El Dow Jones cae 1.100 puntos por los temores en Wall Street de que haya una guerra prolongada con Irán

Por John Towfighi, CNN

Las acciones mundiales se mantuvieron volátiles por segundo día consecutivo el martes, con fuertes caídas a medida que aumentaba la preocupación entre los inversores por la posible escalada del conflicto en Medio Oriente.

El Dow Jones cayó 1.140 puntos, o un 2,33 %, poco después de la apertura del mercado. El S&P 500 y el Nasdaq, con un fuerte componente tecnológico, se desplomaron un 2,1 % cada uno. El indicador de miedo de Wall Street, el VIX, subió un 22 % y alcanzó su nivel más alto en tres meses.

Las acciones en Europa y Asia bajaron por segundo día consecutivo. El índice de referencia europeo, el Stoxx 600, cayó un 3,2 %. El Nikkei 225 de Japón cayó un 3,06 %. El índice Kospi de Corea del Sur se desplomó un 7,24 %, registrando su peor día desde abril. Los mercados en Corea del Sur permanecieron cerrados el lunes por ser festivo.

“No es posible en este momento conocer el alcance total ni la duración de las operaciones militares que pudieran ser necesarias”, escribió el presidente Donald Trump el lunes en una carta al senador Chuck Grassley.

La acción militar en la región se intensificó por cuarto día consecutivo, e Israel afirma estar llevando a cabo “ataques simultáneos en Teherán y Beirut” dirigidos contra instalaciones militares iraníes y contra el grupo Hezbollah, respaldado por Irán. Las embajadas estadounidenses en Arabia Saudita y Kuwait han sido atacadas en medio de los bombardeos iraníes, según informaron fuentes a CNN. Además, se ha ordenado la salida del personal del Gobierno estadounidense que no se encuentra en situación de emergencia en Jordania, Baréin, Iraq, Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos debido a preocupaciones de seguridad.

Los inversores se preparan para una mayor presión sobre los precios del petróleo después de que Irán anunciara el lunes que atacaría cualquier barco que intentara atravesar el estrecho de Ormuz, el estrecho frente a la costa iraní por el que fluye casi el 20 % del consumo mundial de petróleo. Los operadores de buques y las aseguradoras marítimas no están dispuestos a arriesgarse a navegar por él mientras persisten los combates.

Los precios del crudo estadounidense subieron un 8 % el martes, hasta los US$ 76,91 por barril, tras haber subido un 6,3 % el lunes, y la gasolina se disparó 11 centavos, hasta los US$ 3,11 por galón. El crudo Brent, la referencia internacional del petróleo, subió un 7,6%, hasta los US$ 83,65 por barril, su nivel más alto desde julio de 2024.

Los activos refugio mostraron movimientos dispares el martes: el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió, ya que los inversores vendieron bonos y sopesaron el impacto inflacionario del aumento de los precios del petróleo.

El índice del dólar estadounidense subió un 0,98 % ante la expectativa de que la inflación pudiera retrasar aún más los recortes de tasas de la Reserva Federal, lo que apuntaló al dólar. El índice del dólar ha subido casi un 1,8 % en lo que va de la semana.

“Que la guerra actual pueda ser ‘inflacionaria’ es lo que está causando pánico entre los operadores hoy”, declaró Thierry Wizman, estratega global de divisas y tipos de interés de Macquarie Group, en una nota.

“La visión de una guerra corta se ha visto alterada hoy debido a las sugerencias del gobierno estadounidense de que la guerra podría prolongarse durante más de unas pocas semanas”, añadió Wizman.

El oro bajó un 5 %, continuando un reciente episodio de volatilidad y revirtiendo su rumbo tras subir un 1,2 % el lunes, cuando alcanzó su nivel más alto en un mes.

Los futuros del gas natural en Europa subieron un 24 % el martes, tras haber subido un 38 % el lunes. Los futuros del gas natural en EE.UU. subieron un 6,3 % tras un aumento del 3,5 % el lunes.

En Estados Unidos, el aumento de los precios del diésel superó las ganancias del petróleo y el gas natural: los futuros del diésel subieron un 13 % el martes, tras subir casi un 12 % el lunes.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.