Sánchez, en la mira de Trump: ¿qué hay detrás de las decisiones del presidente del Gobierno español?

La desavenencia entre la administración de Donald Trump y el Gobierno de coalición español liderado por Pedro Sánchez se hace cada vez más patente. Una discordia en forma de enfrentamientos verbales que han copado informativos y titulares a lo largo de los últimos meses y que este martes alcanzó su zénit tras la sugerencia del presidente estadounidense de cortar los lazos comerciales con España por desencuentros en materia de seguridad y defensa.

Haciendo algo de memoria, en junio de 2025 Trump amenazó con doblar los aranceles a las exportaciones españolas por el rechazo de Sánchez a aumentar la contribución en defensa tal y como acordaron el resto de aliados de la OTAN. Un gasto que debe alcanzar el 5% del producto interior bruto (PIB) de cada país aliado hasta 20235, pero que Sánchez anunció que mantendría en un 2,1% dado que eso permitiría “mantener todo el personal, todo el equipamiento, todas las infraestructuras solicitadas por la Alianza para hacer frente con nuestras capacidades a esas amenazas”.

No obstante, esa amenaza no prosperó. En agosto, la Unión Europea acordó con Estados Unidos aplicar un arancel del 15% a la mayoría de exportaciones con origen en el bloque comunitario.

En octubre, Trump llegó a sugerir la expulsión de España de la alianza atlántica por esta misma cuestión. Aunque, obviamente, eso tampoco llegó a ocurrir.

Las declaraciones de este martes son una escalada más en las diferencias entre ambas administraciones, pero Sánchez saca pecho de estas discrepancias como defensor de una postura pacifista y dialogante. Una postura que, entre otros, ha llevado a su Ejecutivo a negar la posibilidad de que Estados Unidos use las bases militares de soberanía compartida que se sitúan en el sur del país para que participen en el conflicto en Oriente Medio.

“La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra”, enfatizaba Sánchez este miércoles en una declaración institucional realizada desde el Palacio de la Moncloa.

Una postura que el mandatario español defendió recordando la guerra de Iraq, a la que España se sumó durante la presidencia de José María Aznar y que, como consecuencia, se tradujo en “un aumento drástico del terrorismo yihadista, una grave crisis migratoria en el Mediterráneo oriental y un incremento generalizado de los precios de la energía”. “Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces: un mundo más inseguro y una vida peor”, señalaba Sánchez.

El presidente español emitió una dura crítica contra Trump por la decisión de atacar Irán al considerar que se trata de una cortina de humo “para ocultar su fracaso” a la hora de mejorar la vida de la gente y “llenar de paso los bolsillos de unos pocos”. ”Los únicos que ganan cuando el mundo deja de construir hospitales para construir misiles”, detalló.

Pero esta postura antagónica también incluye un reproche contra Irán, país que “reprime, que mata vilmente a sus ciudadanos, particularmente a las mujeres”, afirmó Sánchez. Aunque eso no evita que desde su Gobierno rechacen el conflicto. “Pedimos una solución diplomática y política”, insistió Sánchez.

Poco después de las declaraciones emitidas por Trump donde sugería cortar lazos comerciales con el país ibérico, un portavoz de La Moncloa señaló a CNN que España es “una potencia exportadora de la UE y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos EEUU, con quien mantenemos una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa”.

Pero agregó que, en caso de que la administración estadounidense desee revisar estos lazos, “deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EE.UU.”.

Más allá del choque que esta situación produce entre Estados Unidos y España, también sirve para reflejar la pluralidad de opiniones que existen en la Unión Europea cuando se abordan asuntos complejos.

Desde que se produjeron los primeros ataques el sábado, la gran mayoría de líderes del bloque comunitario coincidieron a la hora de condenar las represalias iraníes, pero pocos se refirieron a las acciones conjuntas de Estados Unidos e Israel.

Sánchez fue de los pocos jefes de Estado y de Gobierno que mantuvieron una postura crítica al señalar la “acción militar unilateral” de ambos países y condenar lo que definió como una violación del derecho internacional.

Frente a esto, las posturas europeas se dividen todavía más a la hora de estudiar una posible implicación en el conflicto. Si bien España ha dejado claro que está “con la paz y la existencia pacífica entre países y su convivencia”, según informó Sánchez; Reino Unido, Alemania y Francia estudian tomar “acciones defensivas necesarias y proporcionales” para defender sus intereses y los de sus aliados en la región, “destruyendo las capacidades de Irán de disparar misiles y drones desde su origen”.

