Pokémon anuncia, en su 30° aniversario, los dos nuevos videojuegos de su Generación 10

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

The Pokémon Company anunció este viernes, día en el que se conmemora el 30° aniversario del lanzamiento en Japón del primer videojuego de la franquicia, el nombre de los esperados dos nuevos títulos de la Generación 10 de Pokémon.

Los nombres de estos dos nuevos videojuegos son “Pokémon Winds” y “Pokémon Waves”. Ambos solo estarán disponibles para la consola Switch 2 de Nintendo. Su lanzamiento está previsto para 2027. En español, los títulos son “Pokémon Viento” y “Pokémon Oleaje”.

“Pokémon ha capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo”, dijo en un comunicado Kenji Okubo, presidente de The Pokémon Company International. “Este Día de Pokémon es especialmente especial ya que damos inicio a la celebración de 30 años de Pokémon con anuncios emocionantes para Entrenadores de todas partes”.

Estos videojuegos son la próxima generación que sigue a “Pokémon Scarlet” y “Pokémon Violet”. El anuncio, hecho en YouTube, señala que los juegos “presentan un mundo abierto para explorar, con hermosas islas azotadas por el viento y un vasto océano con olas brillantes”.

Según la información difundida por Nintendo, “los entrenadores jugarán como el personaje principal de esta aventura, en la que tendrán un atuendo diferente dependiendo de la versión que estén jugando. Luego, los jugadores elegirán su primer pokémon compañero: Browt, el pokémon polluelo frijol; Pombon, el pokémon cachorro o Gecqua, el pokémon lagartija de agua, antes de partir en su viaje”.

También se dio a conocer que The Pokémon Company lanzará un pequeño reproductor de música basado en el Game Boy original que reproducirá la música original de los juegos.

En el ámbito de las cartas coleccionables, Pokémon presentó un nuevo set conmemorativo del 30° aniversario de la franquicia, pero no se dio a conocer la fecha de 2026 en la que se pondrá a la venta.

The Pokémon Company también dio a conocer un nuevo tráiler de su juego “Pokémon Legends: Z-A Mega Dimension DLC”, que revela que Mega Garchomp Z se une a la historia.

También se mostraton nuevas imágenes del juego “Pokémon Champions”, disponible este 2026 y que podrá jugarse en los Campeonatos Mundiales Pokémon de este año.

Como parte del Día de Pokémon, se anunció que los personajes Zapdos, Moltres y Articuno fueron añadidos al videojuego “Pokémon Unite”, que puede descargarse de manera gratuita.

También se comunicaron novedades de juegos como “Pokémon Café Remix” y “Pokémon Pokopia” (exclusivo de la consola Switch 2). Nintendo también dio a conocer que estarán disponibles para la plataforma Switch los juegos “Pokémon FireRed” y “Pokémon LeafGreen”, creados originalmente para la consola Game Boy.

Pokémon fue creado por el japonés Satoshi Tajiri, quien se inspiró en su pasión de niño: explorar bosques y coleccionar distintos tipos de insectos. Cuando creció, junto al ilustrador Ken Sujimori, decidió fundar Game Freak —en la década de 1980—, una empresa que evolucionó hacia el desarrollo de videojuegos.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.