Declaran culpable de homicidio al padre del autor de un tiroteo masivo en una escuela de Georgia que dejó cuatro muertos

Colin Gray, padre de Colt Gray, autor de un tiroteo escolar en Georgia, fue declarado culpable el martes de homicidio en un caso que puso a prueba los límites de quién es responsable ante un tiroteo masivo.

El jurado deliberó durante menos de dos horas antes de condenarlo por los 27 cargos: dos cargos de homicidio de menores en la comisión de un acto de crueldad, dos cargos de homicidio involuntario, 18 cargos de crueldad infantil y cinco cargos de conducta imprudente.

En la mesa de la defensa, Colin Gray no reaccionó de manera notoria al veredicto. Se enfrenta a una pena de 10 a 30 años de prisión por cada cargo de homicidio intencional sin premeditación y de 1 a 10 años por cada cargo de homicidio involuntario.

La fiscalía acusó a Gray de comprarle a su hijo un rifle tipo AR-15 como regalo de Navidad y de permitirle acceder a esa arma y municiones a pesar de las advertencias de que su hijo representaba un peligro para los demás. Colt Gray, que entonces tenía 14 años, usó ese rifle para perpetrar un tiroteo masivo en la escuela secundaria Apalachee en Winder, Georgia, en septiembre de 2024, en el que murieron dos profesores y dos estudiantes y otros nueve resultaron heridos.

La defensa de Colin Gray, sin embargo, argumentó que desconocía los planes violentos de su hijo y que había tomado medidas para conseguirle ayuda para sus problemas de salud mental.

La acusación formal alega que sus acciones constituyen “negligencia criminal” al “ignorar conscientemente un riesgo sustancial e injustificable”.

El juicio forma parte de un esfuerzo más amplio para hacer que más personas rindan cuentas por el tiroteo, incluyendo a los padres del atacante y a los agentes del orden que acudieron al lugar. Este caso guarda estrechas similitudes con los juicios y las condenas de James y Jennifer Crumbley, cuyo hijo, que entonces tenía 15 años, mató a cuatro estudiantes en 2021 en su escuela secundaria en Oxford, Michigan.

Colt Gray ha admitido el tiroteo, según las autoridades. Ahora, con 16 años, se ha declarado inocente de 55 delitos graves, incluidos cuatro de homicidio doloso. Aún no se ha fijado la fecha del juicio.

