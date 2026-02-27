UFC México 2026, con Moreno vs. Kavanagh como plato principal: previa, cartelera, hora y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

México está listo para la gran fiesta del UFC del año. Este sábado, la Ciudad de México se robará las miradas de los amantes de las artes marciales mixtas, con el UFC Fight Night en el Arena CDMX.

Como sucede en estos casos, donde la compañía organiza una velada completa en otro país que no sea Estados Unidos, la cartelera está plagada de talento local, con lo cual es una excelente oportunidad para ver a las estrellas mexicanas de ayer, hoy y a los que sueñan con llegar al gran escenario en el futuro.

La pelea principal tendrá como protagonista a Brandon Moreno, que se enfrentará al británico Lone’er Kavanagh en un combate del peso mosca. Será, ante todo, un duelo prácticamente de generaciones. De un lado, un excampeón como Moreno, y del otro, una estrella en ascenso.

Para “El Bebé Asesino” es una oportunidad de redención, después de la decepcionante derrota de diciembre ante el japonés Tatsuro Taira, quien lo venció por nocaut en el segundo round. Sin embargo, sigue ubicado en el sexto puesto del ranking dentro de la división, por lo que las aspiraciones de volver a pelear por un título están vigentes.

Del otro lado del octágono estará un joven de 26 años, que arrastraba nueve victorias en nueve peleas hasta que en agosto pasado fue noqueado por Charles Johnson en el segundo asalto. Sin embargo, los expertos coinciden en que Kavanagh es un peleador prometedor, que, si bien no figura entre los 10 más importantes del ranking, un triunfo este sábado podría meterlo en esa discusión.

La cartelera también incluirá a otros peleadores latinos destacados, como al ecuatoriano Marlon Vera y el mexicano David Martínez, que se enfrentarán en un combate de peso gallo. También estarán el peruano Kevin Borjas, el boliviano José Daniel Medina, el venezolano Erik Silva y el colombiano Javier Reyes.

En la rama femenina destaca la presencia de la argentina Ailín Pérez, número 7 del ranking de peso gallo, quien se enfrentará en uno de los combates más destacados a la número 8, la estadounidense Macy Chiasson. “Fiona”, como se la conoce, podría empezar a ganarse un lugar como retadora por el título si consigue un triunfo, ya que lleva cinco victorias seguidas y siete en sus últimas ocho peleas.

Cartelera principal:

Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh (mosca)

Marlon Vera vs David Martinez (gallo)

Daniel Zellhuber vs King Green (gallo)

Édgar Cháirez vs Felipe Bunes (mosca)

Imanol Rodriguez vs Kevin Borjas (mosca)

Santiago Luna vs. Ángel Pacheco (gallo)

Cartelera preliminar:

Ryan Gandra vs. José Daniel Medina (mediano)

Ailín Pérez vs. Macy Chiasson (gallo)

Cristian Quiñonez vs. Kris Moutinho (gallo)

Douglas Silva de Andrade vs. Javier Reyes (pluma)

Regina Tarin vs. Ernesta Kareckaite (mosca)

Erik Silva vs. Francis Marshall (pluma)

Damian Pinas vs. Wes Schultz (mediano)

Cartelera principal:

8 p.m. de Miami.

7 p.m. de Ciudad de México.

8 p.m. de Bogotá.

10 p.m. de Buenos Aires.

2 a.m. de Madrid (ya domingo).

Cartelera preliminar:

5 p.m. de Miami.

4 p.m. de Ciudad de México.

5 p.m. de Bogotá.

7 p.m. de Buenos Aires.

11 p.m. de Madrid.

Tanto los combates preliminares como los principales se verán por la pantalla de la plataforma Paramount+, que selló un vínculo millonaria el año pasado para transmitir en exclusiva los eventos del UFC.

