¿Quiénes son las víctimas del tiroteo masivo en Austin?

Una de las víctimas estaba a punto de obtener dos títulos universitarios y comenzar un trabajo prestigioso. Otro era un luchador de artes marciales mixtas cuya determinación solo era igualada por su humor y carisma. Otro era un adolescente con un futuro brillante por delante.

Sus vidas se cruzaron al final, cuando fueron asesinados en un tiroteo masivo en la bulliciosa zona de entretenimiento de la Sixth Street de Austin.

“Eran jóvenes con toda la vida por delante”, dijo Buford’s Backyard Beer Garden, cerca del lugar de los disparos.

Otras 13 personas resultaron heridas en el ataque la madrugada del domingo, incluidos varios estudiantes de la Universidad de Texas en Austin, informó el presidente de la institución.

Pese a que el motivo sigue siendo incierto, los investigadores indagan si el sospechoso, Ndiaga Diagne, de 53 años, fue impulsado por los recientes ataques de EE.UU. e Israel contra Irán.

La angustia se extendió rápidamente por todo el país, mientras seres queridos desde Texas hasta Minnesota lamentan la pérdida de tres vidas jóvenes y prometedoras. Esto es lo que sabemos sobre las víctimas:

Ryder Harrington era un joven de 19 años lleno de vida que alegraba cada día a quienes lo rodeaban, según familiares y amigos.

Su hermana, Reagan Harrington, rindió homenaje a su “mejor amigo” en Instagram.

“Nos entendíamos de una manera que nadie más podía, y todos los que nos conocían sabían que éramos cómplices en todo”, escribió. “No sé cómo se supone que superemos esto; todo lo que puedo pensar es en volver a verte”.

El hermano de Ryder, Reed Harrington, dijo que era injusto “que a mi hermano menor solo se le hayan dado 19 años en esta tierra”.

“Ver en lo que se había convertido, y todas las vidas que tocó, me deja seguro de que este mundo fue privado de un gran futuro”, publicó Reed en Facebook.

En una carta abierta a su hermano asesinado, Reed agradeció a Ryder por “ser el mejor hermano que podría haber pedido”.

“Te quiero más de lo que jamás sabrás”, escribió. “No importa cuántos años tengas, o cuán más alto seas que yo, siempre serás mi hermano menor”.

Ryder Harrington fue estudiante de la Texas Tech University el otoño pasado, según informó la escuela en un comunicado compartido con la filial de CNN KCBD. Era miembro de Beta Theta Pi en Texas Tech, según el capítulo.

Harrington “tenía una habilidad poco común para disfrutar verdaderamente la vida, hacer reír a la gente, hacer que los momentos se sintieran más grandes y convertir días ordinarios en inolvidables”, publicó la fraternidad en Instagram.

“Hizo que el mundo a su alrededor fuera mejor simplemente por estar en él”.

Savitha Shan estaba a solo dos meses de graduarse de UT Austin y ya tenía asegurado un trabajo distinguido, según su perfil de LinkedIn y un profesor.

Shan, de 21 años, era “una de nuestras superestrellas estudiantiles en la escuela de negocios McCombs de UT Austin”, escribió el profesor Russ Finney en X.

“Estaba lista para graduarse este mayo, y después iba a comenzar su carrera en una gran firma de servicios profesionales”, escribió Finney.

“Era doble licenciatura con honores. Involucrada en organizaciones estudiantiles, una luz en el aula. Es absolutamente devastador perderla”.

El presidente de UT Austin, Jim Davis, dijo que Shan era “una amiga leal para muchos”.

“Es devastador, y sé que todos estamos afligidos por esta horrible noticia y la recordaremos”, escribió Davis en un comunicado.

Dijo que varios otros estudiantes de UT Austin resultaron heridos en el tiroteo, algunos con heridas “muy graves”.

Se ha programado una vigilia comunitaria para la tarde del martes, según el capítulo Students Demand Action de la universidad.

Jorge Pederson era un luchador respetado y lo hizo hasta el final.

El joven de 30 años resultó herido de muerte el domingo y falleció el lunes después de que le retiraran el soporte vital, informó la filial de CNN KVUE.

El luchador de artes marciales mixtas de Minnesota era “muy divertido y un tipo genuinamente agradable”, dijo Matthew Vogt, copropietario de Med City Fighting Championships.

Pederson no solo estaba “en su punto en cuanto a la lucha”, dijo Vogt a CNN. También aportó humor y personalidad al deporte.

“Lo adorábamos. Nos hacía reír constantemente”, comentó Vogt.

La personalidad de Pederson era tan contagiosa que “inmediatamente después de conocerlo, tanto los dueños como las personas que trabajan en nuestros eventos lo amaron de inmediato”, escribió Med City Fighting Championships en Facebook.

“Era un luchador fantástico. Una de nuestras personas favoritas con las que interactuar, a lo largo de los años de nuestra existencia”, dijo la organización. “Nuestras condolencias a todos sus amigos y familiares. Fue un honor haberlo conocido”.

