Probablemente pasarás a mirar otra cosa en 47 segundos. ¿Puedo captar tu atención un poco más?

Probablemente estés leyendo esta historia en una pantalla. Tengo 47 segundos de tu atención antes de que probablemente te distraigas con otra cosa, según un estudio sobre la capacidad de atención promedio.

Aprovechémoslo al máximo.

La atención está en declive. La culpa es del aumento de la tecnología digital, de los algoritmos que animan a la gente a pasar constantemente a lo siguiente y de la cada vez más difusa frontera entre el trabajo y el tiempo personal. El tiempo que una persona promedio puede pasar frente a una pantalla ha disminuido de 2 minutos y medio a 47 segundos en los últimos 20 años, según una investigación de la Dra. Gloria Mark, profesora de Informática de la Universidad de California, Irvine.

Puede ser más difícil aprovechar al máximo el trabajo y el tiempo personal con una menor capacidad de atención, afirmó Mark. Si bien es posible que estemos demasiado avanzados en el desarrollo tecnológico como para revertir la tendencia por completo, aún se pueden hacer cambios para aumentar la capacidad de atención.

Leer hasta este punto probablemente te llevó unos 47 segundos. ¿Mantuviste la concentración? ¿Crees que puedes continuar?

Sigue adelante para comprobar cuánto puedes esforzarte y aprender más sobre cómo recuperar el control de tu concentración.

Anímate, desafíate e intenta mantener la concentración con tus redes sociales abiertas en las demás pestañas.

Anteriormente, las familias escribían cartas o leían durante horas después de cenar. Luego, se dedicaban a ver una película o un programa en la televisión. Quizás alguien llamaba a un teléfono fijo. Últimamente, incluso las noches de cine se ven interrumpidas por una rápida llamada.

Esa distracción no se debe a que las personas no estén interesadas en los medios tradicionales ni en la compañía que frecuentan; a menudo, nuestros cerebros están acostumbrados a la distracción, dijo Mark.

La dopamina, a menudo llamada el neurotransmisor del “bienestar”, desempeña un papel en impulsos intensos como la motivación, la recompensa y la adicción. Puedes obtener una dosis de dopamina de muchas cosas, incluyendo aquellas que son buenas para ti, como el ejercicio y el tiempo que pasas con tus seres queridos, dijo la Dra. Anna Lembke, profesora de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford.

Pero tener las redes sociales en la palma de la mano eleva increíblemente el nivel de dopamina.

En lugar de hacer planes para ver a un amigo, puedes conectarte a cinco conversaciones diferentes con tus seres queridos a la vez. Ese feed interminable da la impresión de que siempre está pasando algo que te estás perdiendo.

Y en lugar de ver una película o un programa de televisión con algunas partes lentas, ahora tienes un flujo infinito de clips cortos divertidos, impactantes o con mucha carga emocional al alcance de la mano. Y si alguno te aburre, puedes simplemente seguir adelante: probablemente haya algo mejor en el feed.

“El efecto catastrófico de tener un feed interminable, donde siempre hay más contenido para evaluar, es que ahora tienes dificultades para interactuar con cualquier cosa que no ofrezca gratificación instantánea”, afirmó la Dra. Marian Berryhill, profesora y directora asociada del Departamento de Psicología de la Universidad de Nevada, Reno.

También ha habido cambios en el entorno laboral.

En lugar de un trabajo de nueve a cinco en el que sales de la oficina y termina la jornada, ahora se espera que los empleados estén disponibles a toda hora y es posible que deban responder a mensajes instantáneos o correos electrónicos del trabajo.

Con esa facilidad de acceso, tu cerebro sabe que los sonidos de las notificaciones pueden interrumpirte en cualquier momento, por lo que se mantiene preparado para distraerse, dijo Mark.

Ahora pasamos aproximadamente el doble del tiempo promedio de lectura que podemos esperar. ¿Cómo te sientes? ¿Escuchaste la llamada de las alertas del teléfono o sentiste la tentación de navegar por las redes sociales?

Tanto si te mantuviste concentrado como si no, intentémoslo de nuevo.

La atención no es un recurso inagotable. No puedes obligarte a obtener más cuando te sientes agotado, y esforzarte no es la solución, dijo Mark.

El estrés y los niveles de energía tienen un gran impacto en tu capacidad de concentración. En diferentes momentos del día tienes más o menos atención disponible para prestar, dijo.

Cuando las personas no saben cómo optimizar su capacidad de atención, a menudo no logran realizar la cantidad de trabajo (profesional o personal) que les gustaría en un día, dijo Mark. Como resultado, el trabajo se filtra entre el tiempo dedicado a amigos, familia o aficiones.

Un descanso del trabajo es necesario para el bienestar. Trabajar en aficiones, socializar o desconectar unos minutos es crucial para recargar la atención, añadió.

Llevar un informe a casa para terminarlo por la noche puede hacer que uno se concentre menos al día siguiente y que la siguiente tarea tarde más. Luego termina trabajando más tarde en esa tarea también, y el ciclo continúa.

Una forma de romper ese ciclo es visualizar el final del día, dijo Mark.

¿Quieres procrastinar ahora y pasar la noche estresado y atiborrándote de tareas pendientes? ¿O prefieres terminar el día relajándote, pasando tiempo con tus seres queridos y haciendo algo divertido, sabiendo que estás listo para mañana?

Preguntarte cómo quieres sentirte al final del día puede mejorar tu motivación si tienes poca energía, dijo Mark.

Cuando tienes poca concentración, es fácil pensar que solo necesitas buscar la letra de la canción que suena en tu cabeza o consultar los precios de los vuelos de tus vacaciones soñadas y luego podrás volver a las finanzas del hogar o a un informe de trabajo.

Pero lo más probable es que una desviación tan breve no sea tan rápida. En promedio, las personas tardan unos 25 minutos en volver a concentrarse en una tarea laboral después de que surge una distracción, dijo Mark.

También hay un truco mental para eso. Se llama metaconciencia, y solo se necesita ser lo suficientemente consciente como para detectar el impulso de desviar la atención antes de actuar. Puedes preguntarte: “¿De verdad necesito hacer esto ahora mismo?”.

Quizás la respuesta sea sí: es una distracción que vale la pena. A menudo, la respuesta será no. En cualquier caso, estás reentrenando a tu cerebro para que no siga cada posible desviación, sino para que evalúe y tome el control de cómo distribuyes tu atención, dijo Mark.

La sección que acabas de completar te llevó aproximadamente dos minutos y medio de lectura, así que si la completaste sin distracciones, has mantenido la capacidad de atención promedio de alguien de hace 20 años. ¡Felicidades! Si no fue así, o si te resultó más difícil de lo esperado, no pasa nada. Sigue leyendo para aprender más sobre cómo mejorar.

¿Noctámbulo? ¿Madrugador? ¿Ninguno de los dos? Las personas tienen cronotipos, o momentos del día en los que tienen más energía y atención, y otros en los que tienen menos, dijo Mark.

Para la mayoría de las personas, el pico de atención ocurre a media mañana y luego justo después del almuerzo, pero varía según la persona, agregó.

La atención puede ser dirigida o involuntaria. La primera ocurre cuando decides concentrarte en algo, como hacer una tarea laboral o declarar la renta, mientras que la involuntaria se activa cuando algo inherentemente interesante para tu cerebro te atrapa, explicó el Dr. Marc Berman, profesor de Psicología y director del Laboratorio de Neurociencia Ambiental de la Universidad de Chicago.

Esas cosas inherentemente interesantes podrían ser luces, sonidos o el olor de un brownie recién horneado. Tu atención involuntaria no se cansa, pero tu atención dirigida sí, agregó.

Si no eres consciente de tus propios altibajos de atención, es posible que te dediques a tareas más ligeras como responder mensajes de texto o correos electrónicos durante los momentos valiosos de atención y uses los tiempos en los que te sientes más lento para ocuparte de cosas que requieren más capacidad mental, dijo Mark.

¿Puedes organizar tu día para aprovechar al máximo el tiempo que dedicas a hacer las cosas? Esto podría significar ser consciente de cuándo programar las reuniones fáciles para no perder el momento ideal después de comer para resolver problemas más importantes o guardar las respuestas a los correos electrónicos para un bajón antes de comer o al final del día, dijo.

Puedes ser un caballo de batalla con un gran autocontrol que puede trabajar durante horas sin sentir la necesidad de tomar un descanso. Sin embargo, necesitas ser más intencional al tomar descansos para aumentar tu capacidad de seguir trabajando bien, dijo Mark.

Lo ideal es tomar un descanso antes de que realmente lo necesites, por ejemplo cuando ya necesitas releer las palabras o sientes que no retienes la información.

Programar descansos puede ayudar. Toma uno rápido en un momento entre tareas que tenga sentido, dijo Mark. En esos cinco minutos de descanso, haz algo que no sea cognitivamente difícil, como dar un paseo rápido o revisar el cajón de tu escritorio.

Pero los descansos más largos también pueden ser importantes. Intenta aprovechar al máximo la hora del almuerzo.

Algunas de las actividades más revitalizantes incluyen socializar, salir y moverse, dijo Mark.

Estar en la naturaleza es particularmente útil, ya que puede revitalizar la atención dirigida mediante estímulos suaves y fascinantes, dijo Berman. Por ejemplo, contemplar una hermosa cascada es interesante y atractivo, y le da a tu mente el tiempo y el espacio para divagar, lo que puede revitalizar la atención, añadió.

Por otro lado, en un entorno urbano concurrido como Times Square en Nueva York, el ruido y el movimiento te mantienen concentrado pase lo que pase, y debes prestar atención para asegurarte de no chocar con la gente o el tráfico que viene en dirección contraria. Eso puede ser mentalmente agotador.

Cuando Mark trabajaba en Alemania, ella y sus compañeros dejaban sus escritorios todos los días para almorzar juntos. Charlaban y disfrutaban de la compañía mutua, y luego daban un paseo. Ese tiempo de ocio contrastaba marcadamente con lo que pasó cuando volvió a Estados Unidos, donde se encontró comiendo algo mientras trabajaba desde su escritorio, comentó.

No todos los lugares de trabajo ni todas las vidas domésticas caóticas fomentan una pausa para el almuerzo tan reparadora como la que Mark experimentó en Alemania, pero promover un tiempo para recargar energías y dar pequeños pasos hacia la relajación es una gran inversión para mejorar la productividad y la capacidad de atención, afirmó.

Berman recomienda tomar un descanso en la naturaleza cuando se siente fatiga mental. No escuches tu podcast favorito ni te enfrasques en conversaciones. Y sal aunque el pronóstico no sea bueno. No tienes que disfrutar del clima para disfrutar de sus beneficios, dijo.

Desde la última vez que chequeamos, dedicaste unos dos minutos y medio más a la lectura. ¿Te mantuviste atento? Si no, quizás te estés dejando llevar por un mundo acelerado y centrado en el desplazamiento. Quizás sea hora de intentar reentrenar tu capacidad de atención.

