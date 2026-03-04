Muere un conductor que huyó de un control de la Patrulla Fronteriza en Texas y disparó a los agentes, según las autoridades

Por Elizabeth Wolfe, CNN

Un hombre murió el miércoles después de huir de un control de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. cerca de El Paso, Texas, y disparar a las fuerzas del orden, informó una portavoz de la oficina del sheriff local.

El hombre comenzó a disparar primero contra los agentes que realizaban inspecciones de vehículos en el control de Sierra Blanca, ubicado en un tramo remoto de la frontera entre EE.UU. y México, a unos 145 kilómetros al este de El Paso, indicó una portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Culberson.

Tras abrir fuego, el conductor se alejó a toda velocidad del control, lo que generó una persecución en vehículo y helicóptero por la Interestatal 10, según la portavoz.

La persecución terminó en el condado de Culberson cuando las fuerzas del orden realizaron una maniobra PIT, explicó. Cuando los agentes pidieron al conductor que saliera del vehículo, el hombre comenzó a disparar contra ellos, lo que llevó a uno de los agentes a disparar y matar al conductor, según la portavoz.

Agentes estatales de Texas, agentes de la Patrulla Fronteriza y miembros de la Oficina del Sheriff del Condado de Culberson participaron en la persecución. Se desconoce qué agencia realizó el disparo fatal.

El tiroteo se produce en medio de amenazas que, según el Departamento de Seguridad Nacional, han enfrentado los agentes encargados de hacer cumplir la ley migratoria durante la ofensiva inmigratoria del Gobierno de Trump, aunque no está claro si el aumento de la vigilancia influyó en el incidente del miércoles.

CNN solicitó información al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Seguridad Pública de Texas.

El lugar donde comenzó el tiroteo cuenta con un sistema de barreras para vehículos “único en su tipo”, instalado en enero. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), la barrera semiautónoma está diseñada para evitar que los vehículos huyan a gran velocidad del control.

Aunque el incidente ocurrió en el lado estadounidense del control, se desconoce si la nueva barrera estuvo involucrada.

