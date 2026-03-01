Dos muertos y 14 heridos en tiroteo en reconocido distrito de entretenimiento de Austin. La Policía mató al presunto atacante

Por Chris Boyette y Karina Tsui, CNN

Al menos dos personas murieron y otras 14 resultaron heridas cuando se produjeron disparos, alrededor de las 2 a.m. del domingo, en el concurrido distrito de entretenimiento de Austin, mientras los bares cerraban, informaron las autoridades. La Policía respondió a reportes de un tiroteo en un bar popular y mató a tiros al sospechoso.

Tres de las personas hospitalizadas se encuentran en estado crítico, dijeron funcionarios.

Las autoridades recibieron una llamada sobre un hombre que disparaba en Buford’s Backyard Beer Garden, en las calles West Sixth y Rio Grande, en el centro de Austin, dijo la jefa de la Policía Lisa Davis.

“Los agentes se desplazaron de inmediato, llegaron desde East Sixth hacia West Sixth Street y se encontraron con la persona con un arma. Tres de nuestros agentes respondieron con disparos y mataron al sospechoso”, dijo Davis durante una conferencia de prensa, el domingo por la mañana.

“Este es un incidente trágico, muy trágico”, dijo Davis. “Nuestros socios federales están aquí, al igual que otros, y esta será una escena que tomará varias horas procesar”.

Davis no detalló cómo están involucrados los agentes federales. CNN solicitó detalles a la división de San Antonio del FBI, que cubre el área de Austin.

Paramédicos que trabajan junto con el Departamento de Policía de Austin en el distrito de entretenimiento durante los fines de semana respondieron rápidamente, según Robert Luckritz, jefe del Servicio de Emergencias Médicas del Condado Austin-Travis.

“Nuestro corazón está con las personas que son víctimas de esto. Y quiero reiterar mi agradecimiento a nuestros agentes y funcionarios de seguridad pública que llegaron tan rápido al lugar de los hechos”, dijo el alcalde de Austin, Kirk Watson, en la conferencia de prensa. “Definitivamente salvaron vidas”.

