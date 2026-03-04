La justificación para atacar a Irán ya era un desastre. Trump solo empeoró las cosas

Por Aaron Blake, CNN

Las justificaciones esgrimidas por la administración Trump para ir a la guerra con Irán ya eran un embrollo confuso y contradictorio.

Pero el martes, Trump empeoró aún más el asunto y echó por tierra la confusa explicación que dio la administración el lunes.

Apenas un día después de que el Secretario de Estado Marco Rubio afirmara que Irán representaba una amenaza latente —porque respondería a ataques inminentes de Israel atacando a las fuerzas estadounidenses—, Trump ofreció una explicación completamente diferente: que Irán iba a lanzar ataques preventivos contra Estados Unidos por su cuenta.

“Mi opinión era que iban a atacar primero”, declaró el presidente.

Y con esto, el fallido despliegue del caso de la administración Trump a favor de la guerra entra en otro capítulo.

Rubio ya había llamado la atención de muchos con sus afirmaciones el lunes.

“Sabíamos que habría una acción israelí”, defendió Rubio. “Sabíamos que eso precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses, y sabíamos que si no los perseguíamos preventivamente antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas”.

Esto fue problemático por un par de razones.

Para empezar, difería de las explicaciones que se habían ofrecido días antes del inicio de la guerra sobre por qué Irán representaba una amenaza inminente.

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, quien lideraba las negociaciones con Teherán, afirmó inicialmente que Irán estaba “probablemente a una semana” de tener material para fabricar bombas nucleares.

Posteriormente, Trump, en su discurso sobre el Estado de la Unión la semana pasada, afirmó que Irán “pronto” tendría la capacidad de atacar a Estados Unidos con un misil balístico intercontinental (ICBM).

Pero esas afirmaciones no concuerdan ni con la inteligencia estadounidense ni con las afirmaciones anteriores de la administración de haber “destruido” el programa nuclear de Irán hace apenas ocho meses.

Además, la explicación de Rubio dio la impresión de que Israel era el que movía la cola, es decir, que las decisiones de Estados Unidos sobre ir a la guerra estaban dictadas por un aliado.

El martes, la administración Trump intentó disipar esa idea, afirmando que la explicación de Rubio no se centraba en por qué Estados Unidos fue a la guerra, punto, sino en por qué lo hizo cuando lo hizo.

Pero Trump ahora ha criticado esa narrativa, distorsionando una vez más el mensaje de su administración. Cuando se le preguntó el martes si Israel lo había obligado, afirmó que era Irán quien estaba a punto de atacar.

“En mi opinión, atacarían primero”, manifestó Trump sobre Irán. “Iban a atacar si no lo hacíamos. Iban a atacar primero. Estaba convencido de ello”.

Añadió: “Y, dado el desarrollo de la negociación, creo que iban a atacar primero, y yo no quería que eso sucediera. Así que, en todo caso, podría haber forzado la mano de Israel”.

Trump luego pareció señalar posibles desacuerdos dentro de su administración sobre el tema.

“Pensábamos, y yo quizás más que la mayoría —podría preguntarle a Marco—, pero pensé que íbamos a tener una situación en la que nos atacarían”, insistió Trump. “Se estaban preparando para atacar a Israel. Se estaban preparando para atacar a otros. Lo están viendo ahora mismo… Así que creo que tenía razón”.

Poco después, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, intervino en las redes sociales y escribió que la explicación de Trump era “100 % correcta”.

Tras las declaraciones de Trump, Rubio negó el martes por la tarde haber atribuido parte alguna de la justificación a seguir a Israel. En cambio, apoyó la última explicación del presidente.

“En resumen: el presidente determinó que no nos atacarían primero. Así de simple, muchachos. No vamos a poner en peligro a las tropas estadounidenses”, declaró Rubio a los periodistas en el Capitolio.

Es difícil exagerar cuánto esto contradice la versión de Rubio de los hechos y abre una nueva caja de Pandora.

La idea de que Irán estaba a punto de atacar a Estados Unidos sería la justificación más sencilla y clara, si se corroborara. Pero, notablemente, esa no es la justificación que Rubio —ni nadie más— ofreció, al menos no antes del martes.

En cambio, Rubio presentó una teoría mucho más compleja y arriesgada, según la cual la acción inminente de Israel, por extensión, también implicaba la inminencia de los ataques iraníes contra Estados Unidos. Es discutible si esa justificación era suficiente, pero al menos era lógicamente plausible.

Pero también corría el riesgo de solidificar una narrativa muy poco propia de Trump: una en la que él no era el líder sino que estaba siendo guiado o incluso coaccionado a entrar en una guerra por Israel.

Esa era una narrativa que ya había suscitado inquietud en ciertos círculos (véase el programa de Megyn Kelly del lunes). Y ya hemos visto a Trump intentar atribuirse la muerte del líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, mientras su administración ha intentado enfatizar que parte de la misión fue llevada a cabo por Israel.

Si bien no es exactamente una sorpresa que Trump haya corregido en exceso, ha creado un conjunto completamente nuevo de problemas.

La pregunta ahora será qué información de inteligencia respalda la afirmación de Trump. De no existir, se plantea la posibilidad de que Estados Unidos haya entrado en guerra básicamente por una premonición de Trump.

Y ahora la administración está en al menos su cuarta explicación diferente de por qué Irán representó una amenaza inminente en menos de 10 días, incluidas las dos versiones más recientes que se contradicen directamente entre sí.

Trump no es ajeno a lanzar ideas al aire para ver cuál queda. Pero es algo completamente distinto hacerlo con un tema tan serio como la justificación de la guerra, especialmente cuando han muerto militares estadounidenses.

