 en todo Estados Unidos en los primeros 47 días del año, según el Archivo de Violencia con Armas de Fuego.

“Este tipo de violencia, especialmente en un lugar destinado a familias y jóvenes, es devastador”, dijo el alcalde de Providence, Brett Smiley, en una publicación en X.

Dos equipos formados por estudiantes de varias escuelas estaban jugando partidos de hockey, según funcionarios escolares. North Providence, que participa en uno de los equipos cooperativos, dijo a CNN que el tiroteo involucró a espectadores y ocurrió alrededor del comienzo del primer período.

“Afortunadamente, todos los estudiantes involucrados en el juego están a salvo”, dijo el superintendente Joseph B. Goho. North Providence previamente dijo que “la información preliminar indica que el incidente puede haber involucrado a padre(s) de estudiante(s) de NP”.

Mientras tanto, Coventry, otra escuela, dijo que todos sus estudiantes han sido localizados. Saint Raphael Academy también dijo que ninguno de sus estudiantes resultó herido, según WJAR.

Los legisladores de Rhode Island condenaron este último caso de violencia armada. El representante Gabe Amo dijo en un comunicado en X que “una pista de hielo debería ser un lugar seguro para que los niños y las familias se reúnan. Es horrible que el recuerdo de la Noche de los Seniors de hockey de estas escuelas secundarias, con familias de todo Rhode Island, sea una tragedia”.

El senador Sheldon Whitehouse dijo que el incidente es “más horror innecesario para los niños”, en una publicación en X. El senador Jack Reed también publicó una declaración, donde dice que“los niños y las familias deberían estar seguros en un evento deportivo juvenil, no ser víctimas de la violencia armada”.

El estadio se encuentra a unos ocho kilómetros al norte del edificio de ingeniería Barus and Holley de la Universidad de Brown en Providence, donde un hombre de 48 años abrió fuego en diciembre, matando a dos estudiantes e hiriendo a otras nueve personas.

Agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos respondieron para asistir a las autoridades locales, dijo un portavoz de la agencia a CNN.

La Policía Estatal de Rhode Island estaba trabajando con agencias locales, según el gobernador Dan McKee. Por su parte, la Policía de Providence también asistía con oficiales, según dijo en una publicación en X.

“Estoy rezando por Pawtucket y por todos los involucrados”, dijo McKee en X.

