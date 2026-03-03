A 100 días del Mundial 2026, estas son las fechas mas importantes: ventanas FIFA, repechajes y más

Por Juan Alvarado, CNN en Español

La cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México sigue en marcha y ya faltan menos de 100 días para el puntapié inicial del máximo torneo de la FIFA.

La mayoría de las selecciones que participarán en esta nueva edición del torneo mundialista ya están confirmadas, y también quedó definido el sorteo, que dejó como partido inaugural el enfrentamiento entre la selección de México y su similar de Sudáfrica.

Sin embargo, hay varios detalles que faltan definir de cara al inicio del Mundial 2026, por lo que te contamos cuáles son las fechas más importantes de aquí al inicio del torneo.

La fecha FIFA de marzo es muy importante para los entrenadores que participarán en la próxima Copa del Mundo, porque será el último banco de pruebas antes de armar las listas de convocados para la máxima cita.

Este período abarcará desde el 23 hasta el 31 de marzo. Los directores técnicos podrán llamar a todos los jugadores que deseen sin que haya objeción de los clubes a los cuales pertenezcan.

La FIFA determinó que los seleccionados podrán jugar un máximo de dos partidos entre las fechas designadas, y entre los principales enfrentamientos confirmados están:

Brasil vs. Francia

Inglaterra vs. Uruguay

Marruecos vs. Ecuador

Colombia vs. Croacia

México vs. Portugal

En esta fecha también está pautado que Argentina y España se enfrenten en la Finalissima, el evento que pone a los vigentes campeones de la Copa América y la Eurocopa frente a frente. El trofeo debería decidirse el 27 de marzo, pero ha quedado en suspenso ya que la sede propuesta, Qatar, hoy no autoriza ningún tipo de evento deportivo a raíz del conflicto en Medio Oriente que se desató por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la consecuente represalia que la república islámica desató en la región. El jueves habrá una reunión entre representantes de la Conmebol y la UEFA para definir si se traslada la Finalissima o si directamente se cancela.

Todavía falta confirmar seis selecciones que jugarán la etapa de grupos de la Copa del Mundo 2026. Estos cupos se definirán en los torneos de repechaje que se jugarán a partir del 26 de marzo, justamente durante la fecha FIFA.

Por un lado, habrá un torneo solo para los equipos europeos que brindará cuatro plazas. La FIFA dividió a los 16 combinados nacionales clasificados en cuatro llaves distintas de cuatro selecciones cada una, debiendo jugar una semifinal y una final. El 31 de marzo se jugarán las cuatro finales, y los ganadores se meterán en el Mundial.

El repechaje internacional se jugará en paralelo al torneo europeo, solo que con una cantidad menor de equipos, seis. Estos serán Bolivia, la República Democrática del Congo, Iraq, Nueva Caledonia, Jamaica y Suriname

Este minitorneo también se dividirá en llaves, aunque en este caso serán dos con tres selecciones en cada una. Aquí habrá un equipo clasificado a la final de cada llave y su rival se definirá en una semifinal previa.

El ganador entre Nueva Caledonia y Jamaica jugará ante la República Democrática del Congo, mientras que el ganador del encuentro entre Bolivia y Suriname irá ante Iraq.

Las finales también se jugarán el 31 de marzo y todo el torneo se desarrollará en territorio mexicano, en las ciudades de Guadalajara y Monterrey.

No existe una fecha exacta para que los entrenadores entreguen sus listas preliminares y finales para el Mundial, pero la FIFA indicó dentro de sus regulaciones para la Copa del Mundo de 2026 que los clubes deberán liberar a los futbolistas convocados como máximo el 25 de mayo, para que estos se puedan unir a la preparación de sus respectivas selecciones.

Los únicos jugadores que no necesariamente tienen que ser liberados para esta fecha serán aquellos que se encuentren participando en las etapas finales de torneos continentales a nivel de clubes. Para estos futbolistas, la FIFA determinó que la fecha final para su liberación será el 30 de mayo.

Una vez que las selecciones puedan contar con sus futbolistas tendrán la posibilidad de disputar un máximo de dos amistosos más antes de la Copa del Mundo. Para eso está reservada la fecha FIFA que va del 1 al 9 de junio.

Entre los encuentros que ya están confirmados se destacan:

Croacia vs. Bélgica

México vs. Serbia

Brasil vs. Egipto

Portugal vs. Chile

EE.UU. vs. Alemania

El Mundial de 2026 comenzará el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México. Este encuentro será una revancha del partido inaugural del Mundial de 2010, el cual terminó en empate 1 a 1. El torneo tendrá 104 partidos en total.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.