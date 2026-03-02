España ya tiene 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero: es el 20% de la población

Por Pau Mosquera, CNN en Español

Para Carolina, colombiana de 28 años, los días transcurren bajo una concatenación de hábitos: levantarse, ayudar en la casa del familiar que la acoge en el madrileño barrio de San Blas e intentar buscar trabajo.

Una serie de rutinas que ejecuta con disciplina desde mayo de 2025, cuando llegó a España desde su natal Pradera, en el Valle del Cauca, con la intención de mejorar su calidad de vida, lograr dinero para “darle una vida digna” a su hijo de tres años y agrandar el negocio de ropa deportiva que regentaba en su tierra natal.

Carolina comparte esos deseos con muchos otros colombianos que han llegado a España a lo largo de 2025. En total, arribaron 147.500 —según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)— , un número que los convirtió en la comunidad extranjera con más llegadas a lo largo del último año.

Pero ellos no son los únicos. Las aspiraciones de una vida mejor y motivaciones de diferente índole han llevado a los extranjeros a tener un protagonismo cada vez mayor España. Tanto es así que, según los últimos datos del INE, el país superó este 2025 y por primera vez los diez millones de habitantes nacidos en el extranjero. Es decir que uno de cada cinco residentes nació en otro país, dado que la población total de España se acerca a los 50 millones de personas (49.570.725, para ser exactos).

El crecimiento contrasta con la cifra de población nacida en España, que ha ido decreciendo en los últimos años. En 2015 eran más de 40,5 millones los habitantes nacidos en España; en 2025, la cifra era un 2% más baja al alcanzar los 39,6 millones.

“Los colombianos somos unas personas muy luchadoras, guerreras”, le dice Carolina a CNN. “Hay mucha gente que viene aquí y trabaja muy bien, (…) se merecen la oportunidad de venir aquí”.

Ella tiene clara cuál es la contribución de los migrantes en el país. También varios de los organismos e instituciones que analizan la salud de la economía española, como por ejemplo el Consejo Económico y Social de España, un órgano consultivo del Gobierno que, en su informe de 2025, señaló que los flujos migratorios registrados tras la pandemia de covid-19 han tenido un papel “decisivo en la recuperación de la actividad (económica), contribuyendo de forma sustancial al crecimiento continuado del PIB que se ha venido registrando en los últimos años”.

Y no solo contribuyen hoy, también se espera que lo hagan a futuro. Tanto Naciones Unidas como el Banco de España han señalado en años anteriores que el país requiere alrededor de 300.000 trabajadores migrantes al año “para sostener el estado del bienestar”.

Es así como, por esta contribución a la economía y a la sostenibilidad del estado del bienestar, el idilio de España con la migración -más allá de no ser percibido igual por todos los actores políticos- parece estar lejos de terminar.

El pasado mes de enero, el Gobierno anunció su intención de poner en marcha una regularización extraordinaria de migrantes en situación administrativa irregular y que podría beneficiar a medio millón de personas, según sus cálculos.

No obstante, esa cifra podría ser superior. El centro de análisis Funcas, vinculado a la asociación bancaria CECA, señalaba a inicios de este año que la cifra de extranjeros en esta situación habría alcanzado las 840.000 personas a inicios de 2025.

“Hay una gran expectación, hay mucha gente ilusionada”, comenta a CNN Pilar Rodríguez, abogada de la Asociación Aculco -organización dedicada a la acogida y acompañamiento de personas migrantes, mucho de ellos colombianos-.

Ese interés también fue recogido, entre otros, por diferentes despachos de abogados contactados por CNN, donde reciben llamadas y mensajes de posibles beneficiarios interesándose por la medida.

Desde el Gobierno español planean abrir el período de solicitudes a inicios del próximo mes de abril hasta finales de junio de este año, beneficiando a aquellas personas que hayan solicitado protección internacional hasta el 31 de diciembre de 2025 o que puedan acreditar un mínimo de 5 meses de estancia en el país hasta finales de 2025.

Con su puesta en marcha, desde el ejecutivo esperan reducir la economía sumergida y la explotación laboral. “Quieras que no, muchísima gente está trabajando en unas condiciones pésimas, precarias”, señala Rodríguez. “Gracias a esta situación será más fácil que opten a mejores trabajos”, agrega.

