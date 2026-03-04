Las acciones estadounidenses suben y los mercados asiáticos se sacuden ante la intensificación del conflicto en Medio Oriente

Por John Towfighi, CNN

Este miércoles, los precios del petróleo detuvieron su reciente alza, impulsando un repunte en las acciones europeas y estadounidenses, ya que los inversores esperan que las perturbaciones a largo plazo en los mercados energéticos sean limitadas mientras siguen de cerca la evolución de los acontecimientos en Medio Oriente.

Los inversores globales están asimilando las turbulencias del mercado provocadas por la guerra de Estados Unidos con Irán y el posterior conflicto en la región. Las acciones asiáticas se desplomaron este miércoles, mientras que las europeas y estadounidenses se estabilizaron tras dos días de intensa volatilidad.

Corea del Sur y Japón dependen de las importaciones de gas natural licuado de Medio Oriente, lo que deja a sus economías y mercados particularmente expuestos ante las actuales turbulencias.

El índice de referencia Kospi de Corea del Sur se desplomó un 12 %. El índice había caído un 7,24 % el martes, situándolo al borde de un mercado bajista técnico.

A pesar de la caída, el Kospi aún acumula una suba de casi 21 % este año. El mercado bursátil de Corea del Sur registró un excelente rendimiento en 2025, con un alza del 76 % gracias al entusiasmo por la inteligencia artificial y los fabricantes de chips.

“El hecho de que estos países dependan casi por completo del GNL para su suministro de gas natural los hace especialmente vulnerables a la actual interrupción del suministro desde Medio Oriente”, afirmaron analistas de Capital Economics en una nota.

Las acciones estadounidenses y europeas repuntaron y los precios del petróleo se moderaron después de que The New York Times informara que Irán se puso en contacto indirectamente con Estados Unidos para negociar la finalización del conflicto.

Por otra parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó este miércoles a CNBC que la Armada de Estados Unidos está dispuesta a proporcionar un paso seguro a través del estrecho de Ormuz para los petroleros “cuando sea apropiado y necesario”, lo que refuerza las declaraciones del presidente Donald Trump del martes que contribuyeron a la moderación de los precios del petróleo.

“Aún existen riesgos reales para los inversores, dado que el mercado bursátil está descontando el mejor escenario posible en este momento”, declaró Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co..

Diversificar e invertir en los mercados de Europa y Asia fue una estrategia popular durante el último año, con las acciones internacionales superando al S&P 500. Esta estrategia se ha puesto a prueba esta semana, ya que Asia, en particular, ha sido la más afectada por las dificultades del mercado bursátil. El Nikkei 225 de Japón ha bajado aproximadamente un 8 % esta semana y va camino de su peor semana desde marzo de 2020.

Los precios del petróleo se estabilizaron este miércoles, frenando un reciente aumento. El petróleo crudo estadounidense bajó un 0,3 %, hasta los US$ 74,32 por barril. El crudo Brent, la referencia internacional del petróleo, cayó un 0,2 %, hasta los US$ 81,25 por barril, rondando su nivel más alto desde enero de 2025.

La relativa calma en los precios del petróleo tras dos días de alzas ayudó a aliviar la presión sobre el mercado bursátil estadounidense. El Dow Jones ganó 330 puntos, un 0,68 %. El S&P 500 subió un 0,86 % y el Nasdaq, con un fuerte componente tecnológico, ganó un 1,4 %.

El Dow Jones y el S&P 500 han bajado menos del 0,5% cada uno esta semana y el Nasdaq se mantiene en positivo a pesar de la incertidumbre geopolítica. Un sólido informe publicado el miércoles sobre la economía de servicios de EE.UU. también impulsó las acciones.

Los precios de la gasolina subieron aproximadamente 9 centavos, hasta casi los US$ 3,20 por galón, según la AAA. Mientras tanto, los futuros de la gasolina estadounidense subieron ligeramente, ampliando las ganancias de esta semana a casi el 9 %.

Los futuros del gas natural estadounidense bajaron un 4,2 %, revirtiendo su tendencia tras subir un 3,2 % el martes. Los futuros del diésel estadounidense se mantuvieron estables, pero han subido casi un 23 % esta semana.

Los precios del gas natural y el diésel en Europa cayeron un 9 % y un 3 %, respectivamente, tranquilizándose tras dos días de fuertes subidas. Los futuros del gas natural y el diésel de la región siguen subiendo un 55% y un 30%, respectivamente, esta semana.

“La guerra en Medio Oriente continúa, pero los mercados se han estabilizado por el momento”, declaró John Canavan, analista principal de Oxford Economics, en una nota.

“Las promesas del presidente Trump de utilizar la Armada estadounidense para escoltar buques a través del Estrecho de Ormuz contribuyeron a estabilizar los precios de la energía, lo que ha permitido que otros mercados se estabilicen a la espera de nuevos acontecimientos”, añadió Canavan.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron ligeramente, extendiendo sus ganancias, ya que los inversores vendieron bonos y asimilaron el posible impacto inflacionario del aumento de los precios de la energía.

El rendimiento de los bonos a 10 años, que cayó al 3,96 % el domingo por la noche, cotiza al 4,08 %. Los rendimientos, que influyen en los costos de financiamiento en toda la economía, se mantienen relativamente bajos, con el rendimiento a 10 años justo en su nivel más alto en dos semanas. Sin embargo, este repentino aumento revela que los operadores están repentinamente nerviosos por la inflación.

El dólar estadounidense se debilitó frente a otras divisas principales, frenando un fuerte avance de dos días. El índice del dólar ha subido un 1,35 % esta semana, ya que el billete verde se ha beneficiado de la búsqueda de refugios seguros por parte de los inversores, así como del nerviosismo por la inflación que podría mantener a la Reserva Federal en suspenso, lo que respalda al dólar.

El oro subió un 0,9 %. El metal precioso ha bajado un 1,5 % esta semana a pesar de considerarse tradicionalmente un refugio seguro. El bitcoin se disparó más de un 7 % durante el último día, superando los US$ 71.000.

“Cualquier indicio de un pronto fin de la guerra, por supuesto, también ayuda a disipar las preocupaciones sobre una escasez prolongada de energía en el mercado mundial”, declaró Thierry Wizman, estratega global de divisas y tipos de interés de Macquarie Group, en una nota.

“Dejando a un lado las esperanzas, la posibilidad de un conflicto prolongado (es decir, de varios meses) que involucre a otros países sigue siendo un escenario potencial, al igual que la posibilidad de más ataques a la infraestructura civil y energética de los países del Golfo”, añadió Wizman.

