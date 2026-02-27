El ministro de Defensa de Pakistán habla de una “guerra abierta” con los talibanes de Afganistán. ¿Qué está pasando?

Por Sophia Saifi, Masoud Popalzai y Rhea Mogul, CNN

Afganistán y Pakistán se enfrentan de nuevo con mortíferos bombardeos y fuego de mortero a través de su escarpada frontera. El ministro de Defensa de Islamabad afirmó que la paciencia de su país se había “agotado” y declaró una “guerra abierta” contra su vecino, gobernado por los talibanes.

Se trata del último estallido de un conflicto intermitente que enfrenta al ejército pakistaní, bien financiado, poderoso y con armas nucleares, contra los curtidos combatientes talibanes afganos con décadas de experiencia en combate, y con una victoria sobre las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en 2021 tras años de insurgencia.

Esto es lo que sabemos sobre los últimos hechos de violencia, que amenazan con exacerbar la inestabilidad en la región.

El jueves por la noche, el ejército talibán lanzó ataques contra posiciones pakistaníes a lo largo de algunos tramos de su porosa y disputada frontera, que se extiende por 2.577 kilómetros a través de escarpadas montañas y desierto.

Kabul afirmó que esos ataques fueron en represalia por el bombardeo pakistaní de lo que, según afirma, eran campamentos de militantes en Afganistán durante el fin de semana, que dejó al menos 18 muertos.

En respuesta, la madrugada del viernes Pakistán lanzó la operación Ghazab Lil Haqq, u “Operación Furia Justa”.

Los ataques aéreos pakistaníes impactaron Kabul, la provincia sudoriental de Paktia y Kandahar, considerada la cuna espiritual de los talibanes, donde se cree que reside el líder secreto del grupo, Hibatullah Akhundzada.

Pakistán afirmó que sus ataques de la madrugada de este viernes tuvieron como objetivo instalaciones de defensa de los talibanes afganos, una escalada significativa en la estrategia de represalia del país.

Una residente de Kabul describió el momento en que su familia se despertó por una fuerte explosión el viernes.

“Estaba aterrorizada”, dijo la mujer, cuya identidad CNN no revela por razones de seguridad.

“Entonces oímos disparos. Cuando miramos por la ventana de nuestro apartamento, vimos llamas como balas elevándose hacia el cielo”, dijo, al añadir que no podía dormir y que seguía despierta a las 5 de la mañana, temiendo lo que pudiera pasar después.

“Desde la primera explosión, las luces de la mayoría de las casas y apartamentos a nuestro alrededor han estado encendidas”, dijo la mujer. “Estoy segura de que todos los residentes de Kabul están sentados con el temor de ser alcanzados por una bomba”.

Muhammad Ullah, residente del distrito de Baizai, en el noroeste de Pakistán, describió haber escuchado “una serie de explosiones” el jueves por la noche, con sonidos que continuaron hasta la mañana.

Ambas partes han reportado cifras diferentes de víctimas por el ataque del viernes. Pakistán afirmó que su ejército había matado a 133 combatientes talibanes afganos, mientras que Afganistán dijo que ocho de sus soldados habían muerto. CNN no puede verificar los informes de la remota región donde se desarrollan los combates.

En el distrito de Bajaur, en el noroeste de Pakistán, un proyectil de mortero disparado por los talibanes afganos impactó en una vivienda, lo que hirió a cinco personas, entre ellas dos niños y una mujer, según el agente de policía Fazal Akbar.

El ministro de Información de Pakistán también declaró el viernes que militantes del Talibán pakistaní intentaron lanzar ataques con drones en el noroeste desde el interior del país, lo cual fue frustrado por los sistemas antidrones de Pakistán.

“Los incidentes han vuelto a poner de manifiesto los vínculos directos entre el régimen talibán afgano y el terrorismo en Pakistán”, declaró el ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar.

Sí. A pesar de compartir estrechos lazos económicos y culturales, ambos países tienen una historia compleja.

El pasado octubre libraron su conflicto más mortífero en años, y había un frágil alto el fuego vigente desde entonces.

Tras el derrocamiento de los talibanes afganos por parte de las fuerzas de la OTAN en 2001 por albergar a los autores de los atentados del 11 de septiembre, Pakistán se convirtió en uno de sus principales aliados.

Sus combatientes encontraron refugio en la frontera con Pakistán y apoyo para su posterior insurgencia contra el gobierno afgano, respaldado por Estados Unidos, en lo que se convirtió en la guerra más larga de la historia de Estados Unidos.

Pero desde la victoria final de los talibanes en esa guerra tras la caótica retirada estadounidense y su regreso al poder en Kabul, Pakistán se ha enfrentado a un aumento de la violencia islamista.

Islamabad culpa a los militantes talibanes pakistaníes de gran parte de esa violencia y acusa a Kabul de darles refugio en su territorio.

Muchos de esos ataques se llevan a cabo con armas estadounidenses abandonadas durante la caótica retirada, según ha informado CNN.

Más de 1.200 personas, entre militares y civiles, murieron en ataques militantes en todo el país en 2025, según datos compartidos con CNN por el ejército pakistaní. Esta cifra duplica la registrada en 2021, cuando Estados Unidos se retiró de Kabul y los talibanes afganos regresaron al poder.

Muchos miembros de los talibanes afganos aún tienen propiedades y familias en Pakistán, según declaró a CNN el ministro de Defensa del país, Khawaja Asif, en noviembre. Cuando CNN le preguntó si el actual aumento de la violencia era la definición de una reacción violenta, respondió: “Sí, creo que sí”.

Asif recurrió a las redes sociales la madrugada del viernes para acusar a Afganistán de reunir a “todos los terroristas del mundo” y “exportar terrorismo”, mientras priva a su propio pueblo de los derechos humanos.

“Se nos ha acabado la paciencia”, escribió Asif en X. “Ahora es una guerra abierta entre nosotros y ustedes”.

En cifras, la disparidad entre los ejércitos pakistaní y afgano es marcada, según el informe “Equilibrio Militar 2025” del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS).

El ejército sigue siendo la institución más poderosa de Pakistán, tras haber consolidado su dominio a lo largo de la historia del país mediante golpes de Estado y enmiendas constitucionales.

Como potencia nuclear, Pakistán cuenta con un sofisticado aparato de defensa compuesto por el ejército, la armada, la fuerza aérea y el cuerpo de infantería de marina. Según el IISS, estas ramas suman aproximadamente 660.000 efectivos en servicio activo, reforzados por unidades paramilitares y de policía militar que suman casi 300.000 efectivos.

Su fuerza convencional se ve reforzada por un arsenal moderno, que incluye aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense, aviones Mirage franceses y el JF-17, producido conjuntamente con China, principal socio de defensa de Islamabad.

En contraste, Afganistán posee una fuerza única y unificada: los talibanes.

Con una plantilla estimada en menos de 200.000 efectivos, la estructura militar de los talibanes carece de una fuerza aérea funcional, y en su lugar depende de un puñado de antiguos helicópteros de ataque y aviones de transporte de la era soviética, abandonados durante la retirada estadounidense, así como de drones cuadricópteros.

Si bien carecen del armamento pesado de sus vecinos, sus tácticas de guerrilla son una característica definitoria de su identidad militar, endurecida por su rigidez ideológica, su fervor religioso y décadas de guerra asimétrica.

Los anteriores estallidos de violencia se han calmado tras días de combates y la mediación de gobiernos extranjeros, como Arabia Saudita y Turquía.

Los analistas temen que una mayor escalada pueda agravar la inestabilidad.

Abdul Basit, investigador asociado sénior de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam, afirmó que se avecinan tiempos peligrosos.

“Cualquier represalia por parte de los afganos se producirá en los centros urbanos de Pakistán… Esta es una receta para el caos, y el caos es lo que las redes terroristas buscan para prosperar”.

“Los drones son una fuerza aérea de pobres; los talibanes afganos tienen drones, tienen terroristas suicidas, son innovadores”, afirmó.

“Pakistán ha dejado claro que volverá a actuar si los talibanes afganos no actúan contra los líderes y combatientes del TTP en suelo afgano”, declaró Samina Ahmed, directora sénior de proyectos de Crisis Group para el sur de Asia y asesora sénior para Asia.

“Islamabad y Kabul deberían reanudar las negociaciones urgentemente, con la facilitación de socios de confianza como Turquía, Qatar y Arabia Saudita”.

Brad Lendon, Ivan Watson e Hira Humayun, de CNN, contribuyeron con este reportaje.

