Así fue como James Talarico logró la victoria en las primarias de Texas

Por Eric Bradner, Jeff Zeleny y Arlette Saenz, CNN

La propuesta de James Talarico de impulsar una amplia “política del amor” está renovando la confianza de los demócratas en que este podría ser el año en que finalmente den la vuelta a Texas.

Nacido en 1989, un año después de que Texas enviara a su último demócrata al Senado de Estados Unidos, Talarico cree que hay un mayor interés por su mensaje de populismo económico —y de políticas basadas en el amor en lugar del odio— en un clima político que suele recompensar a las voces más fuertes de ambos partidos.

“La resistencia empieza aquí mismo, negándonos a reflejar el odio, la violencia y la deshumanización que nos rodean”, dijo Talarico en su mensaje final a los votantes. “Un poco de esperanza es algo peligroso”.

El representante estatal de 36 años y aspirante a ministro presbiteriano ganó una reñida primaria al Senado frente a la representante republicana Jasmine Crockett, una figura combativa cuya estrategia para noviembre se centraba en movilizar a votantes poco frecuentes pero inclinados hacia el partido demócrata, en lugar de atraer a independientes y republicanos moderados. Muchos republicanos a nivel nacional que buscaban fortalecer al senador John Cornyn consideraron que Talarico era el rival más fuerte entre los dos adversarios.

Mientras los demócratas nacionales buscan orientación o una guía tras la primera gran primaria de la temporada de elecciones intermedias, Talarico sostiene que el partido debe confrontar al presidente Donald Trump, pero sin dejarse consumir por él. Esa premisa podría ponerse a prueba dependiendo de si Trump interviene en la segunda vuelta de las elecciones republicanas para impulsar a Cornyn o al fiscal general de Texas, Ken Paxton.

“La razón por la que la política apesta no es un solo político, es el sistema en sí mismo”, dijo Talarico en una entrevista antes de su victoria. “Si nos enfocamos solo en personalidades e intentamos sacar a individuos del sistema, pasaremos por alto el problema subyacente”.

El camino de Talarico hacia la victoria se construyó sobre el apoyo inquebrantable y quizás poco probable de votantes como Ben Allen, quien acudió a ver al candidato en Tyler, una ciudad del este de Texas, en los últimos días de la contienda.

Allen, de 48 años, comentó que durante años no votó con frecuencia porque creía que la mayoría de los políticos eran iguales. Pero dijo que se sintió atraído por Talarico por su mensaje y por la manera en que se conduce.

Cuando le preguntaron qué era lo que más le gustaba de Talarico, Allen no se detuvo a reflexionar y respondió de inmediato: “Autenticidad”.

“Por primera vez, se siente que tenemos un candidato orgánico, alguien que cuando dice lo que dice, le crees”, afirmó Allen. “No está echando puro cuento. Es auténtico”.

La figura de Talarico ha ido en ascenso desde su aparición el año pasado en “The Joe Rogan Experience”, cuando uno de los podcasters más populares del país —y respaldado por Donald Trump— le dijo: “¡Necesitas postularte a la presidencia!”

Tras hacer una pausa para reírse, Rogan dejó claro que su admiración era sincera: “Necesitamos a alguien que sea realmente una buena persona”.

Exmaestro de escuela pública, Talarico se convirtió en el miembro más joven de la Cámara de Representantes de Texas tras ganar una elección especial en 2018. Actualmente está en pausa de sus estudios en el seminario, al que ingresó mientras servía en la Legislatura para seguir los pasos de su abuelo, ministro presbiteriano.

Lo que le valió a James Talarico una invitación al programa de Rogan fueron sus intervenciones virales en el pleno de la Cámara de Representantes de Texas, incluido un discurso en el que arremetió contra una medida que exigía exhibir los Diez Mandamientos en las aulas del estado, en el que dijo: “En lugar de presentar un proyecto de ley que alimente al hambriento, vista a los desnudos y cure a los enfermos, estamos obligando a la gente a colocar un cartel”.

En una entrevista, Talarico reconoció que su tono más conciliador podría parecer ingenuo para algunos estadounidenses que sienten una urgencia feroz de enfrentar al Gobierno de Donald Trump.

Cuando se le preguntó si creía que los votantes buscaban más a un sanador que a un luchador, tuvo una respuesta preparada.

“Creo que la mejor manera de luchar es unirse”, dijo Talarico a CNN durante una parada la semana pasada en College Station. “Y sé cómo hacer ambas cosas”.

Durante un tiempo, algunos demócratas de Texas soñaron con evitar por completo una reñida batalla en las primarias.

La entrada de Ken Paxton en las primarias republicanas puso ante los demócratas más ambiciosos la perspectiva de una campaña al Senado contra una figura querida por los conservadores, pero que incluso muchos republicanos temían que pudiera alienar a los moderados e independientes. Paxton fue sometido a un juicio político por la Cámara de Representantes del estado controlada por republicanos por presuntas acusaciones de corrupción, y actualmente atraviesa un proceso de divorcio luego de que su esposa, una senadora estatal, lo acusara de infidelidad.

Cuatro posibles candidatos demócratas —Talarico, el exrepresentante federal Beto O’Rourke, el exrepresentante federal Joaquín Castro y el exrepresentante federal Colin Allred, que había perdido las elecciones al Senado de 2024 por 8,4 puntos porcentuales — se reunieron por Zoom la primavera pasada para analizar la posibilidad de presentar una boleta unificada con aspirantes viables para todos los cargos estatales en disputa en noviembre, en lugar de presentarse todos a las mismas elecciones al Senado. O’Rourke, cuya derrota por 2,6 puntos en 2018 fue lo más cerca que los demócratas de Texas habían estado de ganar unas elecciones al Senado en una generación, argumentó que una candidatura demócrata más fuerte en otras elecciones ocho años antes podría haberle dado la victoria.

Pero la carrera por el Senado resultó ser mucho más atractiva. Los demócratas consideraban que Paxton era vulnerable, y Greg Abbott, quien derrotó con amplitud a O’Rourke en 2022, llegó a 2026 con una enorme ventaja financiera en su intento por conseguir un cuarto mandato como gobernador.

“En un escenario ideal, si diseñaras las mayores posibilidades de ganar, lo harías asegurándote de tener candidatos fuertes y bien financiados en cada una de esas contiendas”, dijo Castro en el Texas Tribune Festival en noviembre. “Esa era mi esperanza, que tuviéramos una boleta completa, y no lo logramos del todo”.

Allred fue el primer demócrata en lanzar su campaña al Senado en julio. Talarico se sumó a la carrera en septiembre.

Pero las primarias dieron un giro drástico en diciembre, cuando el mismo día Jasmine Crockett entró en la contienda y Colin Allred se retiró, optando por postularse nuevamente para su antiguo escaño en la Cámara de Representantes. (Allred llevaba ventaja sobre su sucesora, la representante Julie Johnson, pero al no alcanzar la mayoría de los votos, la contienda se definirá en una segunda vuelta).

Crockett, quien buscó el consejo de la exvicepresidenta Kamala Harris antes de lanzar su campaña, entró a la carrera con el beneficio de un alto nivel de reconocimiento de nombre que había cultivado durante años de encendidos enfrentamientos con el partido republicano.

“La gente puede arriesgarse con alguien que dice que va a luchar, o puede optar por una luchadora comprobada”, dijo Crockett el mes pasado durante un desayuno con líderes religiosos.

Crockett, de 44 años, inició su carrera jurídica como defensora pública antes de abrir su propio bufete de abogados, donde llevó casos de lesiones personales y derechos civiles, incluida la representación de manifestantes de Black Lives Matter que fueron arrestados.

Fue elegida a la Cámara de Representantes de Texas en 2020 y, dos años después, ganó un escaño en la Cámara de Representantes de EE.UU. que había estado en manos de la excongresista Eddie Bernice Johnson, quien se retiró y respaldó a Crockett.

En el Capitolio, Jasmine Crockett rápidamente se ganó una reputación y un seguimiento entre demócratas en todo el país por sus comentarios directos y mordaces.

En una audiencia de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes celebrada en mayo de 2024, protagonizó un enfrentamiento con la entonces representante republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greene, quien le dijo que “tus pestañas postizas están estropeando lo que estás leyendo”.

Los demócratas respondieron de inmediato que se trataba de un ataque personal, contrario a las reglas del panel. Crockett entonces se dirigió al presidente de la Comisión, el representante de Kentucky James Comer, y le preguntó: “Si alguien en esta Comisión empieza a hablar del cabello rubio decolorado y cuerpo mal construido de alguien, eso no sería incurrir en ataques personales, ¿correcto?”.

Trump se ha referido repetidamente a Crockett como de “bajo coeficiente intelectual”. Y en entrevistas y redes sociales, ella tampoco se ha contenido.

Ha llamado a Trump “el Hombre Mango Maníaco y Malvado”, “un tonto que evadió el servicio militar” y “la marioneta de Putin”.

En la Convención Nacional Demócrata de 2024, Crockett tuvo una oportunidad destacada para defender la fórmula del partido: un discurso en la primera noche del evento.

Allí relató cómo Kamala Harris “le secó las lágrimas y la escuchó” cuando enfrentaba dificultades al inicio de su carrera en el Congreso.

Casi dos años después, Harris le devolvió el favor grabando una llamada automática en la que decía que Crockett “tiene la experiencia y el historial necesarios para hacer rendir cuentas a Donald Trump y a sus amigos multimillonarios”.

El historial de momentos grandilocuentes de Crockett suscitó dudas sobre su capacidad para ganar unas elecciones generales en el profundamente conservador estado de Texas.

Describió esos ataques como un “silbato para perros” y como una forma de “menospreciar a una mujer negra”.

“Durante los últimos 30 años lo hemos intentado de la manera tradicional y no ha funcionado. Y la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez”, dijo Jasmine Crockett a CNN tras un evento en Conroe, Texas. “En este momento, no hay nada tradicional en la forma en que está funcionando nuestro Gobierno, así que creo que la gente está buscando algo diferente”.

Rachel Walker, simpatizante de Crockett en Conroe, dijo antes de la noche de la primaria que creía que la congresista tenía más posibilidades que James Talarico de ganar en noviembre, al argumentar que puede atraer a nuevos votantes, incluidos jóvenes.

“Si estamos tratando de motivar a la gente a salir a votar, creo que necesitamos una candidata que tenga estos valores y que sea audaz de esta manera”, dijo Walker. “Seguimos postulando el mismo tipo de candidato una y otra vez y esperando buenos resultados aquí en Texas, y simplemente no está funcionando”.

April Inman, otra simpatizante de Crockett en Spring, reconoció que podría ser “difícil” que la congresista gane en noviembre, y señaló que enfrenta dinámicas similares a las de otras mujeres que han aspirado a cargos más altos.

“Va a ser difícil porque en Estados Unidos, no estamos preparados para las mujeres fuertes. Quiero decir, eso quedó claro cuando Hillary Clinton se presentó a la presidencia. Quedó claro cuando Kamala Harris se postuló”, dijo. “Pero tenemos que seguir en la lucha y continuar avanzando”.

Un momento clave en la breve contienda cara a cara se produjo a inicios de febrero, cuando la creadora de contenido político Morgan Thompson publicó un video en TikTok en el que alegaba que Talarico le había dicho en enero que se había inscrito para competir contra “un hombre negro mediocre” (Colin Allred), en lugar de “una mujer negra formidable e inteligente” (Crockett).

Talarico negó esa acusación y dijo que había calificado la campaña de Allred como mediocre, no a Allred en sí.

Allred respondió con un video en el que respaldó a Jasmine Crockett y afirmó: “Estamos cansados de que se use el elogio hacia las mujeres negras para enmascarar críticas hacia los hombres negros. Eso no es bueno para nuestra comunidad”.

Allred también criticó a Talarico por invocar regularmente su fe en la campaña electoral.

“No estás salvando la religión para el Partido Demócrata ni para la izquierda. Para eso ya tenemos al senador reverendo doctor Raphael Warnock”, dijo Allred, en referencia al senador por Georgia. “No te necesitamos. No estás diciendo nada único”.

La repercusión fue notable, se propagó por redes sociales y dominó la cobertura de la contienda apenas días antes del inicio de la votación anticipada el 17 de febrero.

Poco después, Talarico llamó la atención en todo el país cuando el presentador del programa nocturno de la CBS Stephen Colbert dijo que había grabado una entrevista con Talarico, pero que los abogados de CBS habían intervenido antes de que pudiera emitirse en televisión, lo que suscitó preocupaciones sobre la igualdad de tiempo de emisión para otros demócratas que se presentaban a las primarias.

En su lugar, Colbert publicó la entrevista en YouTube, donde desde entonces ha obtenido 9 millones de visitas, una audiencia mucho mayor que la que tiene el programa de televisión de Colbert. También se ha difundido por otras redes sociales.

“Esta es la entrevista que Donald Trump no quería que vieran”, presumió Talarico en redes sociales al publicar un fragmento de la entrevista.

Su campaña aseguró que recaudó más de US$ 2,5 millones en las 24 horas posteriores a la polémica.

La base de apoyo de Jasmine Crockett estaba en el condado de Dallas, el segundo más poblado del estado y hogar de una numerosa población negra.

Un cambio en las reglas de votación este año dejó a algunos votantes del condado sin claridad sobre dónde debían emitir su voto el martes. Un juez ordenó que los centros de votación permanecieran abiertos dos horas adicionales, pero la Corte Suprema de Texas bloqueó temporalmente esa orden.

“Puedo decirles ahora que hubo personas que fueron privadas de su derecho al voto”, dijo Crockett en su fiesta celebrada la noche de las elecciones.

La difícil situación en el condado de Dallas también puso de manifiesto las diferencias en la organización entre las dos campañas demócratas. La campaña de Talarico está muy bien organizada. Fuera de sus eventos, los voluntarios registran a los asistentes haciéndoles escanear códigos QR para ayudar a la campaña a recopilar sus datos personales.

Crockett, en cambio, operó con un equipo de campaña reducido. Organizaciones de base como el Texas Organizing Project ayudaron con algunas iniciativas destinadas a movilizar a los votantes afroamericanos y latinos.

Un estratega demócrata de Texas que no está alineado con ninguna de las campañas al Senado dijo que la confusión de esta noche en el condado de Dallas debería haber sido prevista por la campaña de Crockett.

“Deberían haberse centrado como un láser en la participación de sus votantes, en las nuevas leyes que entraron en vigor, haciendo una agresiva campaña de divulgación entre los votantes en DFW (su bastión) sobre dónde votar y cuándo la página web (del secretario de Estado) no mostraba información precisa desde hacía un mes, denunciándolo”, dijo el estratega a CNN.

Para Talarico, el reto de unificar a los demócratas sigue vigente, pero la tarea parece haberse simplificado mucho incluso antes del amanecer del miércoles, cuando recibió una llamada de Crockett para reconocer su derrota. Ella se puso en contacto con él antes de volar de regreso a Washington para una audiencia en el Congreso.

“Esta mañana llamé a James y le felicité por convertirse en el candidato al Senado”, declaró Crockett en un comunicado. “Texas está listo para volverse azul y debemos permanecer unidos porque esto es más importante que cualquier persona”.

Añadió: “Con las primarias ya atrás, los demócratas debemos unirnos en torno a nuestros candidatos y ganar. Me comprometo a hacer mi parte y seguiré trabajando para elegir a los demócratas en todas las elecciones”.

Mientras tanto, Talarico deberá unificar al partido demócrata tras unas primarias que se dividieron en parte por motivos raciales, con votantes afroamericanos apoyando mayoritariamente a Jasmine Crockett. Entre algunos de los principales simpatizantes de Crockett, especialmente en redes sociales, abundan los reproches y las promesas de que no respaldarán a Talarico.

Pero también hay buenas noticias para él. La participación demócrata en las primarias de Texas del martes alcanzó niveles récord, ya que más votantes participaron en las primarias del partido que en las republicanas.

Ahora la atención se centra en la segunda vuelta republicana, en la que John Cornyn y Ken Paxton se enfrentarán el 26 de mayo. Cornyn pasó rápidamente al ataque contra Paxton, no contra Talarico la noche del martes, al decir en un acto de campaña que “el carácter está en la boleta”.

“Me niego a permitir que un candidato defectuoso, egocéntrico y descarado como Ken Paxton arriesgue todo lo que hemos trabajado tan duro por construir durante tantos años”, dijo Cornyn.

También afirmó que existe un “alto riesgo” de que Paxton pierda en noviembre, citando encuestas públicas, y señaló que Paxton “sería un peso muerto” en la boleta para el partido republicano.

Paxton reconoció que Cornyn cuenta con un respaldo financiero mucho más sólido. Sin embargo, destacó que el senador en funciones obtuvo menos del 50 % de los votos. Dijo a sus seguidores que esta segunda vuelta se desarrollará de manera similar a la contienda por el Senado en 2012, cuando el entonces vicegobernador David Dewhurst superó a Ted Cruz en la primera ronda, pero luego Cruz derrotó ampliamente a Dewhurst en la segunda vuelta republicana.

“Esta noche, el cambio estaba en la boleta, y el cambio ganó”, dijo Paxton. “Los texanos quieren un nuevo liderazgo. Quieren a alguien con un historial comprobado de lucha y victorias para ellos”.

El representante federal Greg Casar, simpatizante de Talarico, reconoció que la primaria demócrata fue “difícil”, pero dijo a CNN que cree que el partido se unificará rápidamente.

“Vas a tener una primaria complicada cuando parece que la persona que nominemos realmente tiene una muy buena oportunidad de… ganar la carrera por el Senado de EE.UU.”, dijo Casar.

Añadió: “Creo que los votantes están entusiasmados por ganar en noviembre porque sabemos que realmente tenemos la oportunidad de voltear el estado este año”.

