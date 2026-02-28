Ataques en Irán: Trump dice que EE.UU. puso en marcha una campaña militar “masiva” contra Teherán

Por Oren Liebermann, CNN

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán el sábado por la mañana, una importante escalada tras semanas de negociaciones entre funcionarios estadounidenses e iraníes sobre el programa nuclear del país.

El presidente Donald Trump confirmó en un video publicado en redes sociales que Estados Unidos había iniciado una campaña militar “masiva” para “evitar que esta dictadura tan perversa y radical amenace a Estados Unidos” y sus “intereses fundamentales de seguridad nacional”.

“Vamos a destruir sus misiles y a arrasar su industria misilística”, agregó.

Un funcionario estadounidense declaró a CNN la madrugada del sábado que los ataques estaban en marcha. Previamente, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que habían lanzado un “ataque preventivo” y que se había declarado el estado de emergencia en todo Israel.

El ataque tuvo como objetivo los misiles balísticos y lanzamisiles de Irán, considerados por Israel una seria amenaza. Se desconoce si hubo víctimas.

Videos geolocalizados y verificados por CNN muestran humo saliendo de la capital, Teherán. Según la agencia estatal de noticias Fars, también se han registrado ataques en las ciudades iraníes de Isfahán, Qom, Karaj y Kermanshah.

Israel ha declarado el estado de emergencia ante la posibilidad de represalias iraníes. El Mando del Frente Interior también ha cerrado su espacio aéreo y ha ordenado que solo se realicen actividades esenciales en todo el país.

La operación del sábado se produce tras las amenazas del presidente Trump, quien advirtió a Irán de una intervención militar estadounidense si el régimen no dejaba de matar a manifestantes antigubernamentales. Estados Unidos también amenazó con intervenir si Irán no aceptaba un nuevo acuerdo nuclear, tema que fue objeto de las conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán en Ginebra el jueves.

Trump ha insinuado repetidamente que le gustaría ver un cambio de régimen en Irán, al tiempo que insiste en que el país detenga por completo su enriquecimiento de uranio para que no pueda desarrollar un arma nuclear.

Sin embargo, Trump no ha articulado el objetivo estratégico de una operación militar estadounidense ni su duración.

Las fuerzas estadounidenses se han estado preparando para posibles ataques durante semanas, mientras que las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán se llevaban a cabo.

Oficiales militares, incluido el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, han estado advirtiendo en privado sobre las posibles desventajas de un conflicto prolongado con Irán, lo que ha suscitado preocupación por la escala, la complejidad y el potencial de bajas estadounidenses en dicha misión, según informó CNN anteriormente.

Mientras Estados Unidos ha recogido su material militar en la zona, Irán también ha estado fortificando varias de sus instalaciones nucleares, según muestran imágenes satelitales.

