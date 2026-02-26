Trump se reunirá con Zohran Mamdani para hablar de vivienda

Por Kaitlan Collins, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump tiene previsto reunirse este jueves con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, según dos personas familiarizadas con los planes.

Se espera que hablen sobre vivienda, dijo una de esas personas. Ese fue uno de los temas durante su última reunión en la Casa Blanca en noviembre.

El New York Post informó primero que Mamdani viajaba a Washington.

Durante su último encuentro, Trump elogió a Mamdani y sugirió que él y el hombre al que a menudo ha llamado falsamente “comunista” en realidad tienen bastante en común. Ambos hablaron de bienes raíces, debatieron complejos códigos de zonificación y analizaron cómo lograr que una gran empresa de servicios públicos reduzca las tarifas de electricidad, entre otros temas.

Esta noticia se actualizará conforme se desarrolle la reunión.

Gloria Pazmino contribuyó a este informe.