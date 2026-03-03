Venezuela anuncia nuevos contratos de PDVSA para proveer petróleo a Estados Unidos

Por Anabella González, CNN en Español

Venezuela anunció este martes nuevos contratos para suministrar petróleo a Estados Unidos, según dijo la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en un comunicado.

“PDVSA ha suscrito contratos de suministro con las empresas comercializadoras de petróleo y derivados destinados al mercado de los Estados Unidos, manteniendo así su histórica relación comercial para garantizar suministro”, dice el comunicado del Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos y PDVSA.

Venezuela “reitera su compromiso con la estabilidad del mercado energético internacional y se afirma como proveedor confiable, contribuyendo al equilibrio necesario para garantizar la seguridad energética global”, agrega el texto dado a conocer este martes.

Además, reitera la necesidad de una industria de hidrocarburos “libre de sanciones, para potenciar la producción nacional y fortalecer el comercio internacional”.

Venezuela, con una de las mayores reservas de crudo del mundo, aprobó en enero una reforma a la Ley de Hidrocarburos para atraer inversionistas extranjeros.

En febrero, Venezuela y Estados Unidos dijeron que estaban en conversaciones para lograr “una asociación productiva a largo tiempo” con una agenda energética que sería “el motor de la relación bilateral”, según declaró la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras una reunión con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en el Palacio de Miraflores.

Durante una visita de ambos a Petropiar, una planta de procesamiento ubicada en el estado Anzoátegui y operada en conjunto por la gigante estadounidense Chevron y la empresa estatal venezolana PDVSA, el funcionario estadounidense dijo que invertirían más de US$ 100 millones “para modernizar y aumentar la capacidad de procesamiento” de la planta y que podría duplicar su producción en los próximos 12 a 18 meses.

El secretario de Energía de Estados Unidos también dijo semanas atrás que estimaba que el incremento de la producción de petróleo de Venezuela en 2026 represente entre un 30 y un 40 % del aumento de la oferta global.

Después de la captura el 3 de enero del derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Venezuela y Estados Unidos han mantenido conversaciones para estrechar relaciones económicas y, desde entonces, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha ido levantando gradualmente las sanciones contra el país.

Con información de Stefano Pozzebon.