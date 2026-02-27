¿Cómo se manifiesta la adicción a las redes sociales, según la joven que demanda a Meta y YouTube?

Por Clare Duffy y Samantha Delouya, CNN

Kaley comenzó a usar YouTube a los 6 años. Descargó la aplicación en su iPod Touch para ver videos sobre colecciones de brillo labial y el juego en línea para niños Animal Jam. Publicó su primer video cuando tenía ocho años: jugaba Animal Jam como una nutria, cantaba con un acento británico fingido.

Un año después, descargó y empezó a publicar en Instagram, eludiendo una restricción que su madre intentó establecer para bloquearle el acceso a la aplicación.

Dice que se volvió adicta. Comenzó a quedarse despierta hasta tarde y a escaparse de clase para navegar en YouTube e Instagram.

En pocos años, Kaley dice que comenzó a autolesionarse para sobrellevar la depresión, uno de varios problemas de salud mental que afirma fueron causados o agravados por una adicción a las redes sociales.

Kaley, ahora de 20 años, describió sus luchas continuas con las redes sociales ante un jurado en Los Ángeles el jueves, como parte de una demanda de ella y su madre contra Meta y YouTube. Es la primera vez que el público escucha directamente a la protagonista, que podría sentar un precedente para cientos de demandas que acusan a las plataformas tecnológicas de enganchar y dañar a los jóvenes usuarios.

“Cada vez que intentaba ponerme límites, no podía”, dijo Kaley, a quien en el tribunal se le refiere solo por su primer nombre porque sus declaraciones están relacionadas con incidentes ocurridos cuando era menor de edad.

Meta y YouTube niegan sus afirmaciones y se oponen a la idea de que las redes sociales puedan ser “adictivas”. YouTube ha cuestionado la cantidad de tiempo que Kaley dice haber pasado en la plataforma; Meta argumenta que su crianza es responsable de sus problemas de salud mental.

Ambas compañías dicen que han invertido mucho en funciones de seguridad para jóvenes, como controles parentales y configuraciones de seguridad para adolescentes, aunque muchas de esas medidas no existían en los primeros años de Kaley en usar las plataformas.

Para cuando tenía 10 años, Kaley había subido 200 videos a YouTube. También creó varias cuentas para que pareciera que sus videos tenían más “me gusta” e instó a su madre y hermana a que también le dieran “me gusta” a sus videos.

Cuando sus videos recibían poca respuesta, “me hacía sentir que no debería haber publicado, que era estúpido o que me veía mal”, dijo. Perder suscriptores la hacía sentir “indigna”.

A pesar del acoso que Kaley dijo haber sufrido en YouTube, no dejó la plataforma porque la idea “me molestaba más que los comentarios”. Una vez desactivó las notificaciones, pero eso no duró, dijo: “Quería ver qué decía la gente o quién le daba me gusta a mi video”.

La función de reproducción automática de YouTube también mantenía a Kaley en la aplicación más tiempo del que pretendía.

“Decía que me iba a desconectar después de eso, pero luego se reproducía automáticamente y me quedaba horas”, dijo. Agregó: “Lo usé desde muy pequeña y pasaba todo mi tiempo ahí”, y a menudo entraba a escondidas a YouTube en su teléfono durante las clases.

YouTube argumenta que los registros de la cuenta de Kaley con sesión iniciada muestran que solo la usaba por poco tiempo cada día. El abogado de la empresa, Luis Li, dijo en el tribunal que Kaley “no es adicta a YouTube y nunca lo ha sido… los datos prueban que pasó poco más de un minuto al día usando precisamente las funciones que sus abogados afirman que son adictivas”.

Pero el abogado de Kaley, Mark Lanier, ha argumentado que, como muchos niños, ella pasaba gran parte de su tiempo en la plataforma sin iniciar sesión, incluidos sus primeros dos años en YouTube.

Lanier mostró un video sin fecha de YouTube en el que Kaley, que parecía estar en sus primeros años de adolescente, guiaba a los espectadores por su “rutina nocturna”. En él, revisa su teléfono en la cama, se levanta para ducharse y quitarse el maquillaje, y luego vuelve a la cama para navegar en Instagram. Kaley testificó que su rutina nocturna actual sigue siendo similar.

Kaley alega que usó Instagram desde los nueve hasta los 13 años sin que su mamá lo supiera. Dijo que usaba un teléfono heredado que ya tenía Instagram descargado previamente, lo que le permitió eludir una restricción que requería que su mamá escribiera una contraseña antes de poder obtener una nueva aplicación.

Declaró que abría la aplicación “primero al despertar” y otra antes de acostarse; a veces la usaba a escondidas durante la noche.

Al igual que en YouTube, Kaley creó varias cuentas para alimentar su deseo de obtener más “me gusta”. También usó una aplicación que prometía usar bots para dar más “me gusta” en las fotos, según dijo.

También habló sobre su uso de los filtros de “belleza” de Instagram, que pueden manipular el rostro del usuario para que parezca que lleva maquillaje o, por ejemplo, que sus ojos son más grandes o su nariz más pequeña. Kaley afirma que los filtros contribuyeron a su dismorfia corporal, una lucha que, dijo, incluso hoy la lleva a pasar de 3 a 4 horas en su apariencia cada mañana.

“En un momento, casi todas mis fotos tenían un filtro”, dijo.

Lanier mostró al jurado una publicación de Instagram de Kaley y sus amigas con el siguiente texto: “Nos vemos horribles, solo pónganle un filtro”.

Más temprano el miércoles, la exterapeuta de Kaley, Victoria Burke, testificó que una vez le preguntó a Kaley cómo sería su “día milagroso”, es decir, qué tendría que pasar para que tuviera la vida de sus sueños. Kaley respondió que sería más bonita, sin mejillas regordetas ni arrugas.

“Simplemente sentía que quería estar en Instagram todo el tiempo y si no estaba, sentía que me iba a perder algo”, dijo sobre la aplicación.

Meta ha argumentado que fue la infancia difícil de Kaley —un padre abusivo, una relación conflictiva con su madre— la que es responsable de sus problemas de salud mental, no las redes sociales. “La evidencia mostrará que (Kaley) enfrentó muchos desafíos significativos y difíciles mucho antes de usar las redes sociales”, dijo anteriormente un portavoz de Meta a CNN.

Durante su testimonio, le preguntaron a Kaley sobre publicaciones en las que decía que su “salud mental está muy mal” por culpa de su mamá. Pero, aunque Kaley reconoció que antes tenían una relación difícil, testificó que ahora cree que su mamá hacía lo mejor que podía para criarla en una situación complicada. Las redes sociales, dijo, contribuyeron a sus dificultades al captar su atención y alejarla de amigos, familia y pasatiempos.

Kaley contempló el suicidio mientras “lidiaba con la inseguridad, el aislamiento social y la profunda depresión y ansiedad”, dijo.

En definitiva, dijo, su vida sería mejor sin las redes sociales. Pero las plataformas siguen ejerciendo su influencia; Kaley le contó al jurado que todavía se escabulle al baño en el trabajo para navegar por las aplicaciones y que está considerando una carrera en marketing en redes sociales.

