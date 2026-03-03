Trump ve paralelismos entre Irán y Venezuela. Pero no hay una Delcy Rodríguez en Teherán

Análisis de Lauren Kent

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha promocionado repetidamente las operaciones de Estados Unidos en Venezuela como un ejemplo “perfecto” de cómo puede desarrollarse un cambio de régimen, trazando paralelismos directos entre Venezuela e Irán.

“Lo que hicimos en Venezuela, creo, es el escenario perfecto, el escenario perfecto”, dijo Trump al New York Times en una breve entrevista el domingo.

Pero las operaciones estadounidenses en Caracas y Teherán se han desarrollado de formas muy diferentes.

En Venezuela, los ataques fueron limitados y destinados a ayudar a las fuerzas especiales estadounidenses a capturar al presidente Nicolás Maduro. Su captura llevó a un cambio de actitud inmediato de su exvicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien dio la bienvenida a las iniciativas de Estados Unidos casi de inmediato.

En Irán, los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel han sido mucho más amplios en alcance, matando al ayatola Alí Jamenei y a cientos de otras personas. Estos ataques fueron respondidos con represalias iraníes inmediatas y de gran alcance en todo Medio Oriente, una respuesta que Irán habría estado planificando durante semanas.

Mientras tanto, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) de Irán ha descartado la posibilidad de diálogo, enviando un mensaje claro de que el liderazgo restante en Irán está preparado para luchar, en lugar de acatar instrucciones de Washington.

Analistas señalan que lo que ocurra a continuación en la ya creciente guerra con Irán es altamente impredecible. Y el régimen teocrático e ideológicamente motivado de Irán se parece muy poco al Gobierno construido en torno al derrocado presidente oficialista Maduro.

La República Islámica de Irán fue diseñada para sobrevivir.

Aunque Jamenei estaba en la cima, la autoridad del régimen está altamente distribuida, dividida entre instituciones militares, religiosos y una variedad de otras instituciones políticas, según el profesor de Johns Hopkins Vali Nasr.

“Desde el ataque israelí en junio, el líder supremo y el sistema han distribuido aún más el poder, en el sentido de que la decapitación realmente no funciona como lo hace en otros países”, explicó Nasr en una entrevista con Fareed Zakaria de CNN el domingo.

“Podemos matar a la cúpula, pero el sistema ha sido construido para funcionar”, dijo Nasr, quien también es exfuncionario del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Israel afirmó haber matado a 40 altos comandantes militares iraníes en la primera oleada de ataques. Pero los sistemas de Irán y sus planes de represalia claramente han permanecido intactos.

“Yo diría que Irán hoy funciona sobre la base de un Estado profundo, un conjunto de burócratas, estadistas, religiosos, comandantes de la Guardia Revolucionaria y comandantes militares… Recibían orientación de él, pero la gestión diaria del país no estaba a cargo del [líder supremo], sino de este Estado profundo”, agregó Nasr.

Y a diferencia de Venezuela, el régimen en Irán es una teocracia convertida en autocracia. Muchos de sus funcionarios, diplomáticos y fuerzas de seguridad tienen una motivación ideológica y opiniones radicales.

Las anteriores represiones a la disidencia en Irán no solo han buscado aplastar el sentimiento antigubernamental, sino también la disidencia religiosa, las reformas modernas y los derechos de la mujer.

Analistas han argumentado que una forma en que los posibles líderes iraníes podrían obtener legitimidad interna para llenar el vacío de poder dejado tras la muerte de Jamenei es reafirmar algunas de esas posturas y mostrar mayor fortaleza frente a los adversarios del país.

“Es posible que los futuros líderes sean más radicales que Jamenei. Ahora, en la fase de transición, eso es muy posible, especialmente en lo que respecta a la IRGC”, dijo Aniseh Bassiri Tabrizi, analista sénior sobre Irán e Iraq en Control Risks.

“Hemos visto que han sido bastante indiscriminados en los ataques y en el tipo de ataques comparados, por ejemplo, con la guerra de junio”, dijo a CNN.

El líder supremo iraní, el ayatola Alí Jamenei, habla después de emitir su voto para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Teherán, Irán, el 5 de julio de 2024.

El Gobierno de Trump ha ofrecido objetivos de guerra contradictorios, pero el presidente de Estados Unidos sigue hablando de un nuevo liderazgo en Teherán.

Incluso cuando los principales funcionarios estadounidenses insisten en que la guerra no se trata de un cambio de régimen, Trump pidió al pueblo iraní que tome el control de su país. Luego, el domingo, dijo al The New York Times que tiene “tres muy buenas opciones” para quién debería gobernar Irán ahora, pero se negó a nombrarlas.

A diferencia de Venezuela –donde la operación estadounidense fue seguida por rápidas visitas a la presidenta encargada Rodríguez–, en Irán no hay un liderazgo vicario automático dispuesto a colaborar con el Gobierno de EE.UU. Más bien, la muerte de Jamenei ha desencadenado un proceso de deliberación interna que está fuera del alcance de Estados Unidos e Israel.

Tampoco hay un rival local a las fuerzas leales del IRGC y Basij del régimen iraní, según David Petraeus, general retirado del Ejército de Estados Unidos y exdirector de la CIA.

“El desafío aquí es que no hay una figura como Ahmed al-Sharaa, como en Siria, que tuviera una fuerza militar y fuera capaz de derribar a las fuerzas de régimen huecas del asesino Bashar al-Assad en Siria” en 2024, dijo Petraeus a CNN.

Quien sea designado a continuación en Irán “necesitaría la bendición no solo de la Asamblea de Expertos sino también del aparato de seguridad, incluido el IRGC”, dijo Sanam Vakil, directora del programa de Medio Oriente del think tank Chatham House.

“Van a buscar a alguien que respalde sus intereses”, dijo Vakil a Brian Todd de CNN en una entrevista.

La historia muestra que el uso de ataques aéreos sin efectivos en tierra tiene muy pocas probabilidades de provocar un cambio de régimen orientado hacia la democracia o una reforma significativa.

“Nunca ha funcionado”, dijo Robert Pape, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Chicago, a CNN.

Aunque las bombas modernas casi siempre dan en el blanco, ese “éxito táctico no significa que logres un éxito estratégico”, explicó Pape, quien escribe una columna sobre cómo se desarrolla la escalada durante la guerra.

Los ataques aéreos no animan a la gente a protestar en las calles. Inyectan miedo en la población y facilitan que los líderes presenten un argumento nacionalista para conservar el poder, argumentó.

En cambio, la experiencia de los ataques aéreos corre el riesgo de crear una dinámica de “la sociedad y el Gobierno contra el atacante militar extranjero”.

Los intentos de cambio de régimen desde el aire suelen llevar a reconfiguraciones de básicamente el mismo régimen, o a Gobiernos aún más nacionalistas o impredecibles, dijo Pape.

Bassiri Tabrizi, de Control Risks, predijo: “Probablemente veremos represalias continuas, una escalada constante y el conflicto terminará solo como consecuencia del agotamiento de recursos de uno u otro lado”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Alejandra Jaramillo, Christian Edwards, Brian Todd y Dugald McConnell, de CNN, contribuyeron a este informe.