El Gobierno de Trump ordena a contratistas militares y agencias federales cesar negocios con Anthropic

El Gobierno de Trump ordenó a las agencias federales y a los contratistas que trabajan con las Fuerzas Armadas que dejen de hacer negocios con Anthropic, después de que la empresa se negara a permitir que el Pentágono utilizara su tecnología de inteligencia artificial sin restricciones.

Las agencias gubernamentales, incluido el Pentágono, tienen seis meses para eliminar gradualmente el uso de los productos de Anthropic, dijo el presidente Donald Trump en una publicación en Truth Social este viernes por la tarde. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo más tarde en X que Anthropic será considerado un “riesgo para la cadena de suministro”, una designación que por lo general se reserva para empresas consideradas extensiones de adversarios extranjeros.

La medida culmina un enfrentamiento de una semana entre una empresa líder de IA y el Gobierno, que podría definir el futuro de cómo se utiliza esta tecnología en rápido desarrollo.

Anthropic ha estado en desacuerdo con el Pentágono por las restricciones impuestas a su popular modelo de IA.

El Pentágono, que utiliza el sistema Claude de Anthropic en sus redes clasificadas, quiere poder usarlo para “todos los fines legales”. Pero Anthropic tiene dos líneas rojas para el Pentágono: que Claude no se use en armas autónomas y que no se use en la vigilancia masiva de ciudadanos de Estados Unidos.

El Pentágono sostiene que no tiene interés en usar la IA para esos fines y que necesita libertad para utilizar la tecnología que está licenciando.

El estancamiento llegó a su punto máximo el martes en una reunión de alto nivel en el Pentágono entre Hegseth y el CEO de Anthropic, Dario Amodei. Aunque una fuente familiarizada con el asunto dijo que la reunión fue cordial, los comentarios de Trump este viernes sugieren que la situación cambió.

Anthropic anunció el jueves que no tenía intención de acceder a las exigencias del Pentágono.

“Las amenazas no cambian nuestra posición: no podemos, en buena conciencia, acceder a su solicitud”, dijo Amodei en un comunicado.

Emil Michael, subsecretario de Investigación e Ingeniería del Pentágono, dijo en una entrevista con Bloomberg que estaban “en las etapas finales” de un acuerdo con Anthropic que habría “aceptado en sustancia lo que ellos querían” cuando la empresa emitió su comunicado del jueves.

“Esta es una solicitud simple y de sentido común que evitará que Anthropic ponga en peligro operaciones militares críticas y potencialmente ponga en riesgo a nuestros combatientes”, escribió el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en X. “No permitiremos que NINGUNA empresa dicte los términos sobre cómo tomamos decisiones operativas”.

Trump dijo en Truth Social este viernes que Anthropic ha cometido un “error desastroso” y la acusó de intentar dictar cómo operan las Fuerzas Armadas. Poco después de la publicación de Trump, la Administración de Servicios Generales dijo que eliminaría a Anthropic de USAi.gov, el campo de pruebas centralizado del Gobierno federal para herramientas de IA.

“Ningún contratista, proveedor o socio que haga negocios con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos” tendrá permitido hacer negocios con Anthropic, dijo Hegseth este viernes.

La industria de la IA en gran medida salió en defensa de Anthropic esta semana, y el CEO de OpenAI, Sam Altman, dijo que comparte las preocupaciones de Anthropic cuando se trata de trabajar con el Pentágono.

Anthropic y OpenAI no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

Claude, de Anthropic, fue el primer modelo de IA que trabajó en las redes clasificadas de las Fuerzas Armadas. La empresa firmó un contrato por hasta US$ 200 millones con el Pentágono el verano pasado. Otras grandes empresas de IA como OpenAI solo han firmado acuerdos con el Pentágono en sus redes no clasificadas.

La “política de uso aceptable” de Anthropic, incluida en el contrato, prohíbe el uso de Claude en vigilancia masiva y armas autónomas.

“Esta disputa surge en un momento delicado porque, por un lado, la base de usuarios dentro del Departamento de Defensa ama Anthropic, ama Claude, y dice que sus restricciones de uso, al menos en las conversaciones que he tenido, nunca se han activado”, dijo Gregory Allen, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, en Bloomberg Radio.

Sin embargo, el Pentágono no quiere estar limitado por las políticas de una empresa. Un funcionario del Pentágono aseguró a CNN: “No se puede liderar operaciones tácticas por excepción” y “la legalidad es responsabilidad del Pentágono como usuario final”.

Desde la perspectiva del Pentágono, no quiere estar en medio de una situación de seguridad nacional, tener que pedir permiso a una empresa y que se eliminen las restricciones.

Romper lazos con Anthropic podría ser un problema para el Pentágono si se considera que tendrían que reemplazar cualquier sistema interno que utilice Claude. Aunque un funcionario del Pentágono dijo que el sistema de IA Grok de Elon Musk “está dispuesto a ser utilizado en un entorno clasificado”, Grok no es considerado tan avanzado como Claude.

Perder un contrato de US$ 200 millones no representaría una amenaza existencial para Anthropic, que recientemente fue valorada en alrededor de US$ 380.000 millones. El mayor riesgo es que se le considere como un riesgo en la cadena de suministro, lo que significa que cualquier empresa que trabaje con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tendría que demostrar que no tiene relación con Anthropic en su trabajo con el Pentágono.

Gran parte del éxito de Anthropic proviene de sus contratos empresariales con grandes compañías, muchas de las cuales pueden tener contratos con el Pentágono.

“Esto significa que una gran parte de la base de clientes actual de Anthropic podría desaparecer, ya sea porque tienen contratos gubernamentales o porque podrían desearlos en el futuro”, declaró Adam Connor, vicepresidente de política tecnológica del Center for American Progress, un centro de estudios con sede en Washington.

Jensen Huang, CEO del importante fabricante de chips de IA Nvidia, dijo que, aunque espera que el Pentágono y Anthropic puedan llegar a un acuerdo, “si no se resuelve, tampoco es el fin del mundo”, ya que hay otras empresas de IA con las que el Pentágono puede trabajar y Anthropic tiene otros clientes.

A principios de esta semana, el Pentágono dijo que también consideraría obligar a Anthropic a trabajar con ellos a través de la Ley de Producción de Defensa, una legislación de 1950 que “le da al presidente una autoridad de emergencia para controlar las industrias nacionales”, según el Consejo de Relaciones Exteriores. No está claro si el Pentágono podría tanto obligar a Anthropic a trabajar con ellos a través de la DPA como considerarlos un riesgo en la cadena de suministro, ni cómo.

Connor dijo que Anthropic no es la única empresa bajo amenaza. La medida del Pentágono es una señal para otras empresas de IA que buscan ganar millones vendiendo sus servicios al Gobierno.

“Creo que, en un sentido más amplio, esto envía un mensaje a las otras empresas de IA con las que están negociando para asegurarse de que no intenten imponer ningún tipo de restricción sobre los usos de la IA”, dijo Connor.

Si el Pentágono simplemente estuviera insatisfecho con las condiciones de Anthropic para su modelo, podría terminar el contrato y conseguir el modelo de IA que quiere de otra empresa, dijo Alan Rozenshtein, profesor de derecho en la Universidad de Minnesota.

“Lo que realmente quiere el Gobierno es seguir usando la tecnología de Anthropic, y está usando todas las fuentes de presión posibles”, dijo. “Esta es una fuente de presión muy poderosa”.

No está claro cómo las Fuerzas Armadas reemplazarían los sistemas de Anthropic, o si el Gobierno planea tomar más medidas por el momento.

“Tomar a un campeón nacional de IA en un momento en que la Casa Blanca dice que la carrera de IA con China es equivalente a la carrera espacial durante la Guerra Fría con la Unión Soviética, no quieres tomar una de las joyas de la corona de tu industria y prenderle fuego por algo así”, dijo Allen en Bloomberg.

“Hay una mejor manera de resolver esta disputa que la postura absolutista que ha tomado el Gobierno”.

