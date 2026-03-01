María Corina Machado anunció que volverá a Venezuela “en las próximas semanas”

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció este domingo que en las “próximas semanas” volverá a su país, donde se preparará, según dijo, para “una nueva y gigantesca victoria electoral”, a casi dos meses de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

Machado, quien salió del país sudamericano en diciembre en clandestinidad, indicó que hay “una hoja de ruta que cumplir” que incluye “establecer los consensos para lograr la gobernabilidad en todo este proceso de transición”.

“Voy a regresar en pocas semanas a Venezuela. Quiero hacerlo como también lo desean cientos y miles de exiliados en el mundo entero. Llegaremos para abrazarnos, trabajar juntos, para garantizar una transición a la democracia ordenada y sostenible e indetenible. Preparémonos, viene una gran tarea, la libertad se acerca”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

CNN envió una consulta al Gobierno de Venezuela sobre las declaraciones de Machado y espera respuesta.

La exdiputada también habló sobre la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. “Quieren ganar tiempo para que nada cambie, pero todo cambió. Ahora tienen que seguir instrucciones para avanzar en el desmontaje de la represión, la recuperación económica de nuestro país y avanzar hacia la transición”, aseguró.

Además, dijo que en el operativo militar del 3 de enero “no fue capturado un presidente legítimo”, ya que, sostuvo, la oposición ganó las presidenciales de julio de 2024, cuando las autoridades electorales dieron por ganador a Maduro.

Machado también repasó que en las últimas semanas en Estados Unidos se reunió con el presidente Donald Trump, con el secretario de Estado, Marco Rubio, con decenas de congresistas y 10 cancilleres de otros países, entre otros líderes políticos y de organizaciones de derechos humanos.

