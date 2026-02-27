Trump plantea una posible “toma de control amistosa” de Cuba

Por Adam Cancryn, CNN

El presidente Donald Trump planteó este viernes la posibilidad de una “toma de control amistosa” de Cuba, al afirmar que el Gobierno de la isla ha estado en conversaciones con su Gobierno sobre el futuro del país.

“Podríamos muy bien terminar teniendo una toma de control amistosa de Cuba después de muchos, muchos años”, dijo Trump a reporteros en la Casa Blanca. “Están pasando por grandes problemas y podríamos muy bien hacer algo bueno, creo, algo muy positivo para las personas que fueron expulsadas, o peor aún, de Cuba y que vive aquí”.

Trump no especificó cómo sería esa “toma de control” ni ofreció un cronograma para alguna acción potencial contra el país.

Las declaraciones del presidente se produjeron pocos días después de que soldados cubanos abrieran fuego contra una embarcación, que según La Habana estaba intentando infiltrarse en la isla, y en la que murieron cuatro personas, incluido un ciudadano estadounidense.

Funcionarios de Trump investigan aún el incidente, el cual el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó de “altamente inusual” y no como parte de una operación oficial.

El jueves el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, dijo en conferencia de prensa que su pais estaba en comunicaciones con Estados Unidos por este incidente y aseguró que Waashington se había “mostrado disposición a cooperar”

Trump y sus asesores han criticado al gobierno cubano en el pasado, intentando aumentar la presión sobre sus líderes en las semanas desde que Estados Unidos forzó un cambio de liderazgo en Venezuela.

“Están en un gran problema, no tienen dinero, no tienen nada ahora mismo”, afirmó Trump. “Pero están hablando con nosotros”.

