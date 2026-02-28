Muere el ayatola Alí Jamenei, líder supremo de Irán, dicen Trump y fuentes de Israel

Por Tal Shalev, Jeremy Diamond y Abbas Al Lawati, CNN

El ayatola Alí Jamenei, líder supremo de Irán que gobernó el país durante casi cuatro décadas, murió, según el presidente de EE.UU., Donald Trump, y dos fuentes israelíes.

Israel no ha compartido pruebas de la muerte de Jamenei, y un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní insistió anteriormente en que Jamenei, de 86 años, y el presidente de Irán están ambos “sanos y salvos”.

Pero Jamenei no ha sido visto en público ni en videos desde que Israel y Estados Unidos atacaron Irán este sábado por la mañana.

La noticia parecía destinada a sumir a la República Islámica en la crisis más grave desde su establecimiento.

Se escucharon vítores y celebraciones en partes de Teherán la noche de este sábado tras los informes de la muerte de Jamenei.

Esto es lo que sabemos:

Poco después de que Estados Unidos e Israel iniciaran ataques conjuntos contra Irán este sábado, fuentes israelíes dijeron a CNN que los ataques aéreos tenían como objetivo a la máxima dirigencia iraní, incluido Jamenei.

Imágenes satelitales de Airbus mostraron humo negro saliendo del complejo del líder supremo en la capital, Teherán. Las imágenes parecen mostrar que varios edificios del complejo resultaron gravemente dañados por los ataques.

Trump ha descrito la supuesta muerte de Jamenei como “la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”.

Al anunciar el ataque conjunto estadounidense-israelí, Trump dijo que uno de sus objetivos era un cambio de régimen, y llamó al pueblo iraní a levantarse contra el Gobierno una vez concluidas las operaciones. Sin embargo, no estaba claro si tal cambio resultaría de la muerte de Jamenei, lo que parecía probable que diera paso a un Gobierno de línea dura por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, según expertos.

Los informes sobre la muerte de Jamenei llegan en un momento en que Irán está, posiblemente, en su punto más débil desde que él asumió el poder en 1989. Décadas de sanciones occidentales ya habían dejado al país aislado y económicamente golpeado antes de que los ataques estadounidenses e israelíes en junio de 2025 asestaran un golpe severo a su Gobierno.

Tan solo seis meses después, las protestas que comenzaron por agravios económicos rápidamente se volvieron políticas, extendiéndose por las 31 provincias del país en cuestión de semanas. El régimen respondió con una represión brutal, matando a miles de manifestantes y provocando una protesta global, incluida una amenaza de intervención por parte del Gobierno de Trump.

Esa intervención llegó este sábado, cuando Trump dijo que las Fuerzas Armadas estadounidenses estaban llevando a cabo una “operación masiva y continua para evitar que esta dictadura tan malvada y radical amenace a Estados Unidos y a nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional”.

También llamó al pueblo iraní a “tomar el control de su Gobierno”, agregando que ahora “tienen un presidente que les está dando lo que quieren, así que veamos cómo responden”.

De acuerdo con la constitución de Irán, una Asamblea de Expertos tendría la tarea de nombrar a un nuevo líder supremo. Hasta ese nombramiento, un consejo interino de tres miembros —compuesto por el presidente, el jefe del poder judicial y un jurista del Consejo de Guardianes del país— tiene la tarea de desempeñar las funciones del líder, según el Instituto de Medio Oriente.

Quién podría liderar Irán a continuación sigue siendo un misterio, incluso para quienes lo han destituido. En enero, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo que “nadie sabe” quién asumiría el cargo si Jamenei fuera destituido.

“No creo que nadie pueda darte una respuesta sencilla sobre lo que sucederá después en Irán si el líder supremo y el régimen caen”, dijo.

Durante las protestas generalizadas de enero, Jamenei fue el foco de la ira de muchos manifestantes. Videos de algunas protestas mostraban a multitudes coreando “Muerte a Jamenei” en desafío directo a su autoridad, mientras que otros pedían su destitución. El régimen empleó niveles de violencia sin precedentes, con funcionarios enmarcando las manifestaciones como una continuación de una conspiración israelo-estadounidense contra la República Islámica.

Las protestas fueron las más grandes desde la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, mientras estaba bajo custodia de la policía religiosa en 2022. Esas protestas también fueron reprimidas con fuerza letal.

En un video obtenido por CNN de un testigo presencial en Teherán este sábado, mientras circulaban informes sobre la muerte de Jamenei, se puede escuchar a dos mujeres coreando en farsi: “Muerte a la República Islámica” y “Viva el shah”, antes de que estallen vítores y silbidos.

En un video similar, se escuchan vítores resonando en todo un barrio residencial de la ciudad.

La muerte de Jamenei podría desencadenar el mayor cambio en la dinámica regional desde el ataque liderado por Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, después del cual el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lanzó una campaña generalizada para eliminar a los actores hostiles a su país en todo el Medio Oriente, incluyendo a Irán y sus aliados regionales.

Sería la segunda vez en menos de un siglo que Estados Unidos actúa para remover a un líder iraní del poder. En 1953, Mohammad Mossadegh, un primer ministro secular y democráticamente elegido, fue derrocado en un golpe de Estado del Ejército iraní respaldado por la CIA y la inteligencia británica después de que nacionalizara la industria petrolera del país. Ese evento restauró al Shah Mohammad Reza Pahlavi en el trono y, después de que el monarca fuera depuesto en la revolución islámica de 1979, jugó un papel central en la narrativa antiestadounidense de la República Islámica. Es citado regularmente por Jamenei como un símbolo del imperialismo estadounidense y la razón de su desconfianza hacia Occidente.

Irán es hogar de una población diversa de más de 90 millones, incluyendo persas, azeríes, árabes, baluches y kurdos. Bajo el gobierno de décadas de Jamenei, la República Islámica logró en gran medida contener los disturbios civiles y étnicos.

Pero sin un sucesor claro, su muerte generaría serias preocupaciones sobre la estabilidad de Irán, así como de la región en general, con posibles consecuencias para la economía global.

