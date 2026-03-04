Delcy Rodríguez recibe al secretario del Interior de EE.UU. y reitera que Venezuela “está a disposición” para cooperar

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este miércoles con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, con quien habló de una agenda bilateral en sectores como la energía y a quien reiteró que su gobierno “está a la disposición” para cooperar con Estados Unidos.

Rodríguez recibió a Burgum en el Palacio de Miraflores. En el encuentro privado también participaron altos funcionarios de ambos países, como la encargada de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, y el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, según informó Caracas en un comunicado.

Después de la reunión, Rodríguez y Burgum dieron un mensaje a los medios en el que destacaron los contactos que sus gobiernos han tenido en los últimos dos meses, luego del operativo militar estadounidense para capturar al derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien EE.UU. acusa de narcoterrorismo, narcotráfico y manejo de armas. Maduro rechaza los cargos y espera una nueva audiencia judicial este mes.

Al inicio de su intervención, Rodríguez agradeció una publicación que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo momentos antes en su plataforma Truth Social. En ella, Trump señaló que la presidenta encargada “está haciendo un gran trabajo” al frente de Venezuela y destacó que el petróleo venezolano “está comenzando a fluir” hacia EE.UU.

“Quiero igualmente agradecer al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que en medio de nuestra reunión escribió un post saludando lo que es esta agenda de trabajo entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Como habíamos mencionado y resaltado, el gobierno de Venezuela está a la disposición para, a través de los canales de cooperación, abordar agendas concretas que beneficien tanto al pueblo de los Estados Unidos como al pueblo de Venezuela”, dijo Rodríguez.

La mandataria interina también habló de la reforma a la ley minera que propondrá a la Asamblea Nacional. Rodríguez aseguró que el objetivo de esta propuesta es fomentar la inversión, por lo que pidió a los legisladores que la aprueben con rapidez.

“Queremos pedir la colaboración de todos los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional para actuar con celeridad. Que nosotros podamos presentar al pueblo de Venezuela, a los sectores empresariales nacionales e internacionales, las oportunidades de inversión y desarrollo en el área de la minería”, dijo.

Burgum, por su parte, resaltó la disposición que Estados Unidos ha encontrado en el actual gobierno de Venezuela.

“Las oportunidades que existen para una colaboración y una sinergia entre los dos grandes países no tienen límites”, dijo Burgum, quien llegó a Venezuela este miércoles para realizar una visita de dos días.

Burgum se suma a la lista de altos funcionarios de Estados Unidos que han visitado Venezuela desde la captura de Maduro. Antes lo hicieron el secretario de Energía, Chris Wright, y el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, quienes hablaron con Rodríguez y otras autoridades venezolanas sobre cooperación energética y en materia de seguridad regional, respectivamente.

