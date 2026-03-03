Mapas y gráficos para entender la guerra entre EE.UU., Israel e Irán

Por Lou Robinson, Renée Rigdon, Rosa de Acosta, Janie Boschma, Matt Stiles, Soph Warnes, Rhyannon Bartlett-Imadegawa, Henrik Pettersson, Gillian Roberts, Annette Choi y Amy O’kruk, CNN

La guerra en Medio Oriente se está expandiendo después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el sábado, y Teherán respondiera con ataques contra varios de sus vecinos, incluidos estados del golfo Pérsico aliados de Estados Unidos. Israel y Hezbollah también están intercambiando ataques a medida que el conflicto se amplía.

CNN está siguiendo los ataques de Estados Unidos e Israel en todo Irán, así como los ataques de represalia de Teherán contra bases militares estadounidenses, Israel y otros objetivos en la región.

Los ataques aéreos militares estadounidenses e israelíes han matado a numerosos miembros del liderazgo iraní, incluido el líder supremo, el ayatola Alí Jamenei. El número de muertos del conflicto sigue aumentando en muchos países.

El presidente Donald Trump dijo a Jake Tapper de CNN el lunes temprano que “la mayor sorpresa” han sido los ataques de Irán contra países árabes de la región: Bahrein, Jordania, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

El principal funcionario iraní dijo que Teherán “no negociará” con Estados Unidos, mientras que el presidente del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., el general Dan Caine, dijo el lunes que la guerra contra Irán no sería “una operación única de una noche”.

Trump ha reconocido que podría haber más bajas estadounidenses a medida que el conflicto escala. Al menos seis militares estadounidenses murieron en Kuwait en un impacto directo contra un centro de operaciones improvisado en el puerto civil de Shuaiba el domingo por la mañana, hora local, según dijo a CNN una fuente familiarizada con la situación.

El conflicto ha dañado centros aéreos, sacudido zonas densamente pobladas y perturbado el transporte de petróleo.

El estrecho de Ormuz, un paso angosto frente a la costa sur de Irán, es la principal ruta marítima para el crudo de países ricos en petróleo como Arabia Saudita y Kuwait hacia el resto del mundo. Irán, que controla el lado norte del estrecho, advirtió el lunes que los buques que pasen por él serían atacados, según un asesor del comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Aproximadamente una quinta parte de la producción global diaria solía fluir por el estrecho antes del conflicto actual, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, que califica el canal como un “punto crítico de estrangulamiento del petróleo”.

Los precios del petróleo se dispararon, amenazando con aumentar los precios de la gasolina en un momento en que los estadounidenses ya luchan por la asequibilidad. Los precios globales del petróleo cotizaron el lunes a su nivel más alto en más de ocho meses, desde los ataques de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes en junio.

Alí Jamenei fue asesinado el sábado en un ataque contra su complejo en el corazón de Teherán.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el lunes que los ataques estadounidenses contra Irán no tienen como objetivo un “cambio de régimen”, aunque reconoció que el liderazgo en el país ha cambiado.

La muerte de Jamenei sumerge a Medio Oriente en la incertidumbre, con preguntas sobre quién dirigirá el país, cómo responderán los grupos aliados de Irán y cuánta más represalia pueden esperar Estados Unidos, Israel y sus vecinos regionales.

Esta imagen satelital de Airbus muestra humo negro elevándose desde el complejo del líder supremo de Irán en la capital, Teherán, el sábado. La imagen parece mostrar que varios edificios del complejo fueron alcanzados por los ataques, después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques conjuntos.

Los datos de Flightradar24 muestran prácticamente ningún tráfico aéreo sobre Irán y otros países de Medio Oriente después de los ataques. Este gráfico compara el tráfico aéreo de hace una semana con el del sábado por la noche, hora local. Un amplio corredor del espacio aéreo de Medio Oriente permanecía cerrado el lunes.

