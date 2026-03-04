¿Por qué el Congreso de EE.UU. no declara la guerra a Irán?

Análisis por Zachary B. Wolf

Desde luego que se trata de una “guerra” cuando dos países atacan a un tercero, matan a su líder y tratan de destruir su ejército, como han hecho Estados Unidos e Israel con Irán.

Pero, en la extraña manera en que los líderes estadounidenses modernos danzan alrededor de la Constitución de EE.UU., los nombres se complican.

El Gobierno del presidente Trump sí quiere llamar al Pentágono el Departamento de Guerra, una referencia a la era de las guerras mundiales, cuando, según él y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, las fuerzas armadas de EE.UU. estaban más acostumbradas a ganar.

Pero no quieren pedir formalmente al Congreso que declare la guerra a Irán, como requiere el texto de la Constitución y como hicieron los presidentes Woodrow Wilson y Franklin Roosevelt tras años de debate interno y ataques directos contra estadounidenses.

Y los legisladores, en lugar de ejercer su propia autoridad, están listos para rechazar los intentos en el Senado el miércoles y en la Cámara de Representantes el jueves para exigir un debate y una votación para autorizar la guerra de Trump.

El discurso de Roosevelt sobre la “fecha que vivirá en la infamia”, dado menos de 24 horas después del ataque japonés a Pearl Harbor, fue su petición formal al Congreso de declarar la guerra.

“Pido que el Congreso declare que desde el ataque no provocado y cobarde de Japón el domingo 7 de diciembre de 1941, existe un estado de guerra entre Estados Unidos y el Imperio Japonés”, dijo Roosevelt. El Congreso accedió.

Woodrow Wilson pidió una declaración de guerra en un discurso al Congreso en 1917. Después de años de intentar mantener una especie de neutralidad, Wilson dijo que la guerra era inevitable tras la interceptación del telegrama Zimmermann, una comunicación cifrada interceptada en la que Alemania proponía una alianza con México contra EE.UU.

Trump informó al Congreso de su guerra contra Irán con un documento de dos páginas requerido por una ley de 1973. Anunció “acción militar” en interés de la “autodefensa colectiva”, aunque esta vez fue EE.UU. quien lanzó un ataque sorpresa.

Ese término, “autodefensa colectiva”, es importante porque aparece en el Artículo 51 de la Carta de la ONU como una excepción a la necesidad de que el Consejo de Seguridad de la ONU autorice la guerra.

Trump tuvo la oportunidad la semana pasada, durante su discurso del Estado de la Unión, de presentar un argumento más completo a favor de la guerra, pero apenas mencionó a Irán en el discurso. Sin embargo, sí se tomó el tiempo de reconocer el 250 aniversario de la fundación de la nación, a través de la Declaración de Independencia de 1776, que funcionó como una especie de declaración de guerra contra Gran Bretaña.

Así que el conflicto con Irán, que claramente es una guerra, técnicamente no será llamado guerra por el Gobierno de EE.UU. No es diferente al hecho de que el “Departamento de Guerra” sea el título “secundario” de lo que aún se llama técnicamente el Departamento de Defensa, nombre dado por el Congreso.

Ha habido 11 guerras declaradas en la historia de EE.UU., y ninguna desde la Segunda Guerra Mundial, aunque EE.UU. ha estado involucrado en guerras sangrientas en Corea, Vietnam, Iraq y Afganistán, entre otros lugares en los años posteriores.

El presidente Harry Truman no pidió permiso para involucrarse en la Guerra de Corea a gran escala, que su administración llamó una “acción policial internacional”. El Congreso no puso objeciones, y de hecho amplió el servicio militar obligatorio y asignó fondos para la guerra no declarada.

Fue después de Vietnam, otra guerra no declarada, cuando el Congreso intentó reafirmarse.

El presidente Lyndon B. Johnson pidió al Congreso que autorizara el uso de la fuerza en Vietnam en 1964 después de los ataques contra barcos estadounidenses en el Golfo de Tonkín. Mucho después, se determinó que esos ataques no ocurrieron como afirmaba el ejército. Sin ese conocimiento, solo dos senadores se opusieron a la resolución del golfo de Tonkín. Estados Unidos quedó empantanado en Vietnam.

En 1971, el Congreso derogó, con la firma del presidente Richard Nixon, la resolución del Golfo de Tonkín y exigió la retirada de las fuerzas estadounidenses, aunque la guerra continuaría durante años.

En 1973, los legisladores aprobaron la Resolución de Poderes de Guerra “para cumplir con la intención de los redactores de la Constitución de Estados Unidos y garantizar que el juicio colectivo tanto del Congreso como del Presidente se aplique a la introducción de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en hostilidades”.

Esta ley exige que el presidente retire las fuerzas estadounidenses dentro de los 60 días de informar al Congreso sobre una nueva acción militar, a menos que el Congreso declare la guerra o autorice el uso de la fuerza. El presidente puede extender el uso del ejército una vez por 30 días bajo la Ley de Poderes de Guerra.

Trump ha dicho que la operación en Irán podría concluirse en cinco semanas, lo que está bien dentro de ese límite de 60 días. Pero esta es, por mucho, la operación militar más extensa emprendida sin una autorización de uso de la fuerza por parte del Congreso.

En los años posteriores a los atentados terroristas del 11 de septiembre, ha habido cada vez menos consultas con el Congreso sobre acciones militares. La autorización para el uso de la fuerza (AUMF, en inglés) para combatir el terrorismo tras el 11/S está redactada de forma tan amplia que presidentes de ambos partidos la han utilizado para operaciones militares en todo el mundo.

En un caso notable, el Congreso se negó a autorizar la solicitud del presidente Barack Obama para el uso de la fuerza militar durante tres años. La administración ya ejecutaba operaciones de bombardeo contra ISIS en Siria.

Pero, como informó Jeremy Herb de CNN, los republicanos se opusieron a una AUMF, diciendo que estaban en contra de limitar las opciones militares del comandante en jefe, para Obama o cualquier futuro presidente estadounidense.

“No hay razón para que le demos menos autoridad de la que tiene hoy. Que es lo que está pidiendo”, dijo entonces el presidente de la Cámara, John Boehner.

Ahora, las mayorías republicanas en la Cámara y el Senado parecen poco propensas a intentar ejercer algún control sobre Trump. Y cualquier votación sobre el uso de la fuerza militar será partidista, a diferencia de aquellas declaraciones de guerra de generaciones anteriores.

El senador Tommy Tuberville, republicano de Alabama, no tuvo problemas en llamar guerra al conflicto cuando apareció en NewsNation y dijo que podía entender la necesidad de introducir soldados terrestres.

“Esta no es la guerra de los demócratas”, dijo Tuberville. “Esta es la guerra del presidente Trump y él no va a entrar para ser políticamente correcto. Va a entrar para proteger primero a los estadounidenses y luego a nuestros aliados y a personas alrededor del mundo”.

Sin embargo, cuando después CNN le preguntó a Manu Raju sobre la falta de autorización del Congreso, Tuberville expresó las cosas de manera muy diferente.

“No llamaría a esto una guerra tanto como lo llamaría un conflicto que debería ser muy corto y dulce, si se puede decir así”.

Raju preguntó a varios republicanos si el conflicto era una guerra.

“No estamos en guerra en este momento”, dijo el presidente de la Cámara, Mike Johnson, describiendo las acciones como defensivas. “Llevamos cuatro días en una misión y operación muy específica y clara”.

La Casa Blanca querrá que los legisladores se opongan a una resolución del Senado impulsada por los senadores Rand Paul, republicano de Kentucky, y Tim Kaine, demócrata de Virginia, que prohibiría a Trump tomar más acciones militares en Irán a menos que el Congreso lo apruebe.

Kaine dijo a Pamela Brown de CNN el miércoles que los legisladores de ambos partidos que apoyan la acción de Trump simplemente deberían votar para autorizar el uso de la fuerza.

“No se escondan debajo de sus escritorios y dejen que el presidente lo haga solo”, dijo. “Porque si lo hacen, están abriendo la puerta para que los presidentes de cualquiera de los dos partidos en el futuro simplemente emprendan guerras a la ligera”.

Argumentó que una votación similar sobre Venezuela hizo que el Gobierno cambiara su enfoque.

