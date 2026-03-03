Cuenta regresiva: así están las selecciones de México, EE.UU. y Canadá a 100 días del Mundial 2026

Por Pablo Antonio Garcia Escorihuela, CNN en Español

Estados Unidos, México y Canadá tienen una responsabilidad enorme en sus manos. No solo serán las encargadas de organizar un reto logístico descomunal, la Copa Mundial de la FIFA con más equipos en la historia, sino que también tendrán que afinar sus estrategias de la forma más eficaz para cumplir un buen papel ante sus enormes aficiones, que esperan lo mejor de ellas en esta cita.

El reto es mayúsculo para las tres. Estados Unidos viene de caer en octavos de final del Mundial de 2022, pero antes de eso se había perdido la cita de 2018, una herida que todavía sangra y duele en sus seguidores.

México se quedó fuera más temprano de lo habitual en Qatar, en la fase de grupos, y siempre tiene como meta trascender más allá de esos octavos de final que se han convertido en una suerte de pared embrujada que no han podido atravesar.

Y Canadá regresó a la Copa del Mundo en Qatar y se fue temprano, también en la fase de grupos, pero, con lo conseguido entre 2023 y 2026, los dirigidos por Jesse Marsh esperan dar la gran campanada con una generación única y, tal vez, irrepetible.

La selección que dirige Mauricio Pochettino tuvo un 2025 donde se reencontró no solo con los triunfos de forma seguida, sino también con una forma de jugar que parece empezar a convencer a sus jugadores.

El equipo terminó el año pasado con 10 victorias, seis empates y apenas dos derrotas, y la irrupción hacia finales de año de Sebastian Berhalter se convirtió en una de las grandes noticias para el plantel.

El hijo de Gregg Berhalter (supo ser director técnico de la selección estadounidense) le ha aportado equilibrio al mediocampo, y la presencia de Diego Luna con frecuencia le ha brindado creatividad al ataque.

Estados Unidos tiene ahora una profundidad que no tenía antesa, con elementos claves como Christian Pulisic y Weston McKennie jugando y siendo figuras en la Serie A, y Folarin Balogun, quién se ha asentado como titular en el Mónaco de la Ligue 1 de Francia y también como el primer delantero de Pochettino.

La selección de las barras y las estrellas jugará en el Grupo D del Mundial contra Paraguay en Los Ángeles, luego contra Australia en Seattle y cerrará la fase de grupos contra una selección proveniente del repechaje europeo otra vez en Los Ángeles.

Jugará amistosos de preparación en Atlanta en marzo ante Portugal y Bélgica, otro en mayo en Charlotte ante Senegal y uno más en junio ante Alemania en Chicago.

El proceso de Javier Aguirre ha ido avanzando a paso lento, pero seguro. “El Vasco” le ha ido dando un recambio generacional al Tri, que parecía estancarse tras la eliminación temprana de Qatar 2022.

Aguirre ha ido incorporando paso a paso a nuevos elementos, que le han ayudado a ganar una profundidad que no tenía hasta el torneo pasado. A eso se le suma toda la confianza que se logró cuando México logró vencer a Estados Unidos para recuperar el trono de la Concacaf con una nueva Copa Oro.

La base actual de Chivas de Guadalajara le ha ayudado en el proceso, además de Richard Ledezma, Armando “Hormiga” González, Jesús Gallardo y Brian Gutiérrez. Además, hay que destacar a un par de jóvenes prometedores, que irán con irreverencia a su primer Mundial con mucho que ganar y nada que perder: Obed Vargas y Gilberto Mora.

México abrirá el telón del Mundial en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el 11 de junio ante Sudáfrica, luego irá a Guadalajara para jugar contra Corea del Sur y cerrará su fase de grupos nuevamente en la capital mexicana, ante uno de los ganadores de la repesca europea.

Antes de la Copa del Mundo tiene programados amistosos en Ciudad de México ante Portugal y Bélgica, y luego enfrentará en mayo a Ghana y a Australia, antes de jugar su último partido, una semana antes del Mundial, ante Serbia.

El equipo de Jesse Marsch puede ser una incógnita para algunos, pero quienes miran profundamente a la Concacaf entienden el peso que ha ganado el conjunto de la hoja de maple en el tiempo reciente.

Su generación es única. A la espera de la recuperación total de Alphonso Davies, lateral izquierdo del Bayern Munich y máxima figura del seleccionado, han irrumpido con fuerza Jonathan David, ariete de la Juventus de Italia, Alistair Johnston, del Celtic de Escocia, Stephen Eustáquio, de Los Angeles FC de la MLS, Cyle Larin, del Feyenoord de Países Bajos, y Tajon Buchanan, del Villarreal de España. Todos futbolistas de equipos de primer nivel y con minutos solidos como para considerarlos importantes en sus respectivos clubes.

Tras los amistosos de 2025, Canadá terminó con ocho victorias y, entre el estilo agresivo de juego del equipo de Marsch y la cantidad de talento regado por Europa, los aficionados canadienses no hacen más que ilusionarse pensando en lo que vendrá en el Mundial.

En la Copa del Mundo jugarán en Toronto ante una selección de la repesca europea y luego irán ante Qatar y Suiza en Vancouver.

Antes del Mundial jugarán amistosos contra Islandia y Túnez en marzo, Uzbekistán en mayo e Irlanda a una semana de comenzar su camino en la Copa del Mundo.

