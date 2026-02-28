¿Por qué atacó EE.UU. a Irán?

Por CNN en Español

El presidente Donald Trump dijo este sábado que las fuerzas estadounidenses pusieron en marcha una campaña militar “masiva” contra Irán con el objetivo de “defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní”.

Los ataques de Estados Unidos e Israel se producen apenas un día después de la última ronda de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear de Irán, en un contexto de mayor expansión militar de Estados Unidos en Medio Oriente.

Al describir la decisión de lanzar una operación militar “masiva” contra Irán, Trump afirmó en un video publicado en las redes sociales que Irán estaba desarrollando “misiles de largo alcance que ahora pueden amenazar a nuestros muy buenos amigos y aliados en Europa, nuestras tropas estacionadas en el extranjero, y pronto podrían llegar a la patria estadounidense”.

“Rechazaron cada oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares y no podemos soportarlo más”, afirmó el presidente.

Trump ha dicho en varias ocasiones en los últimos días que Irán estaba desarrollando misiles que podrían alcanzar Estados Unidos, aunque fuentes informaron a CNN que esta afirmación no está respaldada por la inteligencia estadounidense.

De acuerdo con las fuentes, no hay información que sugiera que Irán pronto disponga de un misil capaz de alcanzar Estados Unidos.

Sin embargo, Irán sí posee misiles balísticos de corto alcance que podrían amenazar a las tropas y bases militares estadounidenses en Medio Oriente, comentaron las fuentes.

En su discurso en video este sábado, Trump también enumeró una serie de quejas contra Irán, incluido su respaldo a grupos aliados en la región que han amenazado a las tropas estadounidenses y al transporte marítimo comercial, y su apoyo a Hamas.

Trump advirtió que podrían perderse vidas estadounidenses como resultado de su operación militar en Irán.

“El régimen iraní busca matar. Se pueden perder vidas de valientes héroes estadounidenses y podemos tener bajas —eso ocurre a menudo en la guerra—, pero no lo hacemos por el ahora. Lo hacemos por el futuro, y es una misión noble”, declaró el presidente, añadiendo que Estados Unidos había “tomado todas las medidas posibles para minimizar el riesgo para el personal estadounidense en la región”.

Para muchos de los aliados de Trump, la acción militar parecía inevitable desde hacía tiempo, luego de que dijera a los manifestantes antirégimen que los apoyaría.

“Cuando terminemos, tomen el control de su Gobierno. Será suyo para que lo tomen. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo Trump al pueblo iraní en su video.

“Durante muchos años han pedido la ayuda de Estados Unidos, pero nunca la recibieron. Ningún presidente estaba dispuesto a hacer lo que yo estoy dispuesto a hacer esta noche. Ahora tienen un presidente que les da lo que quieren, así que veamos cómo responden”, dijo.

Las motivaciones de Trump para su segunda ronda de ataques contra Irán desde su regreso al cargo —expresadas principalmente en declaraciones públicas breves y distendidas— parecieron cambiar con el tiempo, pasando de proteger a los manifestantes a frenar las ambiciones nucleares de Irán y finalmente a derrocar al régimen iraní. También mencionó el arsenal de misiles de Irán y el apoyo desestabilizador a grupos regionales. Queda por ver cómo la última acción militar de Estados Unidos e Israel contribuirá a la consecución de todos o algunos de esos objetivos.

Los medios estatales iraníes se han apresurado a señalar que esta es la segunda vez que Irán es blanco de ataques en medio de las conversaciones con Estados Unidos, tras el conflicto de 12 días con Israel en junio del año pasado que culminó con ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes.

Tras las conversaciones celebradas el viernes en Ginebra, Irán adoptó un tono positivo, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó que un acuerdo estaba “al alcance, pero solo si se prioriza la diplomacia”.

“Tenemos una oportunidad histórica de alcanzar un acuerdo sin precedentes que aborde las preocupaciones y los intereses mutuos”, declaró.

Sin embargo, Trump se mostró insatisfecho con el progreso de las conversaciones, afirmando: “No quieren pronunciar las palabras clave ‘No vamos a tener un arma nuclear’”.

Washington ha estado presionando a Irán para que acepte no tener jamás un programa de armas nucleares, y al mismo tiempo Trump se ha mostrado escéptico ante la postura de Teherán de que su programa nuclear es solo para uso civil.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pidió el sábado un cambio de régimen en Irán en su primera declaración en video sobre los ataques de Estados Unidos e Israel contra la nación persa.

Netanyahu hizo un llamado a “todos los sectores del pueblo iraní” a “liberarse del yugo de la tiranía y construir un Irán libre y pacífico”.

“Nuestra acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino”, afirmó Netanyahu.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.