Trump lanza la campaña para un cambio de régimen en Irán que había prometido evitar

No es ningún secreto que la política exterior del segundo mandato del presidente Donald Trump ha sido más militarista.

Trump ha insinuado la posibilidad de reclamar el canal de Panamá, Canadá y Groenlandia para Estados Unidos. Lanzó ataques contra siete países diferentes en 2025 e incluso resucitó la política estadounidense de derrocar a líderes latinoamericanos con la operación en Venezuela. Ha asesinado a más de 150 personas en barcos supuestamente cargados de drogas mediante ataques extrajudiciales, lo que bien podría constituir crímenes de guerra.

Pero sus nuevos ataques contra Irán representan algo completamente distinto.

Según el propio Trump, estos no son ataques limitados, sino una campaña militar “masiva y continua” junto a Israel que, según él, constituye una “guerra” y advierte de antemano que podría costar vidas estadounidenses. Mientras que sus breves ataques contra Irán en junio pasado buscaban debilitar el programa nuclear del país, ahora indicó que estos tienen el objetivo más amplio de un cambio de régimen.

“Solo quiero libertad para el pueblo”, declaró Trump a The Washington Post poco después de las 4 a.m., hora de Miami, tras los primeros ataques.

Pero eso definitivamente no es lo que Trump y su equipo le han prometido al pueblo estadounidense a lo largo de los años, ni siquiera recientemente.

De hecho, entre todas las acciones militares de Trump, esta es la más contradictoria.

El presidente se ha opuesto explícitamente a los intentos de cambio de régimen en Medio Oriente y ha abogado por un enfoque más doméstico.

Invocó esta postura con frecuencia durante la campaña de 2016, mientras se presentaba contra la guerra en el vecino Iraq y presentaba a su oponente demócrata, Hillary Clinton, como una halcón irredimible y de gatillo fácil.

“Debemos abandonar la fallida política de construcción nacional y cambio de régimen que Hillary Clinton impulsó en Iraq, Libia, Egipto y Siria”, declaró Trump en la Convención Nacional Republicana de 2016.

Añadió que derrocar regímenes sin planes lo suficientemente serios crea “vacíos de poder que son llenados simplemente por terroristas”.

Dijo también que “rompería el ciclo del cambio de régimen” y “abandonaría la política de cambio de régimen imprudente que impulsaba” su oponente.

En 2019, Trump redobló su retórica.

“Nuestra política de guerra interminable, cambio de régimen y construcción nacional está siendo reemplazada por la persecución lúcida de los intereses estadounidenses”, declaró Trump. “El trabajo de nuestras fuerzas armadas es proteger nuestra seguridad, no ser el policía del mundo”.

“INVERTIR EN ORIENTE MEDIO ES LA PEOR DECISIÓN JAMÁS TOMADA”, publicó en redes sociales ese mismo año.

Y su Gobierno, incluso en este mandato, ha buscado bajarle el precio a la estrategia de cambio de régimen.

En un discurso pronunciado en diciembre, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, prometió que su departamento “no se distraería con el intervencionismo para construir la democracia, las guerras indefinidas, el cambio de régimen…”.

Y después del ataque de Trump a las instalaciones nucleares de Irán en junio, Hegseth aseguró específicamente que el objetivo no era un cambio de régimen.

“Esta misión no se trata ni se ha tratado nunca de buscar un cambio de régimen”, dijo Hegseth.

Para ser justos, los comentarios de Trump sobre este tema a veces se referían a guerras de cambio de régimen precipitadas e imprudentes, en lugar de a una oposición completa a los cambios de régimen.

Aun así, la idea central de sus comentarios y los de Hegseth era claramente que Estados Unidos no debería involucrarse en este tipo de conflicto, particularmente en Medio Oriente y, sobre todo, en ausencia de un desenlace definitivo y una amenaza para Estados Unidos.

Con todo, la administración ha hecho poco por presentar un plan estratégico sustancial, o incluso una justificación consistente para ese objetivo.

Y Trump ha afirmado durante meses que sus ataques de junio habían “destruido” el programa nuclear de Irán, lo que sugería que quedaba poca amenaza directa para Estados Unidos.

El cambio de régimen en Irán también contradice lo que el equipo de Trump propuso en las elecciones de 2024. De hecho, en ocasiones advirtieron que votar por Kamala Harris conduciría a tales guerras. Trump, decían, era el candidato de la paz.

Este no era un simple tema de conversación informal; Trump y personas cercanas a su campaña insistieron en esta idea en las últimas semanas, al señalar el hecho de que la excongresista republicana de línea dura Liz Cheney apoyaba a Harris.

“Ya saben, todos son halcones de guerra sentados en Washington, en un elegante edificio, diciendo: ‘¡Vaya!, enviemos 10.000 soldados directamente a la boca del enemigo’”, dijo Trump menos de una semana antes del día de las elecciones.

El asesor de Trump, Stephen Miller, añadió en X: “Liz Cheney es la principal asesora de Kamala. Liz quiere invadir todo Medio Oriente. Kamala = Tercera Guerra Mundial. Trump = Paz”.

“Votar por Kamala Harris es votar por Dick Cheney y votar por guerra, guerra y más guerra”, declaró Tulsi Gabbard, la actual directora de inteligencia nacional de Trump. “Votar por Donald Trump es votar para terminar las guerras, no para iniciarlas”.

El Partido Republicano a nivel nacional presentó su candidatura como la opción “pro-paz”.

Miller añadió: “KAMALA ENVIARÁ A SUS HIJOS A LA GUERRA”.

Ahora, Trump les dice explícitamente a los estadounidenses que sus hijos (e hijas) podrían morir en una guerra que provoque un cambio de régimen.

“Podrían perderse las vidas de valientes héroes estadounidenses y podríamos tener bajas; eso suele ocurrir en la guerra”, declaró Trump la madrugada de este sábado. “Pero no lo hacemos por ahora; lo hacemos por el futuro, y es una noble misión”.

El vicepresidente J. D. Vance también escribió un artículo de opinión en 2023 titulado: “¿La mejor política exterior de Trump? No iniciar ninguna guerra”.

Este sábado, los críticos en redes sociales difundieron rápidamente y ampliamente otros comentarios de Trump, publicados antes de todos los anteriores, cuando Barack Obama era presidente.

“Recuerden lo que dije antes: Obama algún día atacará a Irán para demostrar lo duro que es”, publicó Trump en septiembre de 2013.

En noviembre de ese año, añadió: “Obama atacará a Irán por su incapacidad para negociar adecuadamente, ¡por su falta de habilidad!”.

Y en 2011: “Nuestro presidente iniciará una guerra con Irán porque no tiene ninguna capacidad para negociar”.

Esos comentarios sin duda duelen hoy. Obama finalmente logró un acuerdo con Irán (más allá de las consideraciones sobre ese acuerdo) y nunca lo atacó. Trump, en cambio, ha atacado a Irán más de una vez, incluso tras fracasar en llegar a un acuerdo propio la última semana.

Trump también predijo erróneamente que Obama atacaría a Irán en vísperas de las elecciones de 2012.

“Ahora que las cifras de Obama en las encuestas están en picada, estén atentos a si lanza un ataque en Libia o Irán”, publicó Trump en octubre de 2012. “Está desesperado”.

Hoy, las cifras de Trump han disminuido considerablemente durante su primer año en el cargo, y los republicanos se enfrentan a unas difíciles elecciones de mitad de mandato debido a ello.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, capturó y compartió la publicación de Trump de 2012 este sábado, y calificó el ataque de “totalmente no provocado, ilegal e ilegítimo”.

