La aparición de una foto en la isla de Epstein genera nuevos llamados para que Lutnick testifique

Por Andrew Kaczynski, CNN

Miembros del Congreso están planteando preguntas después de que una fotografía que, según dicen, muestra al secretario de Comercio, Howard Lutnick, junto a Jeffrey Epstein en la isla privada del difunto delincuente sexual convicto fuera retirada brevemente del sitio web del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

La imagen estaba alojada en el repositorio en línea del departamento de archivos relacionados con Epstein, subidos a finales de enero bajo la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein.

En un momento dado, la página original que contenía la fotografía en Justice.gov arrojó un mensaje de error, aunque una versión capturada por la Wayback Machine del Internet Archive el 31 de enero de 2026 seguía accesible en línea e incluía la fotografía.

La página ha sido restaurada desde entonces y un portavoz del DOJ dijo a CNN: “Esta imagen formaba parte de un lote de archivos que fueron marcados por desnudez.

El lote de miles de imágenes fue retirado para su revisión y se está subiendo con las modificaciones necesarias de manera continua. No se está eliminando ningún archivo”.

Lutnick no ha comentado sobre la imagen. El Departamento de Comercio y Lutnick no respondieron a repetidas solicitudes de comentarios de CNN. La Casa Blanca tampoco respondió a una solicitud de comentarios de CNN el viernes.

Pero varios miembros del Congreso —incluido al menos a un republicano de la Comisión de Supervisión de la Cámara— exigen respuestas sobre la eliminación temporal de la imagen.

El jueves, la representante Nancy Mace, republicana de la Comisión de Supervisión de la Cámara, escribió en X sobre la foto: “Howard Lutnick debería responder preguntas ante la Comisión de Supervisión”.

Este viernes, el presidente Donald Trump dijo a los periodistas que Lutnick testificaría ante el Congreso sobre su relación con Epstein.

“Howard iría y diría lo que tenga que decir”, dijo Trump a Kristen Holmes de CNN. “Es un tipo muy inocente, está haciendo un buen trabajo”.

A principios de este mes, Lutnick testificó ante una subcomisión de Asignaciones del Senado, durante el cual fue presionado sobre sus interacciones con Epstein. Las comunicaciones reveladas en el más reciente comunicado del DOJ contradicen las afirmaciones previas de Lutnick de haber cortado vinculos con Epstein en 2005, antes de que Epstein fuera investigado y posteriormente condenado por solicitar prostitución de una menor.

Durante su testimonio, Lutnick dijo que, de hecho, había visitado la isla privada de Epstein para almorzar con su familia durante unas vacaciones en 2012.

Numerosos miembros del Congreso también han planteado preguntas sobre la foto que salió recientemente a la luz.

El representante demócrata Ted Lieu dijo que la eliminación inicial de la foto implicaba que el Departamento de Justicia está involucrado en “el encubrimiento más absurdo de la historia”. El representante republicano Thomas Massie, coautor de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, dijo que el DOJ debería explicar la decisión detrás de la eliminación.

“Estoy seguro de que hay una buena razón para esto. El DOJ necesita decirle al Congreso quién retiró este archivo para que podamos preguntarle”, dijo Massie.

Un día antes —tras la declaración de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton ante la Comisión de Supervisión de la Cámara— el presidente del panel, el representante James Comer, dijo que es “muy posible” convocar a Lutnick para interrogarlo. No quedó claro de inmediato si Comer había visto la fotografía en el momento en que hizo esos comentarios.

El representante James Walkinshaw, demócrata en la comisión, también dijo el jueves que Lutnick ha estado “mintiendo al país” sobre su relación con Epstein y dijo que el secretario de Comercio debería responder más preguntas sobre su contacto previo con Epstein.

La mañana de este viernes, el representante Robert Garcia, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, acusó a Lutnick de “mentir descaradamente al pueblo estadounidense”, y dijo que había apoyo bipartidista para interrogarlo.

“Francamente, debería renunciar o ser destituido del cargo”, dijo Garcia durante una aparición en “CNN Newsroom”.

Durante su testimonio anterior ante la Comisión del Senado, a Lutnick se le preguntó sobre mensajes que sugerían que había visitado la isla privada caribeña de Epstein, Little Saint James.

“Sí almorcé con él, ya que estaba en un bote cruzando durante unas vacaciones familiares. Mi esposa estaba conmigo, así como mis cuatro hijos y niñeras”, dijo Lutnick a una comisión del Congreso. “Almorzamos en la isla, eso es cierto, durante una hora, y nos fuimos con todos mis hijos, mis niñeras y mi esposa… No recuerdo por qué lo hicimos”.

Pero Lutnick negó que él y Epstein, quienes se conocieron cuando vivían en casas vecinas en Nueva York, tuvieran lazos más profundos.

“De estos millones y millones de documentos, puede que haya 10 correos electrónicos que me conectan con él… en un periodo de 14 años”, dijo Lutnick a los senadores.

“No tenía ninguna relación con él. Apenas tuve algo que ver con esa persona”.

En una entrevista el año pasado con “Pod Force One” del New York Post, Lutnick dijo que después de un encuentro en 2005 en la casa de Epstein, se sintió incómodo y juró que “nunca volvería a estar en la misma habitación con esa persona repugnante”.

Lutnick dijo que vio una mesa de masajes en medio de la casa y que Epstein le dijo que recibía un masaje “todos los días”.

“Y luego él, como que, se acerca extrañamente a mí y dice: ‘Y el tipo correcto de masaje’”, relató Lutnick.

Lutnick dijo que después de esa interacción, “nunca estuve en la misma habitación con él socialmente, ni por negocios, ni por filantropía. Si ese tipo estaba ahí, yo no iba, porque es asqueroso”.

Una revisión previa de CNN de los documentos de Epstein muestra numerosas interacciones entre ambos hombres, incluyendo una invitación de Lutnick para asistir a una recaudación de fondos de Hillary Clinton en 2015, una donación de US$ 50.000 de Epstein para una cena en 2017 en honor a Lutnick, una empresa comercial en 2013 en la que ambos invirtieron, y múltiples correos electrónicos en los que Lutnick organizaba una visita en 2012 a la infame isla caribeña de Epstein con su esposa, niñeras e hijos.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.