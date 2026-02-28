Estas son las ubicaciones en Irán y en el resto de Medio Oriente que han sido blanco de ataques hasta el momento

Por Lou Robinson, Renée Rigdon y Lauren Kent, CNN

Varias ciudades de Irán han sido blanco de los ataques “masivos” de Estados Unidos e Israel en la mañana de este sábado, principalmente en el centro y noroeste del país, según medios estatales iraníes.

Estos son los lugares que sabemos que han sido atacados hasta el momento:

Cabe destacar que una imagen satelital captó una columna de humo negro elevándose desde el complejo del líder supremo de Irán en la capital, Teherán. Más que un edificio, es el centro neurálgico del régimen teocrático iraní. No está claro si el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, se encontraba en el complejo en ese momento.

Por su parte, estos son los lugares que Irán ha atacado en represalia:

Un video geolocalizado por CNN muestra el momento en que un misil impactó una base de la Armada estadounidense en Bahrein.

Mientras tanto, los equipos de CNN en Israel, Qatar y Emiratos Árabes Unidos han escuchado explosiones, algunas de las cuales parecen haber sido misiles interceptados.

