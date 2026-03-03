Videos de declaraciones sobre Epstein: Hillary Clinton se enfrenta a los legisladores y Bill Clinton aborda foto en jacuzzi

Por Annie Grayer, MJ Lee, Aaron Blake, Emily Condon y Dugald McConnell, CNN

La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó este lunes un video de las declaraciones a puerta cerrada la semana pasada de Bill y Hillary Clinton como parte de la investigación sobre Jeffrey Epstein.

El expresidente y la exsecretaria de Estado enfrentaron aproximadamente cuatro horas y media de interrogatorio por parte de legisladores demócratas y republicanos en su lugar de residencia, la ciudad de Chappaqua, Nueva York.

Las tan esperadas declaraciones fueron el resultado de semanas de disputas políticas y legales, que incluyeron la negativa inicial de los Clinton a testificar.

Después de que los republicanos de la Cámara de Representantes amenazaran con declararlos a ambos en desacato al Congreso, por lo que podrían haber enfrentado cargos penales, los Clinton accedieron a comparecer en persona.

Ambas declaraciones contenían más posturas políticas que información nueva significativa.

Si bien Bill Clinton tiene una relación más documentada con Epstein, la declaración de Hillary Clinton fue a menudo la más animada de las dos. En repetidas ocasiones, alzó la voz contra los republicanos del Congreso, a quienes, según ella, buscaban rédito político en lugar de información veraz.

Bill Clinton, con un comportamiento más tranquilo y visiblemente tembloroso, negó tener conocimiento alguno de los crímenes de Epstein durante lo que dijo fue una “breve relación” entre ambos.

Los legisladores mostraron repetidamente al expresidente fotos suyas con mujeres del material de Epstein publicado recientemente por el Departamento de Justicia, preguntándole si había tenido relaciones sexuales con ellas. En cada ocasión, Clinton les respondió que no.

Hillary Clinton se enfrentó especialmente con algunas de las republicanas más francas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, resistiéndose a sus preguntas sobre los vínculos de su marido con Epstein y la teoría de la conspiración “Pizzagate”, y se mostró enfurecida cuando una de ellas compartió una foto de ella testificando, lo cual va en contra de las reglas de la Cámara.

A continuación se presentan los momentos claves de las declaraciones.

Aproximadamente a la mitad de la declaración de Bill Clinton, el expresidente negó haber participado en alguna actividad sexual relacionada con una foto de suya en un jacuzzi cerca de una mujer cuyo rostro fue censurado.

“Me senté en el jacuzzi durante cinco minutos o lo que fuere, me levanté y me fui a la cama”, declaró Clinton al representante republicano Nick Langworthy de Nueva York.

Cuando se le preguntó si había tenido relaciones sexuales con esa persona, Clinton dijo que no.

“No sé quién es”, respondió Clinton cuando se le preguntó quién era esa persona.

El expresidente manifestó que creía que todos en la zona de la piscina formaban parte de su grupo de viaje, que incluía a Epstein, Ghislaine Maxwell y un equipo que trabajaba en la iniciativa de Clinton contra el VIH/SIDA.

Clinton y su equipo mostraron una foto adicional que, según se describió, mostraba la zona más amplia con una piscina junto al jacuzzi.

Clinton indicó que estaba “casi seguro” de que la foto había sido tomada durante un viaje a Brunei, donde se celebraba la conferencia de Cooperación Económica Asia-Pacífico en el año 2000.

Clinton subrayó que el sultán de Brunei insistió en que se alojara en el hotel y le animó a utilizar la piscina.

El presidente Donald Trump ha negado haber sido autor de una carta que apareció en un álbum para el 50 cumpleaños de Epstein en 2003, e incluso ha demandado al Wall Street Journal por su informe sobre el asunto.

Bill Clinton, cuyo nombre también aparece en una de esas cartas, reconoció haberla escrito aunque le restó importancia.

Clinton trasladó al panel que, a pesar de su nota, no consideraba a Epstein un “amigo” y que había escrito “cientos y cientos” de saludos de cumpleaños a personas a lo largo de los años.

Cuando se le preguntó a Clinton si conocía las “actividades inapropiadas” de Epstein al momento de escribir la nota, respondió: “Rotundamente no. No sabía nada al respecto”.

La representante republicana Nancy Mace incitó repetidamente a Hillary Clinton a compartir sus reacciones a las fotos que mostraban a Bill Clinton con mujeres y con Epstein.

La última etapa de la presidencia de Clinton se vio truncada por su infidelidad matrimonial.

Hillary Clinton se negó a opinar sobre las fotos que había visto. Reiteró que no compartiría tales “opiniones” y que estaba allí para testificar sobre asuntos específicos.

Cuando Mace insistió, Clinton sugirió que estaba empleando “insinuaciones”, pero la republicana de Carolina del Sur manifestó que estaba haciendo preguntas “en blanco y negro”.

Finalmente, cuando Mace le preguntó si Clinton hizo algo para investigar las interacciones de su marido con Epstein después de enterarse de las acusaciones en su contra, Clinton respondió.

“No encuentro que ninguna de sus preguntas sea relevante para la investigación”, señaló.

Aproximadamente una hora y 20 minutos después de su declaración, Hillary Clinton se enfureció porque una congresista republicana había publicado una foto de su declaración, lo cual va en contra de las reglas de la Cámara de Representantes.

La representante republicana Lauren Boebert de Colorado compartió la imagen con el influencer conservador Benny Johnson.

“Ya me cansé de esto”, reaccionó Clinton. “Si ustedes hacen eso, me cansé. Pueden acusarme de desacato desde ahora hasta el fin del mundo. Esta es la manera en que ustedes normalmente se comportan”.

“Oh, por el amor de Dios”, añadió Clinton exasperada.

Boebert finalmente afirmó que retiraría la foto. (Públicamente, la congresista no se ha disculpado).

Los demócratas afirmaron que esto era una violación de las reglas de la Cámara y la declaración se suspendió mientras las dos partes negociaban cómo seguir adelante.

Los Clinton habían dicho repetidamente que querían realizar su declaraciones de manera pública.

“Confesaré que tenía algunas preocupaciones sobre si la mayoría de la comisión me trataría de manera justa y… transmitiría de manera justa lo que dije y lo que hice y cómo lucí y cómo respondí”, declaró Hillary Clinton en un momento, añadiendo que si la audiencia hubiera sido pública la foto no habría sido un problema.

Bill Clinton declaró a la comisión que no recordaba haberse reunido nunca con Epstein en la Casa Blanca cuando era presidente.

Un abogado del lado demócrata de la comisión informó a Clinton que sus registros indican que Epstein visitó la Casa Blanca 17 veces entre 1993 y 1995, años en que era presidente.

Clinton afirmó que, si bien ya ha visto una fotografía de una recepción de la Asociación Histórica de la Casa Blanca, no recuerda haber visto a Epstein en ese evento. En cuanto a las otras 16 visitas registradas de Epstein a la Casa Blanca, Clinton afirmó: “No creo haberme reunido con el financiero”.

“No sé a quién vio”, añadió Clinton.

Cuando Mace le preguntó a Hillary Clinton cómo conoció a Howard Lutnick a principios de la década de 2000, la declaración se acaloró.

En ese momento, Lutnick, cuyos vínculos con Epstein salieron a la luz mientras ahora se desempeñaba como secretario de Comercio de Trump, dirigía una empresa de la ciudad de Nueva York que fue devastada por el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001.

Cuando Clinton empezó a responder cómo conocía a Lutnick, Mace la interrumpió. Una voz no identificada le indicó a Mace que dejara que Clinton terminara.

“Usted hizo la pregunta. Voy a responderla”, manifestó Clinton, aparentemente alzando la voz.

Mace respondió: “Soy una sobreviviente que intenta ayudar a otros sobrevivientes”, y agregó que el panel había esperado seis meses para escuchar el testimonio de Clinton.

Clinton, que era senadora de Nueva York en el momento de los ataques, golpeó la mesa mientras respondía: “Estaba cuidando a las personas que perdieron 3.000 vidas en el World Trade Center”.

Mace acusó a Clinton de ser “desafiante e indignada” en sus respuestas.

La legisladora republicana cuestionaba si Clinton alguna vez intentó solicitar dinero directamente a Epstein. Señaló que tenía un correo electrónico de Lutnick invitando a Epstein y a su equipo a un “evento íntimo” en nombre de Clinton en sus oficinas de la ciudad de Nueva York.

Pero Clinton respondió que no sabía nada al respecto.

En un intercambio particularmente extraño, Boebert le preguntó a Hillary Clinton si había revisado algún correo electrónico en los archivos de Epstein relacionado con la teoría de la conspiración “Pizzagate” de la temporada electoral de 2016.

Pizzagate fue una infundada teoría conspirativa en línea que se difundió ampliamente hace una década. Afirmaba que una camarilla de pedófilos dirigía el Gobierno y sacrificaba a niños. Un seguidor finalmente apareció en el restaurante mencionado en la teoría conspirativa y disparó un arma.

Algunos teóricos en línea han argumentado que los archivos de Epstein contienen referencias codificadas al Pizzagate. Al intentar aclarar la cuestión, el abogado de Clinton lo calificó de “extraño”.

“Puedes caracterizarlo como quieras”, le manifestó Boebert.

Cuando el otro abogado de Clinton volvió a aclarar la cuestión, la exsecretaria de Estado esbozó una sonrisa irónica.

“El Pizzagate fue un invento total”, indicó Clinton finalmente. “Fue una acusación escandalosa que terminó perjudicando a varias personas y que provocó que un joven perturbado apareciera con su rifle de asalto y disparara en una pizzería local. No puedo creer que siquiera lo menciones”.

“Hay conexiones con el lenguaje”, respondió Boebert.

“Bueno, la gente de QAnon cree que sí las hay”, replicó Clinton.

Después de un largo intercambio, Clinton reflexionó: “Esperaba muchas preguntas interesantes hoy, pero Pizzagate no estaba en mi lista”.

Bill Clinton le contó a la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes que recordaba haber sostenido una conversación a principios de la década de 2000 con Trump en la que este describió haber tenido un enfrentamiento con Epstein por una disputa de tierras.

Clinton dijo a los legisladores que en 2002 o 2003 asistió a un torneo de golf benéfico en Nueva York y que recuerda que Trump le dijo: “Pasamos buenos momentos a lo largo de los años, pero nos distanciamos, todo por un negocio inmobiliario”.

“Él dijo: ‘Lamento que esto haya sucedido’”, añadió Clinton.

Al preguntársele si Trump en ese momento había hablado de los “buenos momentos” que pasó con Epstein, Clinton respondió que no. Clinton también afirmó que no interpretó esos comentarios específicos en ese momento, afirmando: “No le di ningún toque sexual”.

La descripción de Clinton de la breve conversación con Trump de hace años se produjo cuando el lado demócrata de la Comisión le preguntó si cree que el presidente también debería ser destituido.

“Eso lo tienen que decidir ustedes”, contestó Clinton.

Luego señaló: “El presidente, nunca —esto fue hace 27 años— me dijo nada que me hiciera pensar que estaba involucrado en algo indebido con respecto a Epstein. Simplemente no lo hizo”.

Los legisladores republicanos han señalado estos comentarios para sugerir que Trump está libre de irregularidades relacionadas con Epstein.

Bill Clinton dijo durante su declaración que recibió un “masaje de espalda” de una mujer durante un viaje a África en 2002.

“Ya vieron las fotos. Una vez, mientras estaba sentado, me dieron un masaje en la espalda y en el cuello”, declaró Clinton.

Clinton mencionó el nombre de la persona que creía que le dio el masaje de espalda, pero agregó sobre la identidad de esa persona: “Pero no estoy seguro”.

Clinton también afirmó que no tenía conocimiento de la presencia de niñas menores de edad en ese viaje.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.