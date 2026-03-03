El secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick, acepta declarar voluntariamente sobre su relación con Jeffrey Epstein

Por Annie Grayer, CNN

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, aceptó presentarse de manera voluntaria ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes para hablar sobre su relación con Jeffrey Epstein, lo que genera un enfrentamiento entre los republicanos del Congreso y el Gobierno de Trump, que ha intentado minimizar los vínculos de Lutnick con el fallecido delincuente sexual condenado.

“El secretario Lutnick ha aceptado proactivamente comparecer de manera voluntaria”, dijo el presidente de la Comisión de Supervisión, James Comer, en un comunicado. “Elogio su compromiso demostrado con la transparencia y agradezco su disposición a colaborar con la Comisión. Espero su testimonio”.

Aún no se ha fijado una fecha para la comparecencia de Lutnick, pero se espera que sea anunciada pronto, dijo a CNN una fuente familiarizada con el proceso .

Si la comisión, liderada por los republicanos, no hubiera actuado, la representante republicana Nancy Mace planeaba forzar unilateralmente un voto para emitir una citación a Lutnick durante la audiencia del panel el miércoles, indicó a CNN una fuente cercana al proceso, lo que sugiere que había interés bipartidista en que Lutnick testificara sobre sus interacciones con Epstein.

Aunque Lutnick ha afirmado haber cortado vínculos con Epstein en 2005, el Departamento de Justicia recientemente publicó documentos que sugieren lo contrario.

Como CNN ha informado, Lutnick intentó invitar a Epstein a un evento de recaudación de fondos político para Hillary Clinton en 2015. También buscó las coordenadas para que su capitán de barco se encontrara con Epstein en 2012, presumiblemente en su isla del Caribe.

Lutnick dijo en una entrevista el año pasado que, tras un encuentro en 2005 en la casa de Epstein, se sintió incómodo y prometió que “nunca volveré a estar en la misma habitación con esa persona repugnante”. Sin embargo, los documentos revelan que Lutnick intentó reunirse o comunicarse con Epstein varias veces desde 2005, incluso después de que Epstein se declarara culpable en 2008 por la procuración de una menor para prostitución.

CNN ha contactado a la Casa Blanca para obtener comentarios sobre la comparecencia prevista.

En enero, se preguntó a Donald Trump sobre Lutnick y el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, tras la última filtración de documentos relacionados con Epstein. “Estoy seguro de que están bien. De lo contrario, habría sido un titular importante”, dijo el presidente en ese momento.

Un portavoz del Departamento de Comercio declaró a CNN el mes pasado que “el secretario Lutnick tuvo interacciones limitadas con el señor Epstein en presencia de su esposa y nunca ha sido acusado de conducta indebida”.

