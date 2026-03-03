¿Cuándo y dónde empieza el Mundial de Canadá, EE.UU. y México 2026? Fechas y calendario

Por Federico Leiva, CNN en Español

La hoja de ruta ya esta escrita. Después de tres años y medio de espera, el evento más importante del fútbol mundial está a la vuelta de la esquina, y, por primera vez, tendrá a 48 seleccionados compitiendo por el sueño dorado. La Copa Mundial de la FIFA 2026 también será la primera que tenga tres países como organizadores, en lo que se espera sea una verdadera fiesta de Norteamérica.

El balón saldrá del medio el jueves 11 de junio en la Ciudad de México, ni más ni menos que en el mítico Estadio Azteca que, ya que hablamos de primeras veces, logrará una marca única, siendo el único en albergar partidos de tres ediciones distintas de la Copa del Mundo.

Ese día, México estará en los ojos del mundo entero, cuando el seleccionado Tri salga al campo de juego para medirse ante Sudáfrica, uno de los mejores combinados que África puede ofrecer. Más tarde, en Guadalajara, la acción seguirá con el debut de Corea del Sur, para ya luego llevar los goles (o eso esperamos) de paso por Canadá y Estados Unidos desde el viernes 12 de junio.

La fase de grupos se extenderá hasta el sábado 27 de junio, comprendiendo un total de 72 encuentros.

Sin tiempo para respirar ni para asimilar semejante fase inicial, las series de dieciseisavos de final comenzarán inmediatamente, el domingo 28 de junio en Los Ángeles. A lo largo de seis días (hasta el viernes 3 de julio) se irá conociendo a los 16 seleccionados que lleguen a los octavos de final. Con la excepción del primer día, que solo tendrá un encuentro, el resto de las jornadas serán de triple acción.

Es un Copa del Mundo con récord de partidos, y por eso el mismo sábado 4 de julio darán comienzo los octavos de final para conocer a los ocho mejores combinados nacionales del planeta.

Con dos encuentros por día, para el martes 7 de julio tendremos todos los cruces de cuartos de final definidos.

Después de una jornada de descanso, el jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de junio conoceremos a los cuatro semifinalistas. Habrá un juego los primeros dos días, y doble turno en la tercera jornada. Será la primera fase de todo el Mundial en jugarse íntegramente en Estados Unidos.

El martes 14 de julio y el miércoles 15 del mismo mes se definirá a los flamantes finalistas. Primero será en Dallas y luego en Atlanta.

El duelo que, según muchos, nadie quiere jugar. El partido número 103 de la Copa Mundial 2026 enfrentará a los perdedores de las semifinales el sábado 18 de julio, en Miami.

La final del Mundial está programada para el domingo 19 de julio. En el estadio MetLife, conocido durante el torneo como Nueva York/Nueva Jersey, solo un equipo se coronará de gloria.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.