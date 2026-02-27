Así quedó el sorteo de octavos de final de Champions League: Real Madrid vs. Manchester City, el duelo destacado

Por CNN Espanol

El sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA se celebró este viernes en la sede de la UEFA, en Nyon, y dejó un cruce estelar: Real Madrid frente a Manchester City. El emparejamiento, que muchos en el club blanco anticipaban con ironía, se confirmó en un sorteo que ofrecía un 50% de probabilidades de medirse al conjunto inglés o al Sporting.

10-11 de marzo y 17-18 de marzo

Real Madrid vs. Manchester City

Bodø/Glimt vs. Sporting CP

Paris Saint-Germain vs. Chelsea

Newcastle United vs. Barcelona

Galatasaray vs. Liverpool

Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur

Atalanta vs. Bayern Múnich

Bayer Leverkusen vs. Arsenal

El cruce entre Real Madrid y Manchester City será la séptima eliminatoria entre ambos en los últimos años, con balance favorable al conjunto español, que suma cuatro clasificaciones. La más reciente, la pasada temporada, cuando se impuso con claridad en la ronda previa a los octavos. En aquella serie fue determinante Kylian Mbappé, autor de un gol en la ida y tres en la vuelta, aunque esta campaña podría llegar entre algodones por molestias en la rodilla izquierda.

En el banquillo madridista habrá una novedad relevante: dirigirá Álvaro Arbeloa y no Xabi Alonso, tras la salida de este último en enero. Enfrente estará Pep Guardiola, quien mantenía una estrecha relación con Alonso y que, antes de conocerse el sorteo, dejó una frase llamativa sobre su colega: “Que mee con la suya. Y como no meará colonia, le irá bien. Ya verás”.

Los cuartos de final también quedaron definidos en el cuadro: el ganador de PSG/Chelsea se medirá al de Galatasaray/Liverpool (CF1); Real Madrid/Manchester City chocará con Atalanta/Bayern (CF2); Newcastle/Barcelona ante Atlético/Tottenham (CF3); y Bodø/Sporting frente a Leverkusen/Arsenal (CF4). Las semifinales enfrentarán a los vencedores de CF1 y CF2 por un lado, y a los de CF3 y CF4 por el otro.

Los octavos de final se jugarán el 10-11 de marzo (ida) y el 17-18 de marzo (vuelta); los cuartos, el 7-8 y 14-15 de abril; y las semifinales, el 28-29 de abril y el 5-6 de mayo. La final se disputará el 30 de mayo en Budapest, donde uno de estos gigantes europeos buscará coronarse campeón.

