HBO Max y Paramount+ se combinarán tras la fusión de WBD

Por Liam Reilly, CNN

No es televisión. Es HBO — y también Paramount+.

Durante la primera llamada con inversionistas de Paramount desde que salió victoriosa en la disputa por adquirir Warner Bros. Discovery, el director ejecutivo David Ellison dijo que, tras la fusión, Paramount+ y HBO Max se unirán para formar una sola plataforma de streaming.

“Combinaremos los portafolios de streaming de ambas compañías en una plataforma más fuerte en los próximos años”, dijo Ellison durante la llamada del lunes por la mañana. “Entre las dos plataformas, hoy hay más de 200 millones de suscriptores directos al consumidor en más de 100 países y territorios en todo el mundo”.

La combinación marcaría una de las integraciones más significativas hasta ahora en la llamada “guerra del streaming”.

Esa cifra de 200 millones casi con certeza se reduciría bajo un servicio combinado, debido a la superposición de suscriptores entre las plataformas. Paramount cerró el cuarto trimestre con 78,9 millones de suscriptores directos al consumidor, mientras que Warner Bros. Discovery (WBD) reportó 131,6 millones.

Como contexto, cuando WBD y Netflix aún estaban en conversaciones de fusión, el codirector ejecutivo de Netflix Ted Sarandos dijo a legisladores que el 80 % de los suscriptores de HBO Max también tienen cuentas de Netflix. Netflix informó recientemente que superó los 325 millones de suscriptores.

Un servicio de streaming combinado de HBO Max y Paramount+ uniría las franquicias más emblemáticas de ambas compañías, desde “Game of Thrones” y “The Sopranos”, de HBO, hasta “Yellowstone” y “Star Trek”, de Paramount.

Ellison no sugirió un nombre para el nuevo servicio combinado, pero casi con certeza dará lugar a otro cambio de marca para la plataforma de WBD, que apenas el verano pasado volvió a llamarse HBO Max después de haber pasado dos años como simplemente Max, tras versiones anteriores como HBO Now y el HBO Max original.

Como parte de la fusión, Paramount también adquirirá CNN, que actualmente pertenece a WBD. Durante la llamada del lunes, Ellison dijo a los analistas que Paramount “no tiene previsto desinvertir por ahora” en el negocio del cable, lo que significa que la compañía no planea vender activos de televisión por cable.

Aún está por verse si eso significa que Ellison mantendrá la nueva plataforma de streaming de CNN, All Access, o si la integrará en el servicio combinado.

