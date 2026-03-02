Las acciones caen y el petróleo se dispara mientras se intensifica la guerra con Irán

Por John Towfighi, CNN

Los precios del petróleo subieron con fuerza, las acciones globales cayeron y el oro avanzó el lunes mientras las preocupaciones por una posible ampliación de la guerra con Irán comenzaron a repercutir en los mercados financieros.

Los inversionistas se preparan para volatilidad en los mercados energéticos globales a medida que se desarrollan los acontecimientos en Medio Oriente. Aunque los mercados registraron movimientos bruscos, la volatilidad hasta ahora ha estado en gran medida dentro de lo esperado, y Wall Street sigue atento a posibles nuevas alteraciones en los precios del petróleo y del gas.

La escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán impulsó la demanda de activos considerados refugio: inversionistas compraron oro y dólares estadounidenses como lugares donde resguardar su dinero en medio de la turbulencia. Este es un resumen de cómo están reaccionando los mercados ante la creciente inestabilidad:

Los precios mundiales del petróleo se negociaban el lunes en su nivel más alto en más de ocho meses. El Brent, referencia internacional, subió un 8 % hasta los US$ 78,65 por barril. Ese es su nivel más alto desde los ataques de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes en junio.

Mientras tanto, el West Texas Intermediate (WTI), referencia del petróleo en Estados Unidos, subió un 6,8 % hasta los US$ 71,58 por barril, también su nivel más alto desde junio. Los precios del petróleo llegaron a subir hasta un 13 % el domingo por la noche antes de que se recortaran parte de esas ganancias, mientras los inversionistas mantienen la esperanza de que las alteraciones a largo plazo en los mercados sean limitadas.

Las acciones cayeron en todo el mundo. El Dow Jones bajaba 290 puntos, o 0,59 %, una hora después de la apertura de los mercados en Estados Unidos el lunes. El índice más amplio S&P 500 caía un 0,5 %, y el Nasdaq, con fuerte peso tecnológico, retrocedía un 0,3 %. El índice europeo Stoxx 600 bajó un 1,6 %, mientras que el Nikkei 225 de Japón cayó un 1,35 %.

En Wall Street, muchos apuestan por un conflicto turbulento pero relativamente corto. Históricamente, las acciones suelen restar importancia a las tensiones geopolíticas o recuperarse poco después de que estas se calman. Hasta qué punto suban los precios del petróleo será clave para determinar el impacto en los mercados bursátiles.

Mientras los inversionistas lidian con el resurgimiento de la inestabilidad geopolítica, Wall Street también enfrenta debilidad persistente en las acciones tecnológicas y vinculadas a la inteligencia artificial, además de algunas preocupaciones sobre la salud del crédito privado, las elevadas valoraciones bursátiles y una posible complacencia en los mercados.

El índice VIX, conocido como el indicador del miedo de Wall Street, subía un 10 % tras haber llegado a aumentar hasta un 25 % más temprano.

Los precios del diésel se dispararon el lunes, superando las ganancias del petróleo y alcanzando su nivel más alto en dos años. Los futuros del gasóleo en Europa subieron un 19 %, mientras que los futuros del diésel en Estados Unidos avanzaron un 14 %.

Los futuros del gas natural se dispararon un 41 % en Europa mientras la región se prepara para las consecuencias de la volatilidad en los mercados energéticos a medida que los conflictos se intensifican en Medio Oriente. QatarEnergy, la empresa energética estatal de Qatar, detuvo el lunes la producción de gas natural licuado (GNL) después de un ataque iraní contra su instalación en Ras Laffan. Los futuros del gas natural en Estados Unidos subieron un 4 %.

Los precios del oro subieron un 2,1 % y se negociaban en su nivel más alto en un mes. El metal volvió brevemente a superar los US$ 5.400 por onza troy y se encaminaba a su mayor aumento en un solo día desde comienzos de febrero. El oro, considerado tradicionalmente un activo refugio, había estado comportándose en semanas recientes como una “meme stock”, con fuertes fluctuaciones. Pero el metal se benefició el lunes de la demanda de activos seguros a medida que el conflicto entre Estados Unidos e Irán generó nueva incertidumbre en los mercados.

El dólar estadounidense se fortaleció frente a otras monedas importantes, beneficiándose de la búsqueda de refugio por parte de los inversionistas. El índice del dólar subió un 0,94 %, borrando sus pérdidas en lo que va del año y alcanzando su nivel más alto en cinco semanas. La incertidumbre sobre los precios del petróleo y las tensiones entre Estados Unidos e Irán podría, si se prolonga, llevar a que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios por más tiempo, lo que también puede fortalecer al dólar.

Los bonos del Gobierno de Estados Unidos cayeron el lunes después de haber subido inicialmente el domingo. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se mueven en dirección opuesta a los precios de los bonos, bajaron el domingo antes de subir ligeramente el lunes. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que influye en los costos de endeudamiento en toda la economía, cayó hasta el 3,96 % el domingo —su nivel más bajo desde noviembre— antes de situarse en el 4,04 % el lunes.

El bitcoin subió más del 4 % y se negociaba justo por debajo de los US$ 69.000. La criptomoneda inicialmente cayó ligeramente antes de subir el lunes por la mañana. El bitcoin ha tenido un desempeño débil este año y ha caído casi un 50 % desde su máximo histórico a comienzos de octubre.

Aunque los mercados en general registraban caídas, industrias como la defensa y las aerolíneas experimentaron movimientos más pronunciados. Las acciones de las empresas de defensa Northrop Grumman (NOC), RTX Corporation (RTX) y Lockheed Martin (LMT) subieron un 3 %, un 3,5 % y un 2,8 %, respectivamente.

Las acciones de aerolíneas cayeron mientras inversionistas y empresas lidian con la incertidumbre que afecta a Medio Oriente y con la proximidad de grandes ciudades al conflicto, como Dubái. Las acciones de las principales aerolíneas estadounidenses American Airlines (AAL), Delta Air Lines (DAL) y United Airlines (UAL) cayeron un 4,5 %, un 2,1 % y un 3,3 %, respectivamente. Mientras tanto, las acciones de Air France bajaron un 8,5 % y las de Lufthansa cayeron un 5,4 %.

“Nuestra lectura es que los mercados en general están resistiendo razonablemente bien, dadas las circunstancias”, escribió Krishna Guha, vicepresidente de Evercore ISI, en una nota publicada el lunes.

Guha dijo que un escenario en el que el petróleo se negocie alrededor de los US$ 80 por barril, pero el conflicto sea relativamente breve, tendría un impacto limitado en la economía global. Sin embargo, un escenario en el que el petróleo supere los US$ 100 sería “cualitativamente diferente”, con impactos mucho mayores en la economía mundial.

