Muere a los 96 años la actriz Ana Luisa Peluffo, estrella del cine mexicano

La actriz Ana Luisa Peluffo, estrella de la época de oro del cine mexicano, falleció a los 96 años en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, según informó este miércoles su sobrina, Elena Ivonne, en un comunicado difundido en redes sociales

A Peluffo se le atribuye haber protagonizado el primer desnudo en el cine mexicano, en la película “La fuerza del deseo”, en 1955. La actriz fue una figura destacada en el género denominado de “cabareteras” en la década de 1950, que mostraba la vida de mujeres que trabajaban en locales nocturnos o caían en las redes de la prostitución.

“Falleció en paz, en su rancho en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, acompañada por sus seres queridos. Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo. Los servicios funerarios se realizaron de manera íntima y privada, en apego a su voluntad”, señaló el comunicado, sin precisar el día del fallecimiento y el motivo del deceso.

En su perfil en el sitio web imdb.com se registra que participó en 224 proyectos entre películas y programas de televisión, fijando su primer crédito en el largometraje “Orquídeas para mi esposa”, en 1954, aunque trabajó, sin que figurase su nombre, en “Tarzán y las sirenas” (1948), con Johnny Weissmuller.

Entre sus películas más conocidas están “El seductor” (1955), “La adúltera” (1956), junto con Silvia Pinal; “La ilegítima” (1956), “Besos prohibidos” (1956), la cinta italiana “Le schiave di Cartagine” (1956), “Camino del deseo” (1957) y “La mujer marcada” (1957), “La mujer y la bestia” (1959), “¡Yo sabía demasiado!” (1960) y “Cada quien su vida” (1960), que algunos consideran su mejor actuación.

El nombre de Peluffo aparece destacado en los carteles de estas películas, como estrella indiscutible de este cine con historias truculentas, en los que la actriz era por igual objeto del deseo, mujer maltrada y causante de la destrucción moral de muchos hombres.

Peluffo fue la reina de un género sensacionalista que, con el pasar de los años, ha sido reivindicado y hasta algunos títulos recibe el estatus de películas de culto. Su última actuación fue en la serie televisiva “El mariachi”, en 2014.

Además de los dramas, Peluffo también participó en comedias, como “Ama a tu prójimo” (1958), con Cantinflas; “Dos fantasmas y una muchacha” (1959) y “El fantasma de la opereta” (1960), ambas con Germán Valdés, alias Tin Tan.

En la televisión, la actriz participó en telenovelas de gran audiencia en México, entre ellas “Lazos de amor” (1995), “El privilegio de amar” (1998) y “Contra viento y marea” (2005).

Según la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Peluffo “tiene la carrera cinematográfica más larga de la historia en el cine mexicano”. La actriz obtuvo el premio de la Diosa de Plata por su rol en la película, “La venida del rey Olmos” (1974) luego lo recibió en 1996 como reconocimiento a su larga trayectoria.

