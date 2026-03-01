¿Quién gobierna Irán ahora que el líder supremo está muerto?

Por Christian Edwards, CNN

La muerte del ayatola Alí Jamenei a manos de Estados Unidos e Israel ha creado un vacío de poder en el núcleo del régimen iraní y ha desencadenado el complejo proceso para encontrar a su sucesor.

La República Islámica solo ha reemplazado a su líder supremo una vez desde que llegó al poder hace casi medio siglo. Jamenei, quien sucedió al ayatola Ruhollah Jomeini en 1989, murió sin que se hubiera declarado oficialmente un heredero.

Un consejo de tres personas se formó este domingo para ejercer el poder hasta que se elija al sucesor de Jamenei. Pero con los ataques de EE.UU. e Israel aún en curso, no hay indicios de cuánto podría tardar ese proceso.

Según la Constitución de Irán, un consejo de liderazgo de tres personas ejerce el poder hasta que se nombre a un nuevo líder supremo. Está integrado por el presidente, moderado, Masoud Pezeshkian; el jefe de la judicatura, de línea dura, Gholamhossein Mohseni Ejei; y un clérigo de alto rango, Alireza Arafi.

El poderoso presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo que el régimen se había “preparado para estos momentos” y que había “planificado todos los escenarios”.

“Con la formación de un consejo de liderazgo, tomará forma un poder y una cohesión inimaginables”, dijo.

Lo que quizás no había previsto, sin embargo, es perder a varios de sus funcionarios más altos al mismo tiempo. Israel ha afirmado que una “mayoría” de los principales líderes militares de Irán murió en los ataques del sábado, incluido el jefe militar de Irán, el mayor general Abdolrahim Mousavi; el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el mayor general Mohammad Pakpour; y el secretario del Consejo de Defensa de Irán, Ali Shamkhani.

Cuando Jomeini murió en 1989 —tras la guerra entre Irán e Iraq, que duró la mayor parte de esa década—, tomó menos de un día que Jamenei fuera nombrado su sucesor, lo que significó que no fue necesario formar un consejo de transición. Con los ataques de EE.UU. e Israel aún en curso, nombrar al sucesor de Jamenei tomará más tiempo.

Hasta entonces, el consejo temporal deberá decidir si continúa delegando las decisiones de defensa en Ali Larijani, el principal funcionario de seguridad nacional de Irán, y en Ghalibaf. Ambos fueron encargados de dirigir la defensa de Irán durante la guerra de 12 días con Israel en junio, junto con Shamkhani, un excontralmirante de la Marina que murió en los ataques del sábado.

Un organismo compuesto por 88 clérigos de alto rango, conocido como la Asamblea de Expertos, elegirá al sucesor de Jamenei.

Los miembros de la Asamblea de Expertos, que es elegida por el público iraní cada ocho años, son evaluados por el Consejo de Guardianes, un organismo independiente compuesto por 12 juristas que supervisa las actividades del Parlamento de Irán.

En tiempos normales, el Consejo de Guardianes determina si la legislación aprobada por el Parlamento es compatible con la ley sharia, y con frecuencia exige revisiones. También aprueba a los candidatos al Parlamento, la presidencia y la Asamblea de Expertos.

Es conocido por descalificar candidatos a la presidencia. Antes de las elecciones de 2021, por ejemplo, el Consejo de Guardianes vetó a más de 600 aspirantes, incluidas todas las mujeres, así como a figuras de alto perfil como Larijani, el principal funcionario de seguridad nacional.

Sanam Vakil, directora del programa de Medio Oriente y el Norte de África del centro de estudios Chatham House, dijo que la Asamblea de Expertos podría no reunirse hasta que Estados Unidos e Israel reduzcan su operación bélica. “No pueden arriesgar más muertes y daños a la institución”, dijo a CNN.

Mojtaba, el segundo hijo de Jamenei, es una figura significativa con fuertes vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), el ala de élite de las Fuerzas Armadas de Irán, así como con Basij, una fuerza paramilitar voluntaria. Pero, dado que el régimen llegó al poder para reemplazar a la monarquía iraní, el establishment clerical chiita podría querer evitar una sucesión de padre a hijo.

Alireza Arafi, un clérigo chiita que fue designado el domingo en el consejo de transición, fue nombrado por Jamenei en varios cargos de alto nivel y es visto como un fuerte aspirante. Es vicepresidente de la Asamblea de Expertos y miembro del Consejo de Guardianes, lo que significa que podría evaluar su propio nombre. También es jefe del sistema de seminarios de Irán.

Mohammad Mehdi Mirbagheri, quien también representa al ala más conservadora del establishment clerical y forma parte de la Asamblea de Expertos, es otro aspirante. También lo es Hassan Jomeini, un nieto de Jomeini que es considerado menos radical que sus pares.

Sin embargo, existe la posibilidad de sorpresas. El régimen podría optar por una figura más joven y menos conocida, o quizás por un consejo de líderes en lugar de una sola persona.

Vakil, de Chatham House, dijo que la tensión entre sectores conservadores y reformistas no desaparecerá con la muerte de Jamenei.

“Los momentos de sucesión tienden a fortalecer a las facciones conservadoras y orientadas a la seguridad, al menos al principio”, dijo. “Cualquier debate interno sobre la dirección del país probablemente esté ocurriendo en silencio y dentro de círculos reducidos de élite, más que a la vista pública. Si los políticos reformistas tienen ambiciones, este es su momento ahora o nunca”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los iraníes a derrocar a su Gobierno. “Cuando terminemos, tomen el control de su Gobierno. Será suyo para tomarlo. Probablemente esta sea su única oportunidad en generaciones”, dijo Trump en un video en Truth Social. También llamó al IRGC a deponer las armas o “enfrentar una muerte segura”.

Hasta ahora, pese a algunas escenas de celebración, hay pocas señales de que los iraníes estén saliendo a las calles para intentar derribar lo que queda del régimen. Tampoco hay señales de deserciones entre las élites del aparato de seguridad. Trump dijo a CBS News el sábado que hay “algunos buenos candidatos” para asumir el poder, pero no los nombró.

Reza Pahlavi, el hijo mayor del depuesto sha de Irán, ha surgido como un posible próximo líder. Pahlavi tenía apenas 16 años cuando la revolución iraní de 1979 derrocó a su padre, y desde entonces ha vivido en Estados Unidos. Algunos comentaristas han sugerido que tendría el respaldo de Israel.

Sin embargo, un problema es que no hay una fuerza alternativa esperando para tomar el poder en Irán, dijo David Petraeus, general retirado del Ejército de Estados Unidos y exdirector de la CIA.

“El desafío aquí es que no hay una figura como Ahmed al-Sharaa, como en Siria, que tuviera una fuerza militar capaz de derribar a las debilitadas fuerzas del régimen del asesino Bashar al-Assad en Siria” en 2024, dijo Petraeus a CNN.

Robin Wright, colaboradora de The New Yorker, quien ha entrevistado a Jamenei, hizo un punto similar al decir a CNN: “Los iraníes tienen muchos jóvenes Nelson Mandela, pero no tienen algo como el Congreso Nacional Africano que existía en Sudáfrica y que tuvo años para construir una infraestructura, definir cómo sería la alternativa al apartheid y quién sería su liderazgo… Irán no tiene nada de eso”.

Con gran parte del liderazgo iraní descabezado, el poder probablemente se ejercerá entre bastidores por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), que durante décadas ha sostenido cada vez más al régimen. El IRGC, que responde únicamente ante el líder supremo, tiene la tarea no solo de combatir a los enemigos en el exterior, sino cada vez más de mantener el orden dentro del país.

El poder del IRGC va más allá de la fuerza militar. Muchas de las élites económicas de Irán, que se han beneficiado del acceso a los centros de poder del régimen durante la era de sanciones, ocupan puestos influyentes dentro del IRGC. Esto podría darle un peso significativo en el nombramiento del nuevo líder supremo.

Como su nombre lo indica, el IRGC existe para “proteger” la revolución islámica y el régimen que surgió de ella. Tras 1979, varios grupos paramilitares que derrocaron al sha se fusionaron en el IRGC. La organización resistió los primeros intentos de incorporarla al ejército regular y consolidó su poder durante su despliegue en la guerra entre Irán e Iraq en la década de 1980.

Hoy cuenta con entre 150.000 y 190.000 militares. Tiene ejército, armada, fuerza aérea y un brazo de inteligencia, y además se ha entrelazado con gran parte de la economía civil de Irán.

Aunque se cree que muchos de sus líderes de alto rango murieron durante los ataques de este fin de semana, el IRGC sigue supervisando a Basij, que opera como una fuerza policial visible en las calles y dentro del país.

Basij, que significa “movilización” en farsi, es un grupo voluntario que recluta miembros de todo el país, a menudo de sectores más pobres y conservadores. Su misión es sostener al régimen dentro de Irán y hacer cumplir la moral islámica entre la población.

Frente a su momento de mayor peligro, el régimen iraní “se está moviendo rápidamente entre bastidores para evitar la fragmentación y enviar señales de continuidad”, dijo Vakil, de Chatham House. Está por verse si esos esfuerzos tendrán éxito.

Leila Gharagozlou, de CNN, contribuyó a este reportaje.